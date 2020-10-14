Ищете самый мощный смартфон 2020 года? iPhone 12 — ваш выбор

Исторически так сложилось, что высокая производительность всегда была коньком смартфонов под управлением Android. Их производители раньше Apple начали осваивать процессоры с двумя, а потом и с четырьмя ядрами, первыми ударились в гонку оперативной памяти и первыми начали делать аппараты, заточенные специально под игры. Однако со временем стало ясно, что возможности устройств на Android не совпадают с желаниями компаний, которые поняли, что достигли своего потолка. То ли дело Apple, которая год за годом продолжает настраивать этажи, оставляя конкурентов где-то позади себя.

Какой функции Android 11 мне не хватает на iPhone

Если вы ищете самый производительный смартфон на рынке, очевидно, что ваш выбор должен остановиться на iPhone 12, который Apple представила вчера вечером. Неважно, какую модель вы выберете – iPhone 12 mini или iPhone 12 Pro Max, — вы всё равно получите наиболее мощный процессор, который когда-либо устанавливали в смартфоны.

Самый мощный мобильный чип

Несмотря на то что пока отсутствуют достоверные результате бенчмарк-тестов, очевидно, что A14 Bionic действительно имеет все шансы на то, чтобы превзойти по производительности не только Snapdragon 865 Plus, но и Snapdragon 875, который выйдет в следующем году.

Apple избегает прямых сравнений A14 и A13, однако предлагает сопоставить A14 и A12 – очевидно, чтобы разница была более заметной. Так и вышло – между процессорами 2020-го и 2018-го годов выпуска разбег в производительности достигает 40%. Это реально серьёзный показатель, но откуда взялась такая мощь?

Как превратить Android в iPhone за пару минут

Ну, во-первых, A14 Bionic — это первый коммерческий процессор для смартфонов, который производится по 5-нм техпроцессу. Его уменьшение позволяет разместить на процессорной плате больше транзисторов. Например, на новом чипе Apple их 11,8 миллиарда, а чем их больше, тем быстрее они могут передавать сигнал друг от друга. В результате повышается фактическое быстродействие при выполнении любых задач.

Стоит ли покупать iPhone 12

Во-вторых, A14 Bionic – это шестиядерный процессор, где четыре ядра отвечают за общую работоспособность устройства, а два имеют самую высокую производительность и отвечают за быстродействие. Они на 50% быстрее, чем любые процессорные ядра, которыми сегодня оснащаются смартфоны. Графический ускоритель, интегрированный в A14 Bionic, обладает на 50% большей производительностью, чем A13 Bionic.

Как передать файлы с Android на iPhone и обратно

В-третьих, производительность – это не просто фактическая мощь процессора, но и его способность грамотно выполнять возложенные на него задачи, правильно распределяя ресурсы. В этом процессору A14 Bionic помогает нейронный движок, который в этом году стал 16-ядерным. Он позволяет iPhone 12 выполнять 11 триллионов операций в секунду, что на 80% больше, чем в прошлогоднем чипе, и используется для машинного обучения и работы с ИИ, позволяя системе обучаться у пользователя и запоминать его предпочтения и привычки.

Да, A14 Bionic недолго ещё будет оставаться единственным 5-нанометровым процессором на рынке. Скоро Huawei выпустит свой Kirin 9000, который построен на аналогичном техпроцессе. Но вся проблема в том, что из-за существующих ограничений флагман Huawei вряд ли захочет купить каждый, не говоря уже о том, что США запретили китайской компании выпускать собственные процессоры, а значит, уже выпущенной партии вряд ли хватит надолго. Поэтому просто ждём Snapdragon 875 – уж он-то, наверное, сможет предложить что-то стоящее. Ну, а пока iPhone 12 остаётся самым мощным смартфоном в мире, и это нельзя не учитывать при покупке.