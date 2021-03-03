4 лучших смартфона до 500 долларов или 40 000 рублей

Флагманские смартфоны с каждым годом только дорожают. Именно поэтому купить топовое устройство все сложнее. Дело не только курсе доллара, но и в том, что цены на устройства растут сами по себе. В этом году наметился небольшой ”отскок”, но они по-прежнему очень дорогие. При этом достойные, но не лучшие технологии стремительно дешевеют, и смартфоны за 500 долларов могут сейчас предложить то, что раньше было им просто недоступно. В России эта цена может немного разниться, но предлагаю отталкиваться именно от этой психологической отметки и обсудить устройства, которые стоят дешевле этой суммы. В этой подборке соберем самые сочные из них, обсудим характеристики, а вы уже решите, что вам покупать.

OPPO Reno 5 5G — смартфон для фотографий

Начнем с недавно выпущенного OPPO Reno 5 5G — очень интересного устройства, ориентированного на фотографию, по цене менее 500 долларов. Гаджет оснащен четырьмя камерами на задней стенке, включая основной датчик Sony IMX686 на 64 Мп. В сочетании с ним работают сверхширокоугольный объектив на 8 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Для селфи предлагается 32 Мп селфи-камера.

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OPPO Reno 5 5G объединяет мощный процессор Snapdragon 750 с функциями 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (с возможностью расширения). При этом он оснащен относительно компактным 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Из других характеристик можно отметить аккумулятор емкостью 4300 мАч, быструю зарядку 65 Вт, аудиоразъем 3,5 мм и Android 11 из коробки. Все это делает смартфон очень интересным и подходящим для многих. Небольшой размер понравится тем, кто устал от ”лопат”, а хорошая камера понравится всем. Ну, и экран с частотой 90 Гц тоже не будет лишним. Довольно неплохой смартфон за 480 долларов. В России его можно будет купить чуть позже.

Xiaomi MI 10T — прошлогодний флагман

Пусть этот аппарат и не является самым новым, но стоит он относительно недорого и вполне еще представляет из себя грозную силу на рынке смартфонов. Он построен на базе прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 865. В дополнение к этому мощному процессору идут 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Экран имеет диагональ 6,67 дюйма с разрешением FHD+. Больше всего обращает на себя внимание частота обновления экрана, которая превышает аналогичный показатель почти у всех топовых устройств прошлого года — 144 Гц.

Что касается фотографий, Mi 10T от Xiaomi предлагает основной датчик на 64 Мп в сочетании со сверхширокоугольным объективом на 13 Мп и макрообъективом на 5 Мп. Для селфи используется только одна 20-мегапиксельная камера.

Из остальных характеристик хотелось бы отметить большую батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. А еще тут есть NFC и ИК-излучатель. Смартфон нельзя назвать полностью прошлогодним. Он является более поздней версией изначального флагмана, вышедшего в начале года. Это означает, что он не такой уж и старый, но вполне годный для своей цены в России его можно купить меньше, чем на 40 000 рублей.

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REALME 7 5G — смартфон на MediaTek

Realme с самого начала своей истории старалась делать смартфоны такими, чтобы они давали больше, чем аналоги от конкурентов за эти же деньги. Конкретно в этом смартфоне установлен неплохой процессор MediaTek Dimensity 800U, дополненный 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Информация отображается на 6,5-дюймовом дисплее с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и скоростью отклика на касание 180 Гц. Для фотографий на передней панели предусмотрена 16 Мп селфи-камера. Основная же имеет максимальное разрешение 48 Мп и работает в связке со сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, 2 Мп монохромным датчиком и 2 Мп макрообъективом.

Не пожалели для этого смартфона и емкую батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Есть также столь важные вещи, как аудиоразъем и NFC. Для своей цены аппарат смотрится очень привлекательным, а на относительно небольшое разрешение камеры не обращайте особого внимание. Мегапиксели — это не самый важный показатель. Зато цена примерно в 35 000 рублей очень радует.

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Honor Play 4 Pro — что купить вместо Huawei

Если вы поклонник брендов Huawei или Honor, то именно Honor Play 4 Pro станет для вас самым хорошим выбором в это непростое для обеих компаний время. Пусть это и прошлогодний аппарат, как некоторые из приведенных выше, но он имеет некоторые особенности, делающие его конкурентоспособным и сегодня.

Honor Play 4 Pro получил основной 40-мегапиксельный сенсор большого размера Sony IMX600 с диафрагмой f/1.8. Вместе с ним трудятся 8 Мп модуль с 3-кратным увеличением. Оба они имеют систему оптической стабилизации изображения. Фронтальных камер две — основная на 32 Мп и сверхширокоугольная на 8 Мп.

Honor Play 4 Pro также обеспечивает отличную производительность благодаря мощному чипсету Huawei Kirin 990. А 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения) и сегодня кажутся отличным вариантом.

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Некоторые вопросы есть только к не самому емкому аккумулятору. 4200 мАч — это не предел мечтаний. Зато у него есть быстрая зарядка на 40 Вт, а в самом телефоне не забыли про NFC. Цена смартфона, если получится найти его в России будет крутить в районе 35000 — 40000 рублей.

Какой смартфон выбирать, должны решать вы сами, но даже в этом списке крепких середняков есть, на что обратить внимание. Поэтому присмотритесь к ним. А заодно можете рассказать, какие устройства в этом сегменте нравятся именно вам.