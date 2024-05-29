Смартфоны с самым низким рейтингом, на которые жалуются почти все покупатели в России

Несколько месяцев назад я рассказывал о худших смартфонах 2024 года, которые ни в коем случае нельзя покупать. Тот рейтинг был составлен исключительно на основе моего видения рынка и не брал в расчет мнение людей, покупающих те или иные модели. В какой-то момент мне захотелось исправить это, собрав альтернативный список. Так и получился рейтинг самых плохих смартфонов по отзывам.

Как определить, что смартфон плохой

В качестве источника для составления рейтинга я использовал ассортимент розничной сети DNS по нескольким причинам:

ее магазины расположены буквально по всей России, что позволяет отобрать для рейтинга модели, известные широкому кругу пользователей;

отзывы на сайте оставляют люди, как правило, далекие от технологий, благодаря чему за основу берутся жалобы народа, а не гиков, которые смотрят на технику под другим углом;

на сайте DNS банально больше отзывов для составления рейтинга, чем на интернет-ресурсах М.Видео и МТС.

Почему не Яндекс Маркет? Потому что маркетплейс, аккумулирующий предложения разных продавцов, лишен удобного инструмента сортировки товаров по отзывам, из-за чего в комментариях к моделям встречаются жалобы не столько на само устройство, сколько на работу магазина. А уж где покупать или не покупать смартфон — решайте сами. Я, например, вообще сторонюсь DNS и других розничных сетей по причинам, изложенным в отдельном материале.

Помимо источника важны критерии отбора плохих смартфонов. Тут я применил два условия. Во-первых, это должны быть актуальные модели 2023-2024 года, которые до сих пор можно найти в рознице. Во-вторых, они должны собрать хотя бы 25 отзывов, чтобы выборка оказалась более-менее релевантной в плане мнений разных людей, а также не содержала в себе малоизвестные устройства.

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Конечно, этого недостаточно для подготовки объективного списка худших смартфонов 2024 года. Ведь на сайте DNS отзывы могут оставлять люди, даже не покупавшие рассматриваемые устройства. Впрочем, это свойственно и другим подобным площадкам. Так что самостоятельно определите для себя, стоит доверять рейтингу или нет.

Рейтинг плохих смартфонов

Закончив с формальностями, переходим к худшим смартфонам 2024 года по мнению пользователей. Он включает в себя 10 моделей, расположенных в порядке от более-менее сносных к самым плохим. В скобках указана оценка на сайте магазина, а в описании — перечисление основных претензий, которые я нашел в отзывах:

TECNO Spark GO 2023 (4.50) . Слабое место — производительность (4.2). Люди жалуются, что смартфон ужасно тормозит, а некоторые сравнивают его с устройствами 2008 года и даже в шутку предполагают, будто TECNO Spark GO 2023 сделан в России.

. Слабое место — производительность (4.2). Люди жалуются, что смартфон ужасно тормозит, а некоторые сравнивают его с устройствами 2008 года и даже в шутку предполагают, будто TECNO Spark GO 2023 сделан в России. Infinix SMART 7 Plus (4.48) . Главный недостаток — камера (4.1). Также люди жалуются на отвратительный звук внешнего динамика, плохой прием связи и слабую автономность.

. Главный недостаток — камера (4.1). Также люди жалуются на отвратительный звук внешнего динамика, плохой прием связи и слабую автономность. Itel A60s (4.48) . Самый слабый компонент — камера (4.3). Кроме низкого качества снимков пользователи отмечают некудышный микрофон и плохой прием сигнала как мобильной связи, так и Wi-Fi. Также людей раздражает сильный нагрев корпуса из-за слабого процессора.

. Самый слабый компонент — камера (4.3). Кроме низкого качества снимков пользователи отмечают некудышный микрофон и плохой прием сигнала как мобильной связи, так и Wi-Fi. Также людей раздражает сильный нагрев корпуса из-за слабого процессора. Itel A70 (4.44) . Больше всего жалоб поступает на камеры и производительность (4.4). Смартфон виснет даже в браузерах, да и батарея не хватает звезд с неба. Еще одна частая претензия — нестабильная работа, сопровождающаяся перезагрузками и вылетами из приложений.

. Больше всего жалоб поступает на камеры и производительность (4.4). Смартфон виснет даже в браузерах, да и батарея не хватает звезд с неба. Еще одна частая претензия — нестабильная работа, сопровождающаяся перезагрузками и вылетами из приложений. HUAWEI nova 12s (4.41) . Слабое место — камера (4.1). Покупатели отмечают низкое качество снимков для устройства за 35 тысяч рублей, старое железо и программное обеспечение, а также припоминают типичные для HUAWEI огрехи, главный из которых — отсутствие сервисов Google.

. Слабое место — камера (4.1). Покупатели отмечают низкое качество снимков для устройства за 35 тысяч рублей, старое железо и программное обеспечение, а также припоминают типичные для HUAWEI огрехи, главный из которых — отсутствие сервисов Google. Samsung Galaxy A05 (4.35) . Слабое звено — аккумулятор (4.3). Кроме плохой автономности пользователи отмечают тусклый экран с плохим тачскрином и лаги при выполнении базовых задач.

. Слабое звено — аккумулятор (4.3). Кроме плохой автономности пользователи отмечают тусклый экран с плохим тачскрином и лаги при выполнении базовых задач. TECNO Camon 30 (4.16) . Худший компонент — камера (3.9). Люди недоумевают, почему смартфон позиционируется как недорогой камерофон, отмечают посредственную автономность и сетуют на сырое ПО, из-за которого устройство периодически глючит.

. Худший компонент — камера (3.9). Люди недоумевают, почему смартфон позиционируется как недорогой камерофон, отмечают посредственную автономность и сетуют на сырое ПО, из-за которого устройство периодически глючит. HUAWEI nova 12 SE (4.07) . Главная претензия — камера (3.7). Помимо нее стандартный набор претензий к HUAWEI от отсутствия Google до постоянно пропадающих уведомлений, а еще невысокая скорость работы системы.

. Главная претензия — камера (3.7). Помимо нее стандартный набор претензий к HUAWEI от отсутствия Google до постоянно пропадающих уведомлений, а еще невысокая скорость работы системы. HUAWEI nova Y72 (3.97) . Худший параметр — производительность (3.6). В отзывах повсеместные жалобы на слабый процессор 6-летней давности и предсказуемое сетование на отсутствие сервисов Google.

. Худший параметр — производительность (3.6). В отзывах повсеместные жалобы на слабый процессор 6-летней давности и предсказуемое сетование на отсутствие сервисов Google. HUAWEI nova 12i (3.91). Больше всего вопросов вызывает камера (3.8). Также много жалоб на производительность, неоправданно высокую цену и проблемы с получением уведомлений, не говоря уже об отсутствии GMS.

Удивлены таким выбором пользователей, оставляющих отзывы на сайте магазина? В любом случае напомню, что вы можете поделиться своим мнением в нашем телеграм-чате, а я поведаю собственное.

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Стоит ли покупать такие смартфоны

Составляя рейтинг самых плохих телефонов, основанный на отзывах пользователей, я выделил несколько общих тенденций и хочу их прокомментировать:

как правило, люди жалуются на дешевые и недорогие смартфоны до 15 тысяч рублей в рознице, будто не понимают, что у таких устройств априори не может быть хорошая камера и мощный процессор;

помимо дешевых смартфонов в списке много устройств компании HUAWEI, уже 4 года находящейся под санкциями США, а люди до сих пор с удивлением для себя открывают отсутствие сервисов Google из коробки;

даже самые плохие смартфоны получают оценку в районе «четверки», а это говорит о том, что главная причина жалоб — неоправданные ожидания, в то время как большинство пользователей понимает, какое устройство и за какие деньги берет.

Стоит ли покупать смартфоны из этого антирейтинга? Однозначно — нет. Ни одна из попавших в список моделей не попадала в наши подборки лучших смартфонов до 20 тысяч и даже до 10 тысяч рублей, и я не рекомендую их к покупке, так как мое мнение почти во всем совпадает к претензиям покупателей. Но все-таки это — мое видение, а у вас должно быть свое.

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Несмотря на то, что в большинстве своем претензии пользователей кажутся мне обоснованными, я не советую принимать отзывы в интернете за истину. Почему — подробно рассказывал в одном из предыдущих материалов.