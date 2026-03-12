Xiaomi 17 или Galaxy S26 — сравнение компактных флагманов 2026 года

В конце февраля Samsung и Xiaomi, два главных гиганта Android-рынка, представили на международном рынке свои самые навороченные флагманы. Таким образом, список лучших компактных смартфонов 2026 года пополнился новыми моделями: Galaxy S26 и Xiaomi 17. Благодаря своему имени, они будут биться за звание самого крутого флагмана. Но что лучше купить: Xiaomi 17 или Galaxy S26? Давайте в этом разбираться.

Сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17

У смартфонов совершенно разный дизайн, но плюс-минус одинаковые размеры за исключением того, что Samsung Galaxy S26 заметно легче и тоньше своего китайского оппонента. Впрочем, это компенсируется характеристиками Xiaomi 17, которые намного круче начинки «корейца».

Характеристики Galaxy S26 Xiaomi 17 Экран 6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц 6.3 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 10 (OIS) МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 12 МП 50 МП Процессор Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 4300 мАч 6330 мАч Зарядка 25 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) Размеры 149.6х71.7х7.2 мм 151.1х71.8х8.1 мм Вес 167 граммов 191 грамм Цена От 80 000 ₽ От 65 000 ₽

На бумаге у смартфона Xiaomi 17:

выше разрешение экрана;

выше разрешение камеры;

больше аккумулятор;

быстрее зарядка.

С учетом более высокой цены корейского устройства начинает казаться, что сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17 теряет всякий смысл. Но, во-первых, Samsung предлагает стабильную оболочку One UI без рекламы и характерных для китайских смартфонов багов. Во-вторых, не все то золото, что блестит, и мы знаем, как обманчивы бывают характеристики.

Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5

Несмотря на то, что в США и Республике Корея Galaxy S26 поставляется с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, в России и большинстве стран мира смартфон имеет под капотом собственный процессор Samsung — Exynos 2600.

В отдельном материале мы уже сравнивали Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому не будем углубляться в технические нюансы, а просто посмотрим на красноречивые результаты синтетических тестов.

Очевидно, в такой конфигурации Xiaomi 17 мощнее Galaxy S26. Однако разница незначительна и заметна лишь в играх. При выполнении повседневных задач оба смартфона показывают себя по-флагмански замечательно, и никакого преимущества в поведении «китайца» нет.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера

Важная часть сравнения — камеры Galaxy S26 и Xiaomi 17. Китайский смартфон предлагает априори более продвинутый набор с точки зрения физического размера сенсоров, но функционально в обоих случаях мы имеем:

основную камеру;

ультраширик для пейзажей;

телеобъектив с оптическим зумом для портретов;

фронтальную камеру для селфи.

Возможности одинаковые, однако качество фото — отдельный вопрос. Основная камера в обоих случаях снимает хорошо. Впрочем, за счет более крупного сенсора и агрессивной работы ИИ фото на Xiaomi 17 резче и контрастнее.

Ультраширик в обоих случаях так себе, но пейзажная камера Xiaomi 17 предлагает меньший уровень захвата и абсолютно не похожую на основу цветопередачу. А потому в этом сравнении можно отдать небольшое предпочтение Galaxy S26.

Другое дело — телеобъектив. Хотя у Xiaomi 17 меньше кратность оптического зума (2.6x против 3x), из-за большего разрешения и размера сенсора «китаец» лучше делает снимки с приближением. Особенно это заметно при недостатке света.

Что касается фронтальной камеры, то, невзирая на сравнительно низкое разрешение, в сложных условиях она лучше на Galaxy S26. Xiaomi 17 в этом сравнении очевидно пасует.

В целом, камера Xiaomi 17 действительно лучше, чем у Galaxy S26. Но для выбора победителя все-таки нужно исходить из своих сценариев съемки. Любите селфи и пейзажи — вам больше понравится Galaxy S26. Снимаете на основу и часто делаете фото с приближением — Xiaomi 17 будет предпочтительнее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Время работы Xiaomi 17 и Galaxy S26

Аккумулятор Xiaomi 17 больше батареи Galaxy S26 на 2030 мАч. Это огромная разница, которая выражается не только в цифрах на бумаге, но и в реальных сценариях использования. Так, в тесте автономности GSMArena китайский смартфон опередил своего корейского визави на 45%. У кого Galaxy S26 выдает день работы от одного заряда, Xiaomi 17 выдаст полтора.

Похожая картина и в том, что касается скорости зарядки. Galaxy S26 восстанавливает свою энергию за 64 минуты, а Xiaomi 17 — за 46. И этом, напомним, с учетом большого аккумулятора «китайца».

Какой смартфон купить: Galaxy S26 или Xiaomi 17

Сколько бы мы ни рассказывали о недостатках смартфонов Xiaomi на страницах AndroidInsider.ru, Xiaomi 17 лучше Galaxy S26. У него лучше камера, мощнее процессор, больше аккумулятор и меньше цена. Это очевидные преимущества, с которыми сложно спорить.

В 2026 году лучше купить Xiaomi 17, а выбор в пользу Galaxy S26 стоит делать только в том случае, если вы принципиально предпочитаете продукцию Samsung или готовы дождаться падения цены на корейский флагман. А она обязательно будет ближе к лету.