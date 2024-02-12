Старые Android-смартфоны, которые круче любой новинки 2024 года и до сих пор продаются в России

Каждый год производители смартфонов убеждают нас, что их новинки намного круче предшественников. И, когда мы сравниваем в лоб модели двух разных поколений, то невольно соглашаемся с маркетологами. В то же время мы забываем, что к моменту релиза новинок сильно дешевеют старые смартфоны, буквально переворачивая рынок с ног на голову. В такой ситуации свежие модели начинают казаться не такими уж привлекательными, и впереди вас ждут 5 прямых доказательств этого.

POCO M5 — лучший смартфон до 10 тысяч

Среди моделей до 10 тысяч рублей сложно найти смартфон, который хотя бы не будет тормозить. Но среди откровенного хлама до сих пор можно найти настоящий изумруд в лице POCO M5. Хотя эта модель вышла еще в сентябре 2022 года, а сейчас стоит меньше 8 тысяч рублей, она работает на мощном процессоре Helio G99, набирающем в AnTuTu больше 400 тысяч баллов. Кроме того, смартфон оснащен быстрой памятью стандарта UFS 2.2, обеспечивающей моментальный запуск приложений.

Цена: от 7 990 ₽

Купить POCO M5

Среди других достоинств POCO M5 обязательно стоит выделить экран с повышенной до 90 Гц частотой обновления, камеру на 50 МП и стереодинамики. Ничего лучше среди смартфонов до 10 тысяч рублей вы точно не найдете.

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Недорогой, но хороший смартфон Redmi Note 11 Pro+

В категории телефонов до 20000 рублей тоже есть старички, до сих пор способные дать пинка конкурентам. Яркий пример — Redmi Note 11 Pro+. Модель, появившаяся в России летом 2022 года, подешевела более чем в 2 раза и сейчас продается на AliExpress всего 17 тысяч с копейками.

Цена: от 17 350 ₽

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ в России

За эти деньги смартфон Redmi Note 11 Pro Plus предлагает сочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 108-мегапиксельную камеру и чипсет Dimensity 920, чей результат в AnTuTu — свыше 500 тысяч баллов. Но все-таки главным достоинством старой модели является зарядка на 120 Вт, которая идет в комплекте. Она восстанавливает энергию смартфона от 0 до 100% всего за 15 минут, и это — рекорд среди всех Xiaomi.

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Lenovo Legion Y70 — недорогой смартфон для игр

Когда вышел POCO X6 Pro, смартфон Lenovo Legion Y70 попросил подержать его пиво, ведь именно он представляет собой лучший игрофон до 30 тысяч рублей. Модель 2022 года работает на мощном и стабильном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 (1,3 млн. баллов в AnTuTu), имеет AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5100 мАч.

Цена: от 27 700 ₽

Купить Lenovo Legion Y70

Увы, Lenovo Legion Y70 предназначен только для Китая. Но на AliExpress продают версию с глобальной прошивкой и всеми Google-сервисами на борту. Из неудобств: необходимость использовать переходник на евровилку, а также отсутствие апдейтов Android по воздуху.

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Компактный смартфон Xiaomi 12

Страшно вспоминать, но на старте продаж в России за этот смартфон просили 99 990 ₽. Правда, к 2024 году стоимость глобальной версии Xiaomi опустилась ниже 30 тысяч рублей при оформлении заказа на AliExpress. И теперь Xiaomi 12 — лучший компактный смартфон за свои деньги.

Цена: от 29 700 ₽

Xiaomi 12 на AliExpress

Xiaomi 12 в России

Xiaomi 12 получил корпус из стекла и металла, флагманский набор камер с оптической стабилизацией и процессор Snapdragon 8 Gen 1. Да, он не слишком стабильный, но очень мощный, так что без хардкорного гейминга в Genshin Impact на максималках смартфон не вызовет негативных эмоций на протяжении минимум 3-х следующих лет.

Самые дешевые смартфоны Xiaomi, которые можно купить в России и не пожалеть

TECNO Phantom X2 — флагман за 30 тысяч

На очереди один из лучших смартфонов до 30000, которые продаются в России. TECNO Phantom X2 — полноценный флагман, что выражается как в характеристиках устройства, так и в его упаковке. Такой смартфон не стыдно взять в качестве подарка.

Цена: от 29 990 ₽

Купить TECNO Phantom X2

С технической точки зрения телефон TECNO Phantom X2 готов предложить большой изогнутый экран с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, камеру от Samsung с оптической стабилизацией, аккумулятор на 5160 мАч и процессор Dimensity 9000. Он, кстати, набирает в AnTuTu честный миллион баллов и показывает себя стабильнее Snapdragon 8 Gen 1. Многие флагманы 2024 года могут этому лишь позавидовать.