Google представила Pixel 6a. Кажется, я захотел его купить

Google производит телефоны уже шесть лет, если не считать сотрудничества с другими брендами времен Nexus. Но первоначальные выпуски серии Pixel, мягко говоря, не соответствовали их потенциалу. Они предлагали первоклассные камеры и поднимали планку мобильной фотографии, но были довольно слабыми в других областях. И это при том, что они были оснащены передовыми компонентами. Дальше так продолжаться не могло и надо было или улучшать технику, или переставать ее производить. Компания выбрала первый путь и вот теперь у нас есть еще один смартфон серии. И наконец-то его действительно хочется купить даже несмотря на то, что официально сделать это довольно сложно из-за ограниченного предложения.

Кому нужен Google Pixel

Ситуация изменилась в прошлом году с появлением Pixel 6 и 6 Pro: оба устройства отличаются изысканным дизайном, надежным оборудованием, выдающимися камерами и аккумулятором, работающим в течение всего дня. Последнее вообще было большой проблемой для Pixel. В результате Pixel 6 и 6 Pro стали самыми продаваемыми смартфонами в истории Google, а старший вице-президент по устройствам и услугам Рик Остерлох отметил, что за первые шесть месяцев продаж серия Pixel 6 превзошла по продажам Pixel 4 и Pixel 5 вместе взятые.

И это несмотря на то, что Google упускает дополнительные продажи из-за глобальной нехватки полупроводников, что привело к тому, что серия Pixel 6 отсутствовала в крупных розничных магазинах в течение нескольких месяцев после их дебюта. Я говорю о тех рынках, где они были представлены. А это буквально несколько стран. В остальных их просто не было.

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Сколько стоит новый Пиксель

Теперь Google стремится продолжить этот импульс, представив Pixel 6a. Телефон сохраняет ту же эстетику дизайна, что и Pixel 6, и 6 Pro, и дебютирует по цене 449 долларов (примерно 29 000 рублей по курсу) — на 150 долларов меньше, чем Pixel 6, выпущенный семь месяцев назад.

Характеристики Google Pixel 6a

Он имеет аналогичную двухцветную отделку и широкую полосу камеры, на которой размещены 12-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная широкоугольная линзы, а корпус камеры заключен в раму из переработанного алюминия.

Отличительной чертой Pixel 6a является то, что он, как и старшие модели, работает на чипсете Tensor — собственной разработке компании. Это та же конфигурация ядер, которая включает два ядра Cortex X1 с тактовой частотой 2,80 ГГц, два ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,25 ГГц и четыре ядра Cortex A55 с частотой 1,80 ГГц.

Как Google Tensor изменит мир Android и приоритеты пользователей.

Есть и другие возможности, включая поддержку 5G, архитектуру безопасности Titan M2, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Есть батарея емкостью 4410 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Беспроводной зарядки нет, но зато телефон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP67.

Добавление Tensor делает Pixel 6a одним из лучших телефонов на Android в сегменте менее 500 долларов, ведь Google сохраняет все эксклюзивные программные функции, которые являются стандартными для Pixel 6 и 6 Pro. Многие из них не работают за пределами США, но от этого они не становятся менее интересными.

Google позиционирует Pixel 6a для использования одной рукой, и поэтому у телефона 6,1-дюймовый экран — примерно такого же размера, как у Pixel 5. Здесь нет высокой частоты обновления, но экран сделан по технологии AMOLED. На этот раз также есть датчик отпечатков пальцев под дисплеем. А еще новинка дала нам понять, что компания навсегда отказалась от 3,5-мм разъема.

Pixel 6a работает под управлением Android 12 из коробки и получит те же три обновления платформы и пятилетние исправления безопасности, что и Pixel 6 и 6 Pro. Хотя это не так долго, как гарантирует Samsung, Pixel 6a будет оставаться актуальным в течение нескольких лет.

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С чем можно сравнить Google Pixel 6a

Понятно, что Google стремится конкурировать с iPhone SE 2022 и Galaxy A53, а предлагаемое оборудование в сочетании с камерами и долгосрочными обновлениями безопасности дает ей все шансы на успех в этой гонке.

Pixel 6a будет выпускаться в цветах Charcoal, Chalk и Sage, и доступен для предварительного заказа с 21 июля. В продаже он появится 28 июля на 12 мировых рынках. Среди них в этот раз будет Индия. Возможно, к нам их будут возить именно оттуда. А вы бы купили такой телефон. Как обычно, для ваших развернутых ответов всегда открыт наш Telegram-чат.