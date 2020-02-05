Коронавирус — серьезная проблема не только для рынка смартфонов, но и, в целом, для всего мира сегодня. В особенности это касается экономик всех стран и, в частности, Китая. Новый коронавирус впервые начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, тогда была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом вируса. Первыми заболевшими стали посетители рынка морепродуктов, и позднее коронавирус мутировал и начал передаваться от человека к человеку. В настоящее время число заболевших коронавирусом превышает 20000 человек, а если быть более точными, сегодня эта цифра находится на отметке в 24348 человек, а число умерших приблизилось к отметке в 500 человек. Это достаточно серьезные цифры, которые пугают весь мир. Из-за коронавируса может серьезным образом пострадать рынок смартфонов. Следить за распространением вируса можно на сайте coronavirus.zone.

Ранее компания Xiaomi решила отменить презентацию Mi 10 из-за нового коронавируса, об этом сообщил представитель Xiaomi. Он сказал, что компания вместо привычной презентации проведет онлайн-мероприятие, простыми словами, нам предложат онлайн-трансляцию или же просто представят продукт в готовом виде. Глава компании Black Shark, которая является дочерней компанией Xiaomi, заявил, что сегодня невозможно провести пресс-конференцию из-за эпидемии. Никто не хочет рисковать жизнью людей. К тому же Xiaomi, презентуя Mi 10 в виде онлайн-трансляции, планирует сэкономить немало денег на аренде помещения. Выход Mi 10 был запланирован на 10 февраля, а вот чем порадует Black Shark, пока не сообщается. Кроме того, поступила информация о том, что свою очередную презентацию может отменить компания Honor. Сообщается, что в 2020 году Huawei представит свои смартфоны в онлайн формате. А не так давно партнёры производителей смартфонов в России заявили, что из-за коронавируса прекратились поставки некоторых китайских устройств, и речь идёт о Huawei, Xiaomi, Redmi, ZTE и Lenovo.

Однако это не единственное, что может огорчить фанатов рынка гаджетов, ведь LG и ZTE заявили, что отменят свои презентации на MWC в этом году. Mobile World Congress — это всемирная конференция, на которой каждый год производители со всего мира демонстрируют новинки в мире гаджетов. Новость о том, что ZTE и LG не посетят выставку, появилась не так давно, но почти сразу же после этого компания ZTE отреагировала на данную информацию, которая поступила от источника VentireBeat. Она заявила в Twitter, что всё же посетит MWC и представит различные 5G-устройства. Вероятно, внутри компании происходили споры на эту тему, и источнику поступила информация, которая на тот момент еще не была окончательной, однако не исключено, что ZTE могла специальность слить информацию о том, что не поедет на выставку, чтобы посмотреть на реакцию рынка и фанатов. А вот кто действительно может не поехать, так это LG, которая анонсировала отмену всех своих мероприятий в Барселоне в рамках выставки MWC.

Не находится в стороне и ассоциация GSM, являющаяся организатором MWC. Ребята заявляют, что примут все дополнительные меры, чтобы защитить участников выставки. Они предложат различное медицинское оборудование, лекарства, также в этом году на выставке будет действовать политика отсутствия рукопожатий и смена микрофонов по протоколу. Подобное отношение к выставкам — это достаточно серьезный вопрос, ведь сегодня большинство производителей китайцы, которые прибывают из Китая. И вопрос безопасности в этом случае стоит на первом месте.

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Тут также стоит отметить, что не исключён обычный хайп вокруг нового коронавируса, ведь 24.000 человека — это не такая уж и большая цифра на фоне 1 млрд людей, проживающих в Китае. К тому же сам Китай достаточно неплохо контролирует ситуацию и ограничивает посещение различных городов, заражённых вирусом. В настоящее время ученые разрабатывают противовирусное лекарство, которое бы вылечило людей, больных новым коронавирусом. В России не так давно заявили, что работают над выводом штамма нового вируса благодаря двум заразившимся, приехавшим из Китая в Россию.

Ситуация, конечно, интересная, и пока случаев заражения коронавирусом через посылки не было (не так давно мы писали материал о том, может ли вирус попасть в посылку из Китая), однако как только это произойдет, возможно, многие производители попросту прекратят производство устройств или же введут дополнительные меры. Однако пока через различные упаковки смартфонов вирус не передается, поэтому особо беспокоиться по поводу продаж тех или иных гаджетов, я думаю, не стоит. И здесь, скорее, вопрос касается Apple, производство смартфонов она делегировала китайским производителям. Это также касается и Samsung, она отдает дешёвые телефоны на аутсорсинг другим производителям, и не исключено, что в их числе могут оказаться и китайские компании. Предлагаю обсудить это в Телеграм.