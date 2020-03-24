Любой смартфон однажды станет старым. В этот момент можно выбрать один из следующих вариантов: пойти в магазин и купить новый, смириться и пользоваться дальше или попробовать немного освежить его. Не так давно я нашел в шкафу свой старенький Huawei P10 и решил вдохнуть в него новую жизнь. В этой статье расскажу, как я это сделал. В результате получился смартфон, который стал существенно новее и даже стал лучше работать. Если вы совершите такие же действия, вы сможете пользоваться своим старым смартфоном и не переживать по поводу того, что с ним что-то не так. Можно сказать, вы даже сэкономите свои деньги. Вы получите более новый смартфон не потратив почти ни рубля. Спустя год вы продадите его в более хорошем состоянии и при желании купите что-то более современное. Итак! О каких же способах я хочу рассказать?

Как я изменил внешний вид смартфона

Самое первое и главное, что я сделал со своим смартфоном, это изменил его внешний вид. Для этого достаточно купить новый чехол или наклеить на корпус наклейку. Так можно легко и быстро изменить внешний вид смартфона. Тем более, что чехлы сейчас есть с очень симпатичным дизайном. Особенно много их на AliExpress. Порой кажется, что там есть буквально все. Я купил несколько и очень доволен.

Если чехлов вам будет недостаточно или просто вы их не любите, вторым отличным вариантом будут наклейки. Мало того, что они есть в виде готовых выкроек под все популярные модели смартфонов, их еще можно сделать самому. Для этого достаточно купить кусок виниловой пленки и вырезать его по форме корпуса. Найти такую пленку можно или на том же ”Алике”, или в автомобильной студии, которая занимается оклейкой автомобилей. Как правило, они режут материал от рулона шириной полтора метра и продают материал погонными метрами. То есть, минимум, что можно купить это кусок полтора метра на метр. Но однажды мне понадобился небольшой кусок и я обратился к мастерам. За символические деньги я купил обрезки, которых более чем хватило для мои задач.

Я полностью очистил смартфон

Если вы когда-нибудь продавали автомобиль, вы вспомните, как в нем становилось чисто после предпродажной подготовки. Даже если вы и в обычное время следите за машиной, перед продажей уборка все рано обычно более тщательная. В итоге машина выглядит новой.

Также и со смартфоном. Я просто вычистил его, включая прорези динамиков, разъемов и кнопок. В итоге он стал выглядеть намного лучше. Для чистки можно использовать специальные средства, но лучше не усердствовать. Особенно, если смартфон не имеет защиты от воды. Воспользуйтесь микрофиброй или специальными салфетками. Их я и выбрал.

На днях Олег Кусов рассказывал о том, как можно дезинфицировать смартфон во время коронавируса. Эти советы могут пригодиться, чтобы держать смартфон в чистоте.

Сброс смартфона

Если содержимое смартфона для вас не так важно, вам стоит произвести полный сброс, как сделал я. Так можно удалить ненужные приложения, которые могут существенно тормозить работу смартфона. Для это надо перейти в настройки и поиском найти раздел ”Сброс”. Или найти его самостоятельно. ”Сброс” находится в настройках смартфона. Обычно в разделе ”О телефоне” или в разделе ”Безопасность”.

После сброса я настроил смартфон как новый и только потом ввел все учетки. Заодно этот способ позволил переосмыслить важность приложений, которые были у меня установлены. После сброса надо устанавливать только то, что нужно на первое время, и постепенно добавлять другие по мере необходимости. Не надо ставить приложения на всякий случай.

Эти советы помогут настроить Android-смартфон не только после покупки, но и после сброса.

В конце этого пункта я должен еще раз предупредить. ВНИМАНИЕ, вы сотрете все данные, если пойдете этим путем. Заранее сохраните все, что вам нужно.

Как я очистил память смартфона

Если у вас нет возможности полностью сбросить свой смартфон, можно просто очистить память. Это будет не так эффективно, но все равно немного поможет.

Особое внимание следует уделить файлам во встроенной памяти и лишним приложениям, которые следует удалить. Но стоит помнить, что не стоит пользоваться специальными программами-очистителями для смартфонов. В большинстве своем такие программы или просто бесполезны, или вредны. Будьте с ними осторожны!

Я установил сторонний лаунчер

Android хорош тем, что на него можно достаточно легко установить любой сторонний лаунчер. Так можно немного иначе взглянуть на свой смартфон. Он станет намного свежее и вызовет ощущение чего-то нового.

В этот раз я не стал заморачиваться с этой процедурой, но подобное я пару раз делал на других своих смартфонах и разница действительно есть.

Как установить лаунчер именно на ваш смартфон, надо изучать отдельно, так как моделей бесчисленное множество и у многих есть свои особенности. Есть особенности и самих лаунчеров. Иван Кузнецов недавно делился способом установить OnePlus Launcher на любой Android-смартфон. Почему нет? Это очень неплохой вариант.

Я изменил тему смартфона

Одним из советов, чтобы освежить смартфон, можно назвать смену обоев. Но на этом мы останавливаться подробно не будем, тут и так все понятно. Я пошел дальше и изменил тему.

Многие смартфоны из коробки имеют приложение, позволяющее менять тему. В смартфонах Huawei эта функция вынесена в настройки, но некоторые устройства не поддерживают такую легкую смену тем. Для них придется скачивать приложения или в некоторых случаях даже рутовать. Зато в результате вы избавитесь от надоевшего внешнего вида и получите принципиально новую прорисовку интерфейса без сложностей и лишней перегрузки системы.

А еще можно установить темную тему. Вот только нужна ли она?

Я кастомизировал экран блокировки

Помню времена своего первого Android-смартфона, которым был HTC Desire. Это был неплохой аппарат для своего времени, а перешел я на него с первого поколения iPhone. На тот момент разница от перехода была очень существенной.

Какое-то время я пользовался им в коробочном варианте. Из кастомизации были только установленные приложения. Позже я решил попробовать кастомизировать главный экран и испытал то самое ощущение нового смартфона. Я навешал на экране виджетов, которые может и замедляли систему, но очень сильно радовали глаз.

Все новости из мира Android вы можете узнать из нашего новостного канала в Telegram или из Google News.

Аналогичным способом я поступил в этот раз. Тем более, что кастомизировать можно не только домашний экран, но даже экран блокировки. Так эффект получился еще более выраженным. Тем более, мы рассказывали, как кастомизировать экран блокировки.

Мои впечатления от обновления смартфона

Все приведенное выше за парой исключений является ”косметикой”. Применение этих пунктов по отдельности вряд ли даст ощущение нового смартфона, но если обновить все сразу, скорее всего, вы действительно по-новому взглянете на свое средство связи.

Я попробовал и мне очень понравилось. Для новых смартфонов, которые еще не успели надоесть, это не так актуально, а для старичков более чем.

Если у вас есть другие способы визуального, тактильного или функционального обновления своего смартфона, напишите в комментариях, что вы сделали и с какой моделью смартфона.