Недорогие смартфоны с оптическим зумом, как у топовых флагманов

Большинство Android-смартфонов, по сути, имеет только одну хорошую камеру, не считая фронталку: основную. Без зума даже недорогая модель способна делать отличные снимки хоть днем, хоть вечером, но стоит немного приблизить объект в кадре, как изображение превращается в кашу. Виной тому отсутствие дополнительной камеры в виде телеобъектива (перископа), который обычно встречается в дорогих флагманах наподобие Galaxy S24 Ultra или Xiaomi 14 Ultra.

Если без телевика в режиме фото нам доступно приближение 10x, то с дополнительной камерой кратность зума может достигать 200х, а без существенной потери качества удается делать снимки в 10х. Это очень полезная фишка для тех, кто любит фотографировать животных и другие объекты без необходимости подходить к ним вплотную. И, что важно, для хорошего приближения не обязательно покупать топовый Samsung или Xiaomi за 100 тысяч, что прекрасно доказывают сравнительно недорогие смартфоны с оптическим зумом.

Чем оптический зум камеры телефона отличается от цифрового и какой лучше

Недорогой смартфон realme 12 Pro

Дешевый смартфон с оптическим зумом вы не найдете, так как установка вспомогательной камеры требует от производителя серьезных вложений. Но за относительно небольшую сумму можно взять realme 12 Pro. В период распродаж на AliExpress его удается выхватить примерно за 23-24 тысячи рублей, и за эти деньги он предлагает телеобъектив с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом. Причем для съемки не нужен штатив, ведь как основная, так и дополнительная камера оснащены стабилизатором картинки.

Цена: от 26 000 ₽

realme 12 Pro в России

realme 12 Pro на AliExpress

В остальных аспектах realme 12 Pro тоже не обидели. У смартфона классный AMOLED-экран с изогнутыми краями, довольно шустрый процессор Snapdragon 6 Gen 1 (почти 600 тысяч баллов в AnTuTu) и аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий 67-ваттную зарядку, которая поставляется в комплекте с устройством.

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realme 12 Pro Plus — смартфон с мощным зумом

20-кратное приближение — это хорошо, но не впечатляюще. А по-настоящему удивит может realme 12 Pro+, оснащенный не просто телевиком, а перископической камерой с 3-кратным оптическим зумом со стабилизацией. За счет высокого разрешения вспомогательного сенсора и алгоритмов ИИ смартфон обеспечивает 6-кратное приближение без потери качества и 120-кратный цифровой зум. Такие показатели свойственны только очень дорогим моделям, однако купить realme 12 Pro+ в период распродаж на AliExpress можно менее чем за 30 тысяч рублей. Правда, в местной рознице цена существенно выше.

Цена: от 33 500 ₽

realme 12 Pro+ в России

realme 12 Pro+ на AliExpress

realme 12 Pro+ отличается от realme 12 Pro не только мощным зумом, но и улучшенными основной и фронтальной камерами. Также старшая модель работает на чуть более мощном процессоре Snapdragon 7s Gen 2. Поэтому любителям вести съемку издалека стоит переплатить за смартфон realme 12 Pro+.

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Xiaomi 13T — смартфон с камерой Leica

Субфлагманский смартфон Xiaomi 13T в период распродаж стоит порядка 35 тысяч рублей. И, хотя он дороже realme 12 Pro+, качество и кратность его зума сильно уступают конкуренту. Xiaomi 13T предлагает 2-кратное оптическое и 20-кратное цифровое приближение без стабилизации.

Цена: от 43 000 ₽

Xiaomi 13T в России

Xiaomi 13T на AliExpress

Значит ли это, что нет смысла покупать Xiaomi 13T? Отнюдь! Просто в этом смартфоне сделан упор на другие характеристики. В частности, корпус устройства защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, мощный процессор Dimensity 8200-Ultra выдает под 950 тысяч баллов в AnTuTu, а сама камера разработана в сотрудничестве с немецкой компанией Leica, так что в сценариях без приближения Xiaomi 13T фотографирует и снимает видео лучше.

Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro

Недорогой Samsung Galaxy S23 FE

Также ничего впечатляющего не предлагает Galaxy S23 FE. Впрочем, это — смартфон от Samsung, что для кого-то может стать решающим фактором при выборе мобильного устройства. Модель оснащена телеобъективом с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым приближением, а работает она на мощном, но все-таки не самом стабильном процессоре Exynos 2200 (свыше миллиона баллов в AnTuTu).

Цена: от 45 000 ₽

Купить Galaxy S23 FE

Главным недостатком Galaxy S23 FE на фоне даже более дешевых устройств являются слишком широкие рамки экрана, да и об отсутствии зарядки в комплекте забывать не стоит. Зато в лице этой модели вы получите смартфоны с искусственным интеллектом Galaxy AI, который удивит вас своими возможностями постобработки фото в редакторе и прикладными функциями вроде переводчика с одного языка на другой во время телефонного разговора.

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HUAWEI P60 Pro — смартфон с самым мощным зумом

HUAWEI P60 Pro — прошлогодний флагман известной китайской компании, которая уже не первый год находится под санкциями США, из-за чего все ее устройства лишены сервисов Google. Но, если вы потратите немного времени и научитесь пользоваться Google Play на HUAWEI по нашей инструкции, то точно не разочаруетесь в этом смартфоне.

Цена: от 60 500 ₽

Купить HUAWEI P60 Pro

Смартфон HUAWEI P60 Pro предлагает самый мощный зум среди всех относительно недорогих моделей. Оптическое приближение его перископической камеры составляет 3.4x, а без потери качества можно снимать в 10x! Но еще удивительнее тот факт, что кратность зума на HUAWEI P60 Pro достигает 100x в обычном режиме и 200x при съемке луны.

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Также смартфон HUAWEI предлагает очень крутую основную камеру, оснащенную переменной диафрагмой, автоматически выбирающей настройки для съемки в разных условиях освещения. А работает устройство на базе проверенного процессора Snapdragon 8+ Gen 1, чья мощность на уровне 1.2 млн. баллов в AnTuTu дает фору представителям новой серии HUAWEI Pura 70 на Kirin.