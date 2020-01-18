Про Samsung Galaxy Fold говорили очень много до его выхода. Все ждали, обсуждали, тыкали пальцем в складку на экране. Потом он наконец-то вышел и после этого разговоров стало еще больше. Неработающий экран, отваливающееся покрытие и другие косяки. Кровожадная публика, как обычно, не упустила ничего. При этом все время его существования, в том числе, в проекте, все ждали того, что цена будет ниже, но как-то не получалось. Сложно не согласиться с тем, что этому есть объективные причины. Теперь пришло время существенного снижения цены.

Сколько стоит Galaxy Fold 2?

Напомню, что оригинальный Samsung Galaxy Fold стоит 1 980 долларов. Конечно, можно найти и более дорогие аппараты, но точно их будет немного и едва ли их можно будет назвать серийными. На фоне такой цены даже цены на керамические модели Galaxy S и iPhone 11 Pro Max уже не кажутся такими уж большими. Конечно, у него есть одна отличительная особенность, которой нет у других, и она действительно вызывает интерес, но как часто пишут у нас в комментариях: “Не хочу быть тестером за свои же деньги”. Тем не менее, если такой телефон вам действительно нужен, теперь это стало только вопросом денег. Раньше его и за большие деньги нельзя было купить.

Не исключено, что в ближайшее время купить складной смартфон станет ещё проще. По крайней мере, как сообщает южнокорейский новостной портал iNews24, цена Galaxy Fold 2 может составить всего 1 миллион… южнокорейских вон. Это всего 860 долларов по текущему курсу или 660 фунтов стерлингов. Вторая фигурирующая цена чуть выше и составляет 1290 долларов, что все равно существенно дешевле первого поколения смартфона.

Можно поспорить с данными издания, так как они получены от источника из среды операторов мобильной связи. Естественно, имена не называются, поэтому и конкретики никакой нет.

Когда можно будет купить Galaxy Fold 2?

Если сказанное в статье правда и новый смартфон действительно будет стоить примерно в два раза дешевле, это станет отличной новостью для тех, кто им заинтересовался, но не мог или не хотел платить 2000 долларов за смартфон. Даже если снижение стоимости будет за счет более слабых характеристик, это все равно будет приятно, так как всем плевать на шесть камер и многую другую мишуру, которая в этом смартфоне совершенно не является главной. Людям просто хочется прикоснуться к будущему. Таким будущим является дисплей в целом революционного Galaxy Fold.

Давайте пофантазируем в нашем Telegram-чате на тему того, каким будет Samsung Galaxy Fold 2.

Если верить изданию, есть большая вероятность того, что новый Samsung Galaxy Fold 2 покажут на мероприятии Samsung Unpacked одновременно со смартфонами серии Galaxy S20. Не думаю, что это кого-то удивит, так как примерно такого развития событий мы и ожидали. Зато теперь уверенности в этом стало немного больше.

Каким будет Galaxy Fold 2

Существует большое количество слухов, часть которых противоречит сама себе. По одним — смартфон будет выполнен в форм-факторе первого Galaxy Fold, а по вторым — он будет похож на показанный Motorola Razr и будет открываться как старая “раскладушка”. Такое решение выглядит более перспективным, так как, возможно, именно оно позволит сократить расходы и сделать смартфон более дешевым. Кроме этого, нет большого смысла в том, чтобы плодить одинаковые смартфоны каждый год. Смена формата “раскладушки” позволит привлечь новую аудиторию. Особенно, учитывая, что новости о Motorola Razr были восприняты общественностью очень позитивно.

Есть даже слухи о том, что новый смартфон будет называться иначе, а именно, Galaxy Bloom или Galaxy Z Flip. Капля здравого смысла в этом есть, так как именно за счет названия проще будет разделить модели, если новинка действительно будет открываться не так, как прошлогодний аппарат.

В любом случае выход нового необычного смартфона будет приятен всем. У фанатов технологий появится пища для размышлений и обсуждений, а у компании козырь, который она сможет применить в конкурентной борьбе. Если цена действительно будет снижена, можно будет сказать, что удешевление технологии идет быстрее, чем мы думали. Можно даже будет предположить, что продажи Galaxy Fold первого поколения действительно были неплохими и компания смогла отбить часть расходов на разработки. В итоге, теперь она может снижать цену на последующие устройства с гибкими дисплеями. Если это так, можно только порадоваться за компанию и за нас. Даешь больше смартфонов! Наконец-то появилась возможность сделать их действительно разными.