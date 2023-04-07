Xiaomi подтвердила скорый выпуск Xiaomi 13 Ultra. Собрали все, что мы о нем знаем

Xiaomi уже давно показала свое отношение к запуску смартфонов. Грубо говоря, их можно запускать целый год. Раз в несколько месяцев может выходить по одному смартфону давно существующей линейки. В декабре 2022 года Xiaomi представила в Китае флагманские телефоны Xiaomi 13 и 13 Pro. Оба смартфона также дебютировали на мировом рынке. Теперь аналитики и инсайдеры с нетерпением ждут появления флагманского телефона Xiaomi — Xiaomi 13 Ultra. Сейчас Xiaomi официально подтвердила, что Xiaomi 13 Ultra будет представлен в этом месяце в Китае. Вот все, что мы знаем об этом событии и о самом смартфоне.

Когда выйдет Xiaomi 13 Ultra

Компания разместила в социальных сетях сообщение, в котором говорит об еще одной вехе стратегического сотрудничества между Xiaomi и Leica в мире мобильной фотографии. В том же сообщении было добавлено, что Xiaomi 13 Ultra, который дебютирует в апреле, будет доступен на мировых рынках в ближайшие месяцы.

То есть мы видим, что Xiaomi в сотрудничестве с Leica сделают хорошую камеру для нового смартфона. По прогнозам, она должна стать лучшей среди всех смартфонов. Этот титул постоянно переходит от одного производителя к другому и теперь может ”прилипнуть” к Xiaomi 13 Ultra. На данный момент в рейтинге DXoMark лидирует Honor Magic 5 Pro, но свое место еще должен будет найти Huawei P60 Pro. Поэтому у нового Xiaomi довольно сильные конкуренты.

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Каким будет Xiaomi 13 Ultra

Ходят слухи, что Xiaomi 13 Ultra будет иметь 6,7-дюймовый дисплей E6 AMOLED LTPO с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Хотя емкость аккумулятора пока неизвестна, ожидается, что новинка будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

13 Ultra будет поставляться с предустановленной ОС Android 13 и MIUI 14. Скорее всего, он получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. В целях безопасности он будет иметь сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

На передней панели 13 Ultra будет установлена ​​32 Мп селфи-камера. Его задняя панель будет оснащена четырьмя 50 Мп камерами, в том числе 1-дюймовой основной камерой Sony IMX989, сверхширокоугольным объективом, телеобъективом и зум-объективом, выполненным по технологии перископа.

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Новый планшет Xiaomi

Также, кроме нового смартфона, мы ждем новый планшет китайского производителя. Это будет Xiaomi Pad 6. Ожидается, что его Pro-версия будет оснащена Snapdragon 870, тогда как Pad 6 Pro, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Xiaomi Pad 6 Pro, скорее всего, окажется эксклюзивным для китайского рынка, но его базовая версия будет продаваться по всему миру. Скорее всего, купить в России получится обе версии — вопрос только в стоимости и доступности в магазинах. Это же касается и Xiaomi 13 Ultra.

Когда выйдет Xiaomi 13 Ultra и Pad 6

В некоторых сообщениях утверждается, что Xiaomi 13 Ultra будет запущен 11 или 18 апреля в Китае. Ожидается, что компания официально подтвердит дату в ближайшее время. На мероприятии по запуску Xiaomi 13 Ultra также будут представлены новые флагманские планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. А также, возможно, и некоторые другие устройства.

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В заключение можно сказать, что Xiaomi 13 Ultra — это уникальный смартфон, который сочетает в себе высокую производительность, интересный дизайн и передовые технологии. Больше подробностей о нем мы узнаем уже через пару недель или даже раньше.

Одно понятно точно — это будет лучший смартфон бренда на ближайший год. Если вы его купите, то вам точно хватит его на ближайшие несколько лет. Вот только цена у него будет кусаться, ведь Xiaomi — это уже давно не про флагманы за копейки. Сейчас они стоят на уровне лучших моделей рынка, но и в конкуренции им почти не проигрывают.