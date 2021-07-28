Стоит ли покупать планшет Huawei на HarmonyOS. Обзор Huawei MatePad 11

Сейчас пришли новые времена, и постепенно возможность купить планшет Huawei не на HarmonyOS начинает стремиться к нулю. Новая операционная система будет лежать в основе гаджетов компании и ее партнеров. Поэтому, готовясь к покупке топового планшета, перед вами будет стоять выбор из iPad на iOS, Samsung на Android и Huawei на HarmonyOS. Я пользовался всеми этими устройствами, но самый свежий опыт у меня связан именно с последним вариантом, а именно — Huawei MatePad 11. Я пользовался им несколько недель и готов рассказать, что я о нем думаю. А заодно немного расскажу о самой операционной системе.

Обзор Huawei MatePad 11

Рассказать про HarmonyOS можно многое, поэтому когда вычитаете эти строки, я, скорее всего, уже заканчиваю работу над отдельным материалом по этой операционной системе и готовлю ее к публикации. Пока же расскажу именно о планшете, на который она установлена.

Как и остальные продукты Huawei, продается он в привычной коробке, а в комплекте есть все самое необходимое, чтобы достать его, зарядить и начать пользоваться. Нет только клавиатуры и стилуса, которые понадобятся, если вы не только потребляете контент, но и что-то создаете.

Планшет со стилусом

Стилус я бы рекомендовал к покупке тем, кто любит рисовать или заниматься обработкой фотографий. В остальных случаях он будет в целом бесполезен. Если это будет для вас не первый планшет, вы знаете, насколько удобнее пользоваться им просто руками. У стилуса есть несколько полезных функций, вроде заполнения граф анкеты прописью. Но пока эта функция не работает с русским языком, хотя ее появление и ожидается.

Чехол с клавиатурой для планшета

Клавиатура — более полезный аксессуар. Она позволяет что-либо печатать. С ее помощью можно не только набирать десятки тысяч символов, но и просто общаться в мессенджерах или социальных сетях. Тем более, она так же является чехлом и защищает сам планшет. Теоретически, клавиши могут царапать экран, но обычные чехлы тоже на это способны, если под них попадет пыль. У меня за время использования этого планшета и других моделей с клавиатурой царапин не появилось, но не буду гарантировать, что их не будет у вас после долгого использования.

Huawei MatePad Pro можно назвать топовым устройством несмотря на относительно невысокую цену, а значит, у него должны быть все самые передовые характеристики. О некоторых мы поговорим отдельно ниже, но сводная картина перед вами:

Характеристики Huawei MatePad 11

Экран : 10,95 дюйма, IPS, 2560*1600 пикселей, 225 PPI 16,7 млн цветов, DCI-P3

: 10,95 дюйма, IPS, 2560*1600 пикселей, 225 PPI 16,7 млн цветов, DCI-P3 Частота обновления экрана : 120 Гц

: 120 Гц Процессор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Операционная система : HarmonyOS 2.0

: HarmonyOS 2.0 Встроенная память : 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ

: 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ Основная камера : 13 Мп, f/1.8, максимум 3840 × 2160 пикселей для видео

: 13 Мп, f/1.8, максимум 3840 × 2160 пикселей для видео Фронтальная камера : 8 Мп, f/2.0, максимум 1920 на 1080 пикселей для видео

: 8 Мп, f/2.0, максимум 1920 на 1080 пикселей для видео Аккумулятор : 7 250 мАч

: 7 250 мАч Звук: 4 динамика + 4 микрофона

Удобно ли пользоваться планшетом Huawei

Пользоваться планшетом не просто приятно, а очень приятно. Больше всего мне понравилось осознавать, что в этой модели, которая стоит примерно 35 000 рублей, есть 120 Гц частоты обновления экрана, а в более дорогой модели с припиской ”Pro” такой функции нет.

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Возможно, именно благодаря высокой частоте обновления или из-за установки в планшет Snapdragon 865, стилус работает просто молниеносно. Штрихи почти не отстают от кончика карандаша. Лучше справилась только Apple в дорогущем iPad Pro. Даже Samsung не смогла реализовать такой уровень отзывчивости в своих топовых планшетах.

Можно ли снимать на планшет

Фотография никогда не была сильным местом ни одного планшета. Даже iPad Pro, который получил LIDAR и пафосные сенсоры от iPhone, все равно как-то не про фото. Так получилось и тут. Для того, чтобы снять что-то на память, камеры вполне хватит, но рассчитывать на выставочные шедевры не приходится.

А что если проблемы у Huawei — это хорошо?

Разрешение основного сенсора составляет 13 Мп. Такого значения достаточно, чтобы делать хорошие снимки, но то ли сенсор, то ли оптика иногда ограничивают возможности камеры в целом. Если условия съемки хорошие, то можно рассчитывать на фотографии уровня смартфона за 25-30 тысяч рублей, но не больше. Хотя это один из тех случаев, когда качество камеры максимально близко к цене планшета.

Примеры фотографий на Huawei MatePad 11:

В темноте предсказуемо качество снимков начинает падать. Видно, что камера старается бороться за счет более долгой выдержки и встроенных алгоритмов обработки, но без помех не получается. Зато к фронтальной камере вопросов меньше. Она снимает примерно на уровне обычного качественного смартфона. Но если вы собираетесь снимать блог или просто долгое видео, лучше задумайтесь о дополнительном свете или просто делайте это днем на улице. В крайнем случае у окна.

Скачать оригиналы фотографий из обзора

Отдельно отмечу, что при использовании обложки с клавиатурой снимать будет неудобно. Придется держать гаджет так, чтобы клавиатура болталась снизу. Подвернуть ее к задней стенке не получится, так как в лицевой крышке нет выреза под камеру. Наверное это логично, ведь дырявить клавиатуру было бы неправильно. Да и с учетом ее мягкости отверстие все время съезжало бы в сторону.

Но обложка крепится на магнитах. Поэтому, если вы собираетесь сделать не один снимок, то ее можно снять и временно убрать, а планшетом пользоваться без защиты.

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Планшет с частотой экрана 120 Гц

Экран Huawei MatePad 11 оправдывает свое название и предлагает диагональ почти 11 дюймов. В отличии от того же iPad, он довольно сильно вытянут и от этого на нем очень удобно смотреть фильмы. А еще на нем удобно играть. Способствует этому и отлично зарекомендовавший себя процессор Snapdragon 865. Он почти не подвержен тротлингу и вытягивает даже топовые игры почти на максимальных настройках графики.

Подтормаживания иногда случаются, но я так и не смог их локализовать. Да и в самой игре это не мешает, ведь они встречаются редко и очень ненавязчиво. Это никак не связано с частотой экрана 120 Гц. Она есть и позволяет сделать любую анимацию намного более плавной.

Хорошо ли звучат планшеты

Зато к однозначным плюсам планшета можно отнести звук. К большому количеству микрофонов мы уже привыкли, но 4 динамика до сих пор остаются уделом избранных. И пусть в Pro-версии их еще больше, но даже этого достаточно, чтобы звук был очень качественным.

Качество звука достигается за счет того, что каждый динамик работает тише и не приближается к своим пределам громкости. Из-за того, что их 4, звук в целом становится в 4 раза громче, чем если бы он был один. А еще динамики настроены специалистами Harman Kardon, что говорит само за себя — это производитель высококачественной акустики.

Даже если вам не нужна большая громкость, именно наличие четырех динамиков по углам гарантирует, что как бы вы не взяли планшет в руки, характер звука почти не изменится. Чтобы закрыть все 4 динамика, надо очень постараться.

Стоит ли покупать планшет Huawei

Новинка выпускается в двух цветах: темно-сером и темно-зеленом (Оливковый зеленый). Обе версии получили заднюю стенку ”под кожу”, корая очень приятно лежит в руке. Так что пользоваться без чехла можно и даже нужно, если вы не бросаете планшет куда попало.

В итоге, мы получили один из лучших планшетов за 35 000 рублей. А если учесть, что в подарок к нему дают наушники Huawei FreeBuds Pro, о которых я рассказывал отдельно, предложение становится еще более интересным. Сами по себе эти наушники стоят 14 990 рублей. Даже если они вам не нужны, можете продать их за 10 000 и получится, что планшет вы купили всего за 25 000 рублей. А это просто отличная цена для такого гаджета. Тем более на HarmonyOS, о которой я расскажу в отдельной статье. Там будет, о чем почитать.