HUAWEI лишили процессоров Snapdragon, которые стояли почти во всех смартфонах. Что теперь с ними будет?

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Герман Вологжанин

7 мая 2024 года министерство торговли США наложило новые санкции на HUAWEI. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, а также на председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканца Майкла Маккола. Отныне американским Intel и Qualcomm запрещено поставлять свои процессоры китайской компании. Попробуем разобраться, как это отразится на смартфонах HUAWEI, и что нам стоит от них ждать в ближайшее время.

HUAWEI лишили процессоров Snapdragon, которые стояли почти во всех смартфонах. Что теперь с ними будет? Сможет ли HUAWEI выпускать новые смартфоны без процессоров Snapdragon? Фото.

Сможет ли HUAWEI выпускать новые смартфоны без процессоров Snapdragon?

Смартфоны HUAWEI на процессорах Snapdragon

После ввода первых санкций в 2019 году компания HUAWEI не только отказась от сервисов Google, но и прекратила разработку собственных процессоров Kirin, чье производство до вступления в силу ограничительных мер поручалось тайваньской TSMC. Из-за этого китайцы были вынуждены обратиться за помощью к другим компаниям для продолжения выпуска своих смартфонов.

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Летом 2020 года власти США запретили сотрудничать с HUAWEI тайваньской фирме MediaTek, которая занимается выпуском собственных чипов с использованием американского оборудования, но в то же время не ввели ограничения в отношении компании Qualcomm, и процессоры Snapdragon в последующие годы стали основой для китайских смартфонов.

Смартфоны HUAWEI на процессорах Snapdragon. Еще в прошлом году HUAWEI выпускала флагман P60 Pro на Snapdragon. Фото.

Еще в прошлом году HUAWEI выпускала флагман P60 Pro на Snapdragon

Так, в 2023 году все смартфоны HUAWEI в России за исключением nova Y61 выпускались именно на процессорах Snapdragon:

Да, процессоры Snapdragon в HUAWEI имели ряд ограничений, о которых мы рассказывали в отдельном материале. В частности, они были лишены поддержки 5G, а также по непонятным причинам работали хуже, чем аналогичные чипы в устройствах неподсанкционных конкурентов. Тем не менее, процессоры Snapdragon казались единственным выходом для продолжения существования смартфонов HUAWEI как таковых.

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Процессоры Kirin в 2024 году

Еще до запрета на сотрудничество с Qualcomm, наложенного 7 мая 2024 года, HUAWEI начала возрождение процессоров Kirin, несмотря на заморозку их производства из-за разрыва отношений с тайваньскими партнерами. Правда, теперь их выпуском занимается не TSMC, а SMIC — завод полупроводников из континентального Китая.

Процессоры Kirin в 2024 году. HUAWEI возобновила производство процессоров Kirin, но теперь на мощностях SMIC. Фото.

HUAWEI возобновила производство процессоров Kirin, но теперь на мощностях SMIC

Из-за технологического отставания SMIC в сравнении с TSMC HUAWEI выпускала на собственных процессорах только недорогие смартфоны вроде упомянутого ранее nova Y61, основой которого был Kirin 710A — ухудшенная версия и без того старого чипа Kirin 710, представленного еще летом 2018 года. Но ситуация резко изменилась в прошлом году, когда в Китае был представлен HUAWEI Mate 60 Pro — первый за долгое время флагман компании на процессоре Kirin.

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Вопреки ожиданиям американских властей, SMIC удалось сделать большой скачок, перейдя с техпроцесса 14 нм на 7 нм, и таким образом сократить технологическое отставание. Не исключено, что именно это стало причиной запрета Qualcomm на сотрудничество с HUAWEI.

Что будет с новыми смартфонами HUAWEI

Готовиться к вводу очередных ограничений HUAWEI начала не сегодня и не вчера. После удачной обкатки HUAWEI 60 Pro в Китае, в этом году на глобальном рынке появился HUAWEI Pura 70 — новый флагман на процессоре Kirin, который продается и в России.

Что будет с новыми смартфонами HUAWEI. HUAWEI Pura 70 — первый за долгое время флагман HUAWEI для международного рынка не на Snapdragon. Фото.

HUAWEI Pura 70 — первый за долгое время флагман HUAWEI для международного рынка не на Snapdragon

В плане производительности он сильно уступает флагманам на MediaTek и Snapdragon, демонстрируя более чем двукратное отставание в синтетических тестах. Однако на общем качестве работы за исключением игр это почти не сказывается, а потому рядовой пользователь не чувствует подвох.

Что будет с новыми смартфонами HUAWEI. Флагманские чипы Kirin показывают производительность на уровне процессоров MediaTek и Qualcomm 4-летней давности. Фото.

Флагманские чипы Kirin показывают производительность на уровне процессоров MediaTek и Qualcomm 4-летней давности

Но мы должны понимать, что HUAWEI Pura 70 — это, скорее, исключение из правил, ведь он является флагманом, в то время как устройства среднего класса китайская компания продолжает выпускать на процессорах Snapdragon, и до сих пор не предложила альтернативы от Kirin. Исходя из этого можно сделать несколько субъективных предположений относительно перспективы выхода новых смартфонов HUAWEI:

  • компания продолжит выпускать уже анонсированные модели на Snapdragon до исчерпания запасов купленных ранее процессоров от Qualcomm и, возможно, даже анонсирует пару новинок;
  • при этом в ближайшее время нас точно ждет меньше анонсов смартфонов среднего класса, пока SMIC не выпустит для HUAWEI альтернативы Snapdragon 778G и других процессоров Qualcomm;
  • на протяжении нескольких лет определенно будет сохраняться отставание процессоров Kirin от решений MediaTek и Qualcomm, а как окажется в дальнейшем — неизвестно.

Эти предположения основаны на факте прекращения поставок процессоров Snapdragon, хотя нельзя полностью исключать вероятность отзыва запрета или возможности обхода наложенных ограничений. Так что присоединяйтесь к обсуждению перспектив HUAWEI в телеграм-канале AndroidInsider.ru и расскажите, ждет ли смартфоны китайской компании настоящий крах, или фирма сможет быстро восстать из пепла.

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