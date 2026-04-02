Мы уже рассказывали о том, сколько баллов AnTuTu должен набрать ваш смартфон. Но с тех пор прошло уже несколько лет, и требования постоянно растут. Теперь AnTuTu опубликовал рейтинг мощных смартфонов за март 2026 года, и он получился одновременно предсказуемым и неожиданным. Предсказуемым потому, что топ снова оккупировал Snapdragon 8 Elite Gen 5. Неожиданным потому, что победил не игровой монстр с вентилятором размером с турбину самолета, а… ладно, с турбиной все-таки. Но второе место занял компактный смартфон, что само по себе нонсенс.

Новый рейтинг AnTuTu 2026 года

Победитель — смартфон iQOO 15 Ultra. Это первый по-настоящему игровой флагман бренда, в котором Snapdragon 8 Elite Gen 5 охлаждается при помощи встроенной турбины. Звучит как инженерное безумие — и именно так и работает: 4.17 млн баллов в AnTuTu, первое место, никаких вопросов. Все подробности об iQOO 15 Ultra — в отдельном материале.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Сюрприз рейтинга — второе место. Его занял смартфон OnePlus 15T: компактный флагман на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и у лидера. Разница в результате — меньше 10 тысяч баллов. При этом обычный OnePlus 15, который крупнее и, казалось бы, должен иметь лучшее охлаждение, замыкает топ-10 с 3.8 млн баллов. Это говорит о том, что размер корпуса — не главное. Главное — как инженеры реализовали чипсет. Все характеристики OnePlus 15T ищите в отдельном материале.

Топ-10 самых мощных смартфонов 2026 года

Единственный смартфон на MediaTek в этом списке — vivo X300 Pro на Dimensity 9500. Все остальные — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Самые мощные смартфоны на Android с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 разобраны отдельно, а здесь просто факты:

OnePlus 15T (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ): 4 164 561 балл;

vivo X300 Pro (MediaTek Dimensity 9500, 16/1024 ГБ): 4 081 260 баллов;

realme GT 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ): 4 041 008 баллов;

Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ): 3 847 437 баллов;

OnePlus 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16/1024 ГБ): 3 801 551 балл.

Обратите внимание: vivo X300 Ultra в рейтинге нет. Смартфон вышел в конце марта и просто не успел набрать достаточно результатов для статистики. В апрельском рейтинге он точно появится. И, судя по характеристикам, он претендует минимум на топ-3.

Что означает рейтинг AnTuTu

Рейтинг AnTuTu 2026 в очередной раз подтверждает: разница в баллах между смартфонами на одном чипсете определяется качеством реализации, а не самим процессором. iQOO 15 Ultra и OnePlus 15 — оба на Snapdragon 8 Elite Gen 5, но разрыв между ними составляет почти 400 тысяч баллов. Это не погрешность, это инженерное решение.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если вам нужен мощный игровой смартфон с максимальной производительностью без компромиссов — iQOO 15 Ultra. Если хочется производительное устройство в компактном корпусе — OnePlus 15T, и это честный выбор. Все остальные участники топа тоже являются отличными устройствами, но их результаты говорят скорее о том, как производитель расставляет приоритеты между мощностью, температурным режимом и автономностью. Подробнее о том, какие смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5 заслуживают внимания, читайте в нашем недавнем разборе.