30 марта в Китае состоялась большая презентация vivo, в рамках которой был представлен vivo X300 Ultra — смартфон с лучшей камерой в 2026 году. Именно он стал главным виновником торжества, однако в кармане у производителя в этот день была припасена еще одна модель. Наряду с Ultra-версией вышел смартфон vivo X300s. Это улучшенная версия компактного флагмана X300, которая отличается от него размерами и некоторыми другими моментами.

Характеристики vivo X300s

С точки зрения характеристик vivo X300s — это базовый флагман. Технически он уступает и vivo X300 Pro, и vivo X300 Ultra, а сильнее всего новый смартфон похож именно на компактный X300.

Характеристики vivo X300s Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2800х1260), 1-144 Гц Основная камера 200 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 9500 Память 12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7100 мАч Зарядка 90 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная)

При этом компактностью здесь не пахнет. Габариты устройства составляют 162х75.5х8 мм, а вес достигает 217 граммов. Pro-версия и модель с приставкой «Ultra» имеют плюс-минус те же размеры, но весят на 10-20 граммов больше.

Отличия vivo X300s и vivo X300

Если vivo X300 — компактный смартфон, то vivo X300s — его увеличенная версия. Главное отличие заключается именно в размерах. У первого смартфона диагональ экрана составляет 6.31 дюйма, а у второго — 6.78 дюйма. При этом техническая разница между vivo X300 и vivo X300s говорит немного в пользу новинки:

экран vivo X300s получил увеличенную до 144 Гц частоту обновления;

емкость аккумулятора увеличена с 6040 мАч до 7100 мАч;

у новинки появились симметричные стереодинамики, а потому звук должен быть лучше.

Однако камера vivo X300s полностью идентична фотонабору vivo X300: те же сенсоры и алгоритмы обработки изображения за счет процессора Dimensity 9500 с выделенным чипом vivo V3+. Снимает новинка аналогичным образом, и до Pro-версии она не дотягивает.

Сколько стоит vivo X300s

На момент публикации известна цена vivo X300s в Китае, где за новый смартфон в зависимости от объема памяти просят:

12/256 ГБ — 4 999 юаней (~ 59 000 ₽);

12/512 ГБ — 5 499 юаней (~ 65 000 ₽);

16/512 ГБ — 5 999 юаней (~ 70 500 ₽);

16/1024 ГБ — 6 999 юаней (~ 82 500 ₽);

16/1024 ГБ с фотонабором — 7 999 юаней (~ 94 000 ₽).

Если ориентироваться на китайские цены, то становится очевидно: vivo X300s дороже vivo X300 (от 4 399 юаней), но при этом дешевле vivo X300 Pro (от 5 299 юаней) и уж тем более vivo X300 Ultra (от 6 999 юаней).

Выйдет ли vivo X300s в России

Дата выхода vivo X300s — 3 апреля 2026 года. Именно в этот день смартфон можно будет найти на витринах китайских магазинов. Однако судьба vivo X300s в России пока остается туманной.

Местный офис пока не подтвердил выход vivo X300s в России, однако с учетом присутствия на нашем рынке других моделей линейки, а также их относительного успеха, можно ждать и появления новинки. Весь вопрос заключается в цене, которая позволит смартфону занять нишу между vivo X300 и X300 Pro.