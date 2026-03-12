Xiaomi 17 или Galaxy S26 — сравнение компактных флагманов 2026 года

Герман Вологжанин

В конце февраля Samsung и Xiaomi, два главных гиганта Android-рынка, представили на международном рынке свои самые навороченные флагманы. Таким образом, список лучших компактных смартфонов 2026 года пополнился новыми моделями: Galaxy S26 и Xiaomi 17. Благодаря своему имени, они будут биться за звание самого крутого флагмана. Но что лучше купить: Xiaomi 17 или Galaxy S26? Давайте в этом разбираться.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — сравнение компактных флагманов 2026 года. Xiaomi 17 — слева, а Galaxy S26 — справа. Фото.

Xiaomi 17 — слева, а Galaxy S26 — справа

Сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17

У смартфонов совершенно разный дизайн, но плюс-минус одинаковые размеры за исключением того, что Samsung Galaxy S26 заметно легче и тоньше своего китайского оппонента. Впрочем, это компенсируется характеристиками Xiaomi 17, которые намного круче начинки «корейца».

ХарактеристикиGalaxy S26Xiaomi 17
Экран6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц6.3 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 12 + 10 (OIS) МП50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера12 МП50 МП
ПроцессорExynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4300 мАч6330 мАч
Зарядка25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)		100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
Размеры149.6х71.7х7.2 мм151.1х71.8х8.1 мм
Вес167 граммов191 грамм
ЦенаОт 80 000 ₽От 65 000 ₽

На бумаге у смартфона Xiaomi 17:

  • выше разрешение экрана;
  • выше разрешение камеры;
  • больше аккумулятор;
  • быстрее зарядка.

С учетом более высокой цены корейского устройства начинает казаться, что сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17 теряет всякий смысл. Но, во-первых, Samsung предлагает стабильную оболочку One UI без рекламы и характерных для китайских смартфонов багов. Во-вторых, не все то золото, что блестит, и мы знаем, как обманчивы бывают характеристики.

Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5

Несмотря на то, что в США и Республике Корея Galaxy S26 поставляется с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, в России и большинстве стран мира смартфон имеет под капотом собственный процессор Samsung — Exynos 2600.

В отдельном материале мы уже сравнивали Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому не будем углубляться в технические нюансы, а просто посмотрим на красноречивые результаты синтетических тестов.

Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi 17 мощнее Samsung Galaxy S26. Источник: nanoreview.net. Фото.

Xiaomi 17 мощнее Samsung Galaxy S26. Источник: nanoreview.net

Очевидно, в такой конфигурации Xiaomi 17 мощнее Galaxy S26. Однако разница незначительна и заметна лишь в играх. При выполнении повседневных задач оба смартфона показывают себя по-флагмански замечательно, и никакого преимущества в поведении «китайца» нет.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера

Важная часть сравнения — камеры Galaxy S26 и Xiaomi 17. Китайский смартфон предлагает априори более продвинутый набор с точки зрения физического размера сенсоров, но функционально в обоих случаях мы имеем:

  • основную камеру;
  • ультраширик для пейзажей;
  • телеобъектив с оптическим зумом для портретов;
  • фронтальную камеру для селфи.

Возможности одинаковые, однако качество фото — отдельный вопрос. Основная камера в обоих случаях снимает хорошо. Впрочем, за счет более крупного сенсора и агрессивной работы ИИ фото на Xiaomi 17 резче и контрастнее.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с основной камеры Galaxy S26. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с основной камеры Galaxy S26. Изображение: GSMArena

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с основной камеры Xiaomi 17. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с основной камеры Xiaomi 17. Изображение: GSMArena

Ультраширик в обоих случаях так себе, но пейзажная камера Xiaomi 17 предлагает меньший уровень захвата и абсолютно не похожую на основу цветопередачу. А потому в этом сравнении можно отдать небольшое предпочтение Galaxy S26.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с ультраширика Galaxy S26. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с ультраширика Galaxy S26. Изображение: GSMArena

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с ультраширика Xiaomi 17. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с ультраширика Xiaomi 17. Изображение: GSMArena

Другое дело — телеобъектив. Хотя у Xiaomi 17 меньше кратность оптического зума (2.6x против 3x), из-за большего разрешения и размера сенсора «китаец» лучше делает снимки с приближением. Особенно это заметно при недостатке света.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с телевика Galaxy S26. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с телевика Galaxy S26. Изображение: GSMArena

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с телевика Xiaomi 17. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с телевика Xiaomi 17. Изображение: GSMArena

Что касается фронтальной камеры, то, невзирая на сравнительно низкое разрешение, в сложных условиях она лучше на Galaxy S26. Xiaomi 17 в этом сравнении очевидно пасует.

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с фронталки Galaxy S26. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с фронталки Galaxy S26. Изображение: GSMArena

Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера. Фото с фронталки Xiaomi 17. Изображение: GSMArena. Фото.

Фото с фронталки Xiaomi 17. Изображение: GSMArena

В целом, камера Xiaomi 17 действительно лучше, чем у Galaxy S26. Но для выбора победителя все-таки нужно исходить из своих сценариев съемки. Любите селфи и пейзажи — вам больше понравится Galaxy S26. Снимаете на основу и часто делаете фото с приближением — Xiaomi 17 будет предпочтительнее.

Время работы Xiaomi 17 и Galaxy S26

Аккумулятор Xiaomi 17 больше батареи Galaxy S26 на 2030 мАч. Это огромная разница, которая выражается не только в цифрах на бумаге, но и в реальных сценариях использования. Так, в тесте автономности GSMArena китайский смартфон опередил своего корейского визави на 45%. У кого Galaxy S26 выдает день работы от одного заряда, Xiaomi 17 выдаст полтора.

Время работы Xiaomi 17 и Galaxy S26. Xiaomi 17 работает намного дольше. Источник: GSMArena. Фото.

Xiaomi 17 работает намного дольше. Источник: GSMArena

Похожая картина и в том, что касается скорости зарядки. Galaxy S26 восстанавливает свою энергию за 64 минуты, а Xiaomi 17 — за 46. И этом, напомним, с учетом большого аккумулятора «китайца».

Какой смартфон купить: Galaxy S26 или Xiaomi 17

Сколько бы мы ни рассказывали о недостатках смартфонов Xiaomi на страницах AndroidInsider.ru, Xiaomi 17 лучше Galaxy S26. У него лучше камера, мощнее процессор, больше аккумулятор и меньше цена. Это очевидные преимущества, с которыми сложно спорить.

В 2026 году лучше купить Xiaomi 17, а выбор в пользу Galaxy S26 стоит делать только в том случае, если вы принципиально предпочитаете продукцию Samsung или готовы дождаться падения цены на корейский флагман. А она обязательно будет ближе к лету.

Почему на самом деле не стоит покупать Samsung Galaxy Z TriFold

Складные телефоны пробуждают тот самый детский восторг от новых технологий. Когда семь лет назад появился оригинальный Galaxy Fold, казалось невероятным, что экран размером с планшет можно сложить и поместить в карман. Технологии развиваются стремительно, и теперь одного сгиба уже недостаточно и вот Samsung представила Galaxy Z TriFold — устройство, которое превращает компактный планшет в форм-фактор обычного телефона. Но несмотря на впечатляющее технологическое достижение, на практике Samsung могла и, возможно, должна была предложить потребителям больше.

Как снимает камера Galaxy S26 Ultra: первые фото, характеристики, новая цена и дата выхода

Первые живые фото, якобы сделанные на Samsung Galaxy S26 Ultra, уже утекли в сеть. И это как раз тот случай, когда утечка интересная, потому что в ней не рендеры, а реальная картинка в сложных условиях. Речь идет о ночной съемке с яркими точечными огнями и неоном: типичном стресс-тесте для мобильных алгоритмов HDR и шумоподавления. Справился ли с этой задачей новый смартфон?

Вышла глобальная версия OPPO Find X9. Это новый флагман, который круче OnePlus 15 и vivo X300

После презентации в октябре 2025 года в декабре на AliExpress появилась глобальная версия OPPO Find X9. Это новый флагман из семейства BBK, призванный составить конкуренцию OnePlus 15, vivo X300, iQOO 15 и даже realme GT 8 Pro. С учетом такого разнообразия моделей сложно понять, какая модель лучше. Но, судя по соотношению цена/характеристики, смартфон OPPO Find X9 решил остаться вне конкуренции.

