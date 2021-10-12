У Samsung могут быть проблемы с выпуском новых флагманов

Еще на прошлой неделе появились слухи о том, что Samsung столкнулась с проблемой. Если другие производители, испытав трудности, просто снижали объемы производства, то Samsung иногда приходилось намного труднее. Все из-за того, что она сама занимается производством большого количества оборудования. То, что сейчас происходит, может привести к невозможности выпуска действительно прорывного смартфона в следующем году. И пусть устройства бренда просто будут на уровне конкурентов, это все равно может оказать большое влияние на будущее Samsung. Не хочется никого пугать и излишне драматизировать ситуацию, поэтому давайте поговорим более предметно.

Проблемы у Samsung

Компания Samsung — один из трех ведущих производителей процессоров — планировала начать создание более быстрого и эффективного класса чипов в 2021 году, но вместо этого новый чип появится не раньше первой половины 2022 года. Корейский гигант электроники поделился информацией в рамках форума Samsung Foundry на прошлой неделе.

О том, что компания выпустит устройства с процессором нового поколения в следующем году, говорили уже достаточно давно, но теперь перспективы этого становятся очень туманными. Текущее положение дел говорит о том, что покупателям, которые полагаются на Samsung, придется ждать дольше, чтобы воспользоваться передовыми технологиями.

Кроме этого, пострадают не только те, кто предпочитает покупать смартфоны корейского бренда. Среди крупнейших имен, пользующихся услугами компании, можно назвать Qualcomm и IBM.

Почему все дорожает? Телефоны, планшеты и другая техника.

Какими Samsung будут дальше

Но есть и хорошая новость. Дальнейшее развитие технологий должно идти по плану. Samsung уже объявила о прогрессе в производстве следующего поколения процессоров, которое должно появиться во второй половине 2025 года. Это должно стать еще одним шагом вперед в повышении производительности и энергоэффективности современных чипов. А также поспособствовать уменьшению их размера.

Главный конкурент Samsung в области производства микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), сообщила о задержке внедрения аналогичной технологии в августе. Есть как минимум одна компания, которая выиграет от этого — IBM. В последнее время дела у нее идут с переменным успехом, но компания запускает собственное литейное производство в рамках плана восстановления. Проблемы у основных конкурентов ей только на руку.

Почему не хватает процессоров

Производство процессоров находится под огромным давлением. В связи с тем, что пандемия приводит к увеличению продаж ПК, использования смартфонов и онлайн-сервисов в центрах обработки данных, спрос на процессоры превысил производственные мощности, которые еще и снизились из-за целого ряда проблем, о которых я рассказывал в отдельной статье.

Нехватка процессоров не сократится до 2022 года. С нашей точки зрения, это продлится еще шесть-девять месяцев, хотя мы и другие поставщики литейных производств увеличиваем свои мощности. — сказал Шон Хан, старший вице-президент на брифинге перед форумом.

Переход на производственные технологии нового поколения чрезвычайно сложен. Чипы состоят из миллиардов электронных компонентов, называемых транзисторами, каждый из которых намного меньше самой мелкой пылинки. Фабрики по производству микросхем вытравливают схемы на кремниевых пластинах с помощью процесса, требующего десятков шагов. Все это занимает месяцы, а строительство новых заводов — годы. Это не считая миллиардов долларов, которые надо вложить в запуск нового производства.

Прогресс достигается за счет миниатюризации транзисторов, чтобы на кристалле можно было уместить их как можно больше, увеличив их скорость и снизив энергопотребление.

Что касается Samsung, то в 2023 году компания рассчитывает достичь больших объемов производства с более зрелой версией под названием 3GAP. Цифра 3 в названии относится к 3-нанометровому техпроцессу. Это уже само по себе служит признаком прогресса в методах производства.

Затем в 2025 году компания планирует перейти на вторую, более совершенную технологию, которую она называет 2GAP. Этот метод производства будет первым из 2-нм поколения Samsung.

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Почему дорожает техника

По мере того, как микросхемы становятся более сложными, они также часто становятся более дорогими, поэтому многие производители до сих пор придерживаются старых технологий, которые не на столько проигрывают в основных параметрах, сколько выигрывают в цене.

Тем не менее, новые процессоры Samsung, как она считает, не должны быть дорогими, а значит, они имеют все шансы стать по-настоящему массовыми. Вряд ли потребители откажутся от такого ”подарка”.

Несмотря на то, что GAA — сложная технология, мы по-прежнему будем стремиться снизить стоимость транзистора, — сказал Мунсу Канг, глава подразделения стратегии литейного производства Samsung.

На протяжении десятилетий закон Мура показывает, как миниатюризация позволяет разработчикам микросхем размещать все больше и больше транзисторов в той или иной области кристалла. Но замедление темпов миниатюризации сделало другие пути прогресса более важными.

Одним из ключевых направлений является ”упаковка” — способы соединения разных чипов в один более крупный процессор. Samsung работает над улучшением разнообразия чипов, которые можно соединять на всей поверхности платы (интегральная схема 2.5D) или размещать друг над другом (интегральная схема 3D). Компания также работает над более плотной упаковкой каналов передачи данных между чипами для более высокоскоростных соединений.

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Все это выглядит очень заманчивым, но не хотелось бы, чтобы такие технологии задерживались из-за временных трудностей, которые есть сейчас на рынке. Мы уже не досчитались некоторых топовых смартфонов (например, Galaxy Note 21), получили повышение цен и не можем купить электронику в наличии (например, игровые консоли нового поколения и видеокарты). Скорее бы уже закончился этот кризис полупроводников — или как его иногда называют ”чипокалипсис” — и мы снова могли обсуждать новые технологии, а не их задержку.