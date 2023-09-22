Теперь мы знаем, как будет выглядеть Google Pixel 8. Он может сильно поменяться

Несмотря на то, что смартфоны Google Pixel никогда официально не поставлялись в Россию, они все равно пользуются у нас большой популярностью. То там, то тут в руках людей можно увидеть тот самый гаджет с необычным дизайном. А ведь именно дизайн у последних моделей очень узнаваемый. И, надо признаться, довольно интересный. Как минимум, он сильно отличается от того, что мы видим у других производителей. Но с выходом нового поколения этого смартфона многое может измениться. Сказать однозначно в лучшую или худшую сторону сложно, но изменения будут довольно существенными. По крайней мере, если верить свежей утечке.

Когда выйдет Google Pixel 8

Google собирается выпустить Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября. То есть ждать осталось совсем недолго. Мы уже видели много утечек о том, каким он будет, но пока все они касались только технической части или возможных программных функций. Если что-то и было относительно внешнего вида, то нам показывали только невразумительные рендеры, которые были или фантазией автора, или просто не показывали ничего существенного. Теперь же, у нас есть реальные фотографии того, что нам готовятся показать. Учитывая, что до запуска осталось так мало времени, в правдивость утечки вполне можно поверить. При этом новый дизайн, скорее всего, будет относиться и к предстоящему Pixel 8, и к Pixel 8a, который покажут не раньше мая следующего года. Произойти это должно в рамках конференции Google I/O. Так было почти все последние годы и, скорее всего, будет и в этот раз.

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Возможно, это самое раннее из представленных реальных изображений одного из телефонов Google. Конечно, можно сомневаться в том, что оно правдиво, но спекулировать на этой теме и намеренно запускать ложную информацию, создавая фальш-корпус, как-то не логично. При этом нет никаких сомнений, что сам аппарат уже не просто существует в виде готового прототипа, но и произведен в достаточно большом количестве, чтобы удовлетворить спрос на первых порах.

Какими будут Pixel 8 и Pixel 8a

Всего есть четыре изображения, на которых показаны передняя, задняя и боковые стороны устройства. Во-первых, вы можете заметить, что телефон имеет более закругленный дизайн, чем его предшественник, с более обтекаемыми краями, чем раньше. Лично мне это нравится больше. Немного отсылает к ранним Honor, в которых был свой шарм. Он также имеет синий оттенок, аналогичный тому, который мы видели в утечках Pixel 8 Pro.

На задней панели камеры имеется вытянутый вырез, как у Pixel 7a. Внутри металлической полосы с матовой поверхностью находятся две камеры. Это говорит о том, что компания решила не отказываться от своего смелого дизайна, который никто не решился копировать. Это очень хорошее решение, которое позволяет сделать выпирающую камеру, но при этом избежать того, чтобы смартфон качался на столе. Не знаю как вас, а меня это качание без чехла раздражает намного больше, чем сам факт выпирания камеры. Ведь улучшение качества снимков возможно только при физическом увеличении модуля. Но другие производители продолжают располагать модуль с краю или по центру.

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Какой экран в Пикселе

Что касается дисплея, по фотографиям сложно сказать, что выглядит он как-то очень привлекательно. Хотя бы из-за того, что у него довольно толстые рамки, которые мы отвыкли видеть у флагманских устройств.

Боковые стороны телефона кажутся металлическими с матовой отделкой, как и панель камеры. За счет этого достигается намного большая лаконичность и монолитность дизайна.

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Утечки Google Pixel 8

До этого уже было много утечек относительно внутреннего наполнения новинок, но и без них было понятно, что Google Pixel 8 и Google Pixel 8a будут работать под управлением фирменного процессора компании третьего поколения — Tensor 3.

Все это лишний раз подтверждает, что нас ждет интересный новый смартфон. Одно время выход Google Pixel был довольно заурядным событием, так как компания делала его лишь бы сделать. Но последние поколения вызывали неподдельный интерес. Точные характеристики устройства мы узнаем уже через пару недель, а пока можем пофантазировать, что еще нас ждет в новинке. Лично мне достаточно будет просто изменения внешнего вида.