Буквально на днях был представлен Xiaomi 17 Max, что вызвало небольшое удивление, ведь уже осенью китайская компания должна представить 18-ю серию своих флагманов. Однако Xiaomi может перенести выход Xiaomi 18 на весну 2027 года, выпустив осенью только старшие модели линейки. Такой слух появился после утечки китайского инсайдера Digital Chat Station и повторяет схему, которую, по слухам, планирует Apple для iPhone 18. Если это правда, привычный график обновлений Xiaomi изменится.

Когда выйдет Xiaomi 18

Информатор Digital Chat Station опубликовал в Weibo сообщение о том, что один из китайских производителей решил повторить стратегию Apple и разделить выпуск линейки на два этапа. Имя бренда напрямую не названо, но наиболее вероятным кандидатом считают именно Xiaomi. Причина проста: базовый смартфон Xiaomi 17 показал слабые продажи на фоне старших Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Зато сейчас он подешевел и продается за 60 тысяч рублей на AliExpress.

Если предположение верно, осенью Xiaomi представит только Pro-версии, а базовый Xiaomi 18 и Xiaomi 18 Max выйдут весной. Это пока не подтверждённый факт, а слух на основе анонимного инсайда. Так что относиться к нему стоит соответственно.

Почему Xiaomi переносит выход Xiaomi 18

Логика здесь чисто коммерческая. Когда базовая и Pro-модели выходят одновременно, покупатели всё чаще выбирают старшую версию, особенно если разница в цене не слишком большая. Базовый смартфон при этом продаётся хуже ожиданий. Разнеся релизы по сезонам, производитель получает два отдельных информационных повода и два пика продаж вместо одного.

По слухам, Apple планирует нечто похожее: осенью 2026 года покажет только iPhone 18 Pro и складной iPhone Ultra, а обычный iPhone 18, 18e и Air 2 перенесёт на весну 2027 года. Впрочем, Xiaomi объяснила, почему имеет право выпускать смартфоны в той же ценовой категории, что и Apple, — так что копирование стратегий конкурента здесь выглядит закономерно.

Стоит ли покупать Xiaomi 17 в 2026 году

Если вы планировали обновиться на смартфон Xiaomi 18, томиться в ожиданиях точно не нужно — модель, судя по слуху, может задержаться на несколько месяцев. Тем, кого интересуют Pro-версии, изменения не коснутся: старшие модели, скорее всего, выйдут в привычные сроки. Но ценителям базы лучше присмотреться к Xiaomi 17.

Для тех, кто ищет доступный флагман от Xiaomi прямо сейчас, ситуация не меняется. Можно брать Xiaomi 17, а ещё производитель продолжает расширять линейку своих устройств, предлагая Redmi Turbo 5 Max, который также метит в нишу недорогих флагманов.

Стоит ли верить слухам об отсрочке выхода Xiaomi 18

Пока это цепочка предположений: анонимный инсайдер говорит о неназванном бренде, а журналисты делают вывод, что речь о Xiaomi. Конкретных дат, подтверждений от компании или утечек дорожной карты нет. Digital Chat Station — известный источник в китайском техно-сообществе, но даже у проверенных инсайдеров процент попадания далёк от стопроцентного.

Разумный подход: держать эту информацию в голове, но не строить на ней планы покупки. Если Xiaomi действительно решит разделить линейку, об этом станет известно задолго до релиза через более конкретные утечки и официальные анонсы.