Xiaomi подтвердила скорый выпуск Xiaomi 13 Ultra. Собрали все, что мы о нем знаем

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Артем Сутягин

Xiaomi уже давно показала свое отношение к запуску смартфонов. Грубо говоря, их можно запускать целый год. Раз в несколько месяцев может выходить по одному смартфону давно существующей линейки. В декабре 2022 года Xiaomi представила в Китае флагманские телефоны Xiaomi 13 и 13 Pro. Оба смартфона также дебютировали на мировом рынке. Теперь аналитики и инсайдеры с нетерпением ждут появления флагманского телефона Xiaomi — Xiaomi 13 Ultra. Сейчас Xiaomi официально подтвердила, что Xiaomi 13 Ultra будет представлен в этом месяце в Китае. Вот все, что мы знаем об этом событии и о самом смартфоне.

Xiaomi подтвердила скорый выпуск Xiaomi 13 Ultra. Собрали все, что мы о нем знаем. Пока с точностью можно сказать только одно — этот телефон будет лучшим в линейке Xiaomi. Фото.

Пока с точностью можно сказать только одно — этот телефон будет лучшим в линейке Xiaomi.

Когда выйдет Xiaomi 13 Ultra

Компания разместила в социальных сетях сообщение, в котором говорит об еще одной вехе стратегического сотрудничества между Xiaomi и Leica в мире мобильной фотографии. В том же сообщении было добавлено, что Xiaomi 13 Ultra, который дебютирует в апреле, будет доступен на мировых рынках в ближайшие месяцы.

То есть мы видим, что Xiaomi в сотрудничестве с Leica сделают хорошую камеру для нового смартфона. По прогнозам, она должна стать лучшей среди всех смартфонов. Этот титул постоянно переходит от одного производителя к другому и теперь может ”прилипнуть” к Xiaomi 13 Ultra. На данный момент в рейтинге DXoMark лидирует Honor Magic 5 Pro, но свое место еще должен будет найти Huawei P60 Pro. Поэтому у нового Xiaomi довольно сильные конкуренты.

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Каким будет Xiaomi 13 Ultra

Ходят слухи, что Xiaomi 13 Ultra будет иметь 6,7-дюймовый дисплей E6 AMOLED LTPO с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Хотя емкость аккумулятора пока неизвестна, ожидается, что новинка будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

13 Ultra будет поставляться с предустановленной ОС Android 13 и MIUI 14. Скорее всего, он получит до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. В целях безопасности он будет иметь сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Каким будет Xiaomi 13 Ultra. Сообщение компании. Фото.

Сообщение компании

На передней панели 13 Ultra будет установлена ​​32 Мп селфи-камера. Его задняя панель будет оснащена четырьмя 50 Мп камерами, в том числе 1-дюймовой основной камерой Sony IMX989, сверхширокоугольным объективом, телеобъективом и зум-объективом, выполненным по технологии перископа.

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Новый планшет Xiaomi

Также, кроме нового смартфона, мы ждем новый планшет китайского производителя. Это будет Xiaomi Pad 6. Ожидается, что его Pro-версия будет оснащена Snapdragon 870, тогда как Pad 6 Pro, скорее всего, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Xiaomi Pad 6 Pro, скорее всего, окажется эксклюзивным для китайского рынка, но его базовая версия будет продаваться по всему миру. Скорее всего, купить в России получится обе версии — вопрос только в стоимости и доступности в магазинах. Это же касается и Xiaomi 13 Ultra.

Новый планшет Xiaomi. Этот дизайн сложно назвать уникальным, но важнее то, что внутри. Фото.

Этот дизайн сложно назвать уникальным, но важнее то, что внутри.

Когда выйдет Xiaomi 13 Ultra и Pad 6

В некоторых сообщениях утверждается, что Xiaomi 13 Ultra будет запущен 11 или 18 апреля в Китае. Ожидается, что компания официально подтвердит дату в ближайшее время. На мероприятии по запуску Xiaomi 13 Ultra также будут представлены новые флагманские планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. А также, возможно, и некоторые другие устройства.

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В заключение можно сказать, что Xiaomi 13 Ultra — это уникальный смартфон, который сочетает в себе высокую производительность, интересный дизайн и передовые технологии. Больше подробностей о нем мы узнаем уже через пару недель или даже раньше.

Одно понятно точно — это будет лучший смартфон бренда на ближайший год. Если вы его купите, то вам точно хватит его на ближайшие несколько лет. Вот только цена у него будет кусаться, ведь Xiaomi — это уже давно не про флагманы за копейки. Сейчас они стоят на уровне лучших моделей рынка, но и в конкуренции им почти не проигрывают.

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