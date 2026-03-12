Xiaomi 17 или Galaxy S26 — сравнение компактных флагманов 2026 года

В конце февраля Samsung и Xiaomi, два главных гиганта Android-рынка, представили на международном рынке свои самые навороченные флагманы. Таким образом, список лучших компактных смартфонов 2026 года пополнился новыми моделями: Galaxy S26 и Xiaomi 17. Благодаря своему имени, они будут биться за звание самого крутого флагмана. Но что лучше купить: Xiaomi 17 или Galaxy S26? Давайте в этом разбираться.
Сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17
У смартфонов совершенно разный дизайн, но плюс-минус одинаковые размеры за исключением того, что Samsung Galaxy S26 заметно легче и тоньше своего китайского оппонента. Впрочем, это компенсируется характеристиками Xiaomi 17, которые намного круче начинки «корейца».
|Характеристики
|Galaxy S26
|Xiaomi 17
|Экран
|6.3 дюйма, AMOLED (2340х1080), 1-120 Гц
|6.3 дюйма, AMOLED (2656х1220), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 12 + 10 (OIS) МП
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|12 МП
|50 МП
|Процессор
|Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Память
|12/256 или 12/512 ГБ
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|4300 мАч
|6330 мАч
|Зарядка
|25 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|Размеры
|149.6х71.7х7.2 мм
|151.1х71.8х8.1 мм
|Вес
|167 граммов
|191 грамм
|Цена
|От 80 000 ₽
|От 65 000 ₽
На бумаге у смартфона Xiaomi 17:
- выше разрешение экрана;
- выше разрешение камеры;
- больше аккумулятор;
- быстрее зарядка.
С учетом более высокой цены корейского устройства начинает казаться, что сравнение Galaxy S26 и Xiaomi 17 теряет всякий смысл. Но, во-первых, Samsung предлагает стабильную оболочку One UI без рекламы и характерных для китайских смартфонов багов. Во-вторых, не все то золото, что блестит, и мы знаем, как обманчивы бывают характеристики.
Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite Gen 5
Несмотря на то, что в США и Республике Корея Galaxy S26 поставляется с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, в России и большинстве стран мира смартфон имеет под капотом собственный процессор Samsung — Exynos 2600.
В отдельном материале мы уже сравнивали Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5, поэтому не будем углубляться в технические нюансы, а просто посмотрим на красноречивые результаты синтетических тестов.
Очевидно, в такой конфигурации Xiaomi 17 мощнее Galaxy S26. Однако разница незначительна и заметна лишь в играх. При выполнении повседневных задач оба смартфона показывают себя по-флагмански замечательно, и никакого преимущества в поведении «китайца» нет.
Xiaomi 17 или Galaxy S26 — где лучше камера
Важная часть сравнения — камеры Galaxy S26 и Xiaomi 17. Китайский смартфон предлагает априори более продвинутый набор с точки зрения физического размера сенсоров, но функционально в обоих случаях мы имеем:
- основную камеру;
- ультраширик для пейзажей;
- телеобъектив с оптическим зумом для портретов;
- фронтальную камеру для селфи.
Возможности одинаковые, однако качество фото — отдельный вопрос. Основная камера в обоих случаях снимает хорошо. Впрочем, за счет более крупного сенсора и агрессивной работы ИИ фото на Xiaomi 17 резче и контрастнее.
Ультраширик в обоих случаях так себе, но пейзажная камера Xiaomi 17 предлагает меньший уровень захвата и абсолютно не похожую на основу цветопередачу. А потому в этом сравнении можно отдать небольшое предпочтение Galaxy S26.
Другое дело — телеобъектив. Хотя у Xiaomi 17 меньше кратность оптического зума (2.6x против 3x), из-за большего разрешения и размера сенсора «китаец» лучше делает снимки с приближением. Особенно это заметно при недостатке света.
Что касается фронтальной камеры, то, невзирая на сравнительно низкое разрешение, в сложных условиях она лучше на Galaxy S26. Xiaomi 17 в этом сравнении очевидно пасует.
В целом, камера Xiaomi 17 действительно лучше, чем у Galaxy S26. Но для выбора победителя все-таки нужно исходить из своих сценариев съемки. Любите селфи и пейзажи — вам больше понравится Galaxy S26. Снимаете на основу и часто делаете фото с приближением — Xiaomi 17 будет предпочтительнее.
Время работы Xiaomi 17 и Galaxy S26
Аккумулятор Xiaomi 17 больше батареи Galaxy S26 на 2030 мАч. Это огромная разница, которая выражается не только в цифрах на бумаге, но и в реальных сценариях использования. Так, в тесте автономности GSMArena китайский смартфон опередил своего корейского визави на 45%. У кого Galaxy S26 выдает день работы от одного заряда, Xiaomi 17 выдаст полтора.
Похожая картина и в том, что касается скорости зарядки. Galaxy S26 восстанавливает свою энергию за 64 минуты, а Xiaomi 17 — за 46. И этом, напомним, с учетом большого аккумулятора «китайца».
Какой смартфон купить: Galaxy S26 или Xiaomi 17
Сколько бы мы ни рассказывали о недостатках смартфонов Xiaomi на страницах AndroidInsider.ru, Xiaomi 17 лучше Galaxy S26. У него лучше камера, мощнее процессор, больше аккумулятор и меньше цена. Это очевидные преимущества, с которыми сложно спорить.
В 2026 году лучше купить Xiaomi 17, а выбор в пользу Galaxy S26 стоит делать только в том случае, если вы принципиально предпочитаете продукцию Samsung или готовы дождаться падения цены на корейский флагман. А она обязательно будет ближе к лету.