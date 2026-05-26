Redmi K90 Ultra прошёл сертификацию в Китае, подтвердив поддержку зарядки мощностью 100 Вт. Это важно по двум причинам: во-первых, последние месяцы ходили слухи об отмене проекта, а во-вторых, по данным инсайдеров, телефон Redmi K90 Ultra может занять в линейке Xiaomi позицию даже выше, чем уже вышедший Redmi K90 Max — первый смартфон бренда со встроенным вентилятором.

Что известно о Redmi K90 Ultra

Смартфон с модельным номером M332BF появился в базе китайского центра сертификации качества (3C) 25 мая. Из документа следует, что известны следующие характеристики Redmi K90 Ultra:

100 Вт проводной зарядки

5G-связь

Других технических подробностей в сертификационном листе нет. Однако китайский инсайдер Digital Chat Station намекнул на ряд возможных характеристик: большой плоский экран с высокой частотой обновления, увеличенную батарею, продвинутое охлаждение и агрессивную настройку производительности для длительных нагрузок. Пока это именно слухи, а не подтверждённые спецификации.

Чем Redmi K90 Ultra лучше Redmi K90 Max

Казалось бы, слово «Ultra» в названии уже говорит само за себя, но в линейке Redmi K90 всё запутаннее. По данным источника, формально K90 Ultra стоит ниже K90 Max по названию, но фактически занимает более высокую позицию в продуктовой иерархии. Это подтверждают и ранние комментарии Лу Вэйбина, президента Redmi, который говорил, что K90 Ultra станет более продвинутым устройством.

Для сравнения, уже вышедший смартфон Redmi K90 Max — это откровенно игровой смартфон с серьёзным набором характеристик:

Процессор MediaTek Dimensity 9500

Дискретный графический чип AI D2

Память LPDDR5X Ultra и хранилище UFS 4.1

Экран 1.5K с частотой 165 Гц для игр

Встроенный вентилятор охлаждения

Цена от 2 999 юаней, примерно от 45 000 ₽ в России

K90 Ultra, судя по утечкам, должен стать не чисто игровым, а сбалансированным флагманом с упором и на производительность, и на общий пользовательский опыт. Должно получиться что-то похожее на POCO F8 Ultra, доступный сейчас на AliExpress за 52 000 ₽ с доставкой из России.

Купить POCO F8 Ultra

Выйдет ли Redmi K90 Ultra

Несколько месяцев подряд в китайском сегменте интернета появлялась информация о том, что Xiaomi якобы свернула разработку Redmi K90 Ultra. Теперь сертификация 3C фактически опровергает эти слухи. Ещё один известный инсайдер, Smart Pikachu, подтвердил, что Xiaomi продолжает активно готовить устройство к выпуску.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

При этом важно понимать: сертификация подтверждает только мощность зарядки и наличие 5G. Все остальные характеристики — от чипсета до размера батареи — пока основаны исключительно на утечках. Дата выхода Redmi K90 Ultra тоже неизвестна, хотя логично предположить вторую половину 2025 года.

Стоит ли ждать Redmi K90 Ultra в России

Здесь ответ скорее разочарует. По данным источника, Redmi K90 Ultra — эксклюзив для китайского рынка. У него внутреннее кодовое имя WARSAW, принадлежность к модельному семейству P12X, и Xiaomi не готовит для него глобальную прошивку. На международный рынок устройство может выйти под другим именем — Xiaomi 17T Pro, но это уже отдельная линейка, и пока нет подтверждённых данных о совпадении характеристик.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Для тех, кто рассматривает покупку через китайские магазины, стоит учитывать отсутствие русского языка в прошивке, специфику работы сервисов Google на китайских версиях и отсутствие официальной гарантии. Если интересует флагман Redmi с максимальной производительностью и вы готовы к этим ограничениям, K90 Ultra стоит держать на радаре, исключая переплату за шильдик Xiaomi. Всем остальным разумнее дождаться глобальных моделей серии Xiaomi 17T.