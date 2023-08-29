Зачем новому смартфону HUAWEI три дырки в экране? Раскрываем этот и другие секреты Mate 60 Pro

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Герман Вологжанин

29 августа компания HUAWEI неожиданно представила новый смартфон. Да еще какой — настоящий флагман! В Китае состоялась презентация HUAWEI Mate 60 Pro, и первая партия смартфонов разлетелась буквально за несколько секунд. Причина такого спроса заключается не только в традиционной активности покупателей из Поднебесной, но и в уникальных фишках устройства. Смотрим на его лицевую панель и видим аж 3 отверстия в экране. И это — далеко не самая главная особенность смартфона HUAWEI.

Зачем новому смартфону HUAWEI три дырки в экране? Раскрываем этот и другие секреты Mate 60 Pro. Таких вырезов мы еще не видели. Фото.

Таких вырезов мы еще не видели

Для чего нужен вырез в экране

Вырез в экране — компонент, свойственный почти всем современным смартфонам. Но если в большинстве случаев отверстие одно, и лишь изредка производители устанавливают 2 фронтальные камеры, то решение HUAWEI выглядит по меньшей мере смелым. При этом никаких революционных технологий в вырезе нет.

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Один глазок выполняет роль фронтальной камеры, а оставшиеся — сенсоры для работы функции разблокировки по лицу. Из удивительного только оформление. В прошлогоднем смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro аналогичный состав датчиков размещали в челке, а теперь для каждого из них приготовлен отдельный островок. Только и всего.

Смартфон со спутниковой связью

Но HUAWEI Mate 60 Pro все равно способен удивить. Это первый смартфон со спутниковой связью. Да, мы уже видели нечто подобное в iPhone 14, но там технология использовалась только для экстренных вызовов. В случае с HUAWEI Mate 60 Pro спутниковая связь должна работать в полноценном режиме.

Смартфон со спутниковой связью. Спутниковая связь будет работать только в Китае. Фото.

Спутниковая связь будет работать только в Китае

Технология реализована совместными усилиями HUAWEI с китайским оператором China Telecom. Так что за пределами Поднебесной воспользоваться спутниковыми звонками через телефон все равно не получится. Жаль, но тем не менее HUAWEI Mate 60 Pro сделал шаг вперед, и уж на внутреннем рынке инновационную фишку точно оценят.

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Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro

Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro. Смартфон представлен в нескольких цветах, один из них — фиолетовый. Фото.

Смартфон представлен в нескольких цветах, один из них — фиолетовый

Помимо смелой реализации выреза в экране и спутниковой связи новый смартфон HUAWEI интересен своей начинкой. Mate-серия традиционно считается флагманской и состоит из продвинутых камерофонов. Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro подтверждают это звание, но есть в общем списке кое-что особенное…

ХарактеристикиHUAWEI Mate 60 Pro
Экран6,82 дюйма, AMOLED (2700х1260), 1-120 Гц
Основная камера50 + 12 + 48 Мп
Фронтальная камера13 Мп
ПроцессорKirin 9000s
Операционная системаHarmonyOS 4.0
Память12/256, 12/512 или 12/1024 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка88 Вт

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Итак, смартфон получил отличный экран со скошенными гранями, который поддерживает технологию переменной частоты кадров, а также отличается низким коэффициентом ШИМ. Основная камера представлена в виде основного сенсора с переменной диафрагмой, сверхширика и телевика с 3,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а под его крышкой прячется катушка для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Впрочем, удивляет не это, а использование процессора Kirin.

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Новый процессор Kirin

В последние годы компания HUAWEI испытывает трудности с производством собственных чипов. Виной тому ограничение доступа к западным технологиям, из-за чего флагманы последних лет у китайцев работают на урезанных процессорах Snapdragon. Но с выходом HUAWEI Mate 60 Pro Kirin возвращается!

Новый процессор Kirin. Скромный результат смартфона в AnTuTu. Фото.

Скромный результат смартфона в AnTuTu

Свежий чип построен на 5-нм техпроцессе и работает на далеко не флагманских ядрах Cortex-A78, пускай и разогнанных до 2,62 ГГц. Еще более обескураживающим выглядит результат HUAWEI Mate 60 Pro в AnTuTu. В тесте производительности смартфон набрал менее 700 тысяч баллов, а это — результат, свойственным середнякам наподобие процессора Snapdragon 778G.

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HUAWEI Mate 60 Pro не удалось пройти графический тест, но даже с ним он не набрал бы и миллиона баллов. Так что фактически китайцы используют субфлагманский чип, конкурентом которого является Dimensity 8100, знакомый по относительно недорогим смартфонам вроде Xiaomi 12T, но никак не процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Сколько стоит HUAWEI Mate 60 Pro

Сколько стоит HUAWEI Mate 60 Pro. Первые обладатели смартфона HUAWEI Mate 60 Pro. Фото.

Первые обладатели смартфона HUAWEI Mate 60 Pro

Дата выхода HUAWEI Mate 60 Pro состоялась в день презентации 29 августа. Компания начала и почти сразу закончила принимать предзаказы на версию 12/512 Гб, которая на данный момент является единственной. Цена HUAWEI 60 Pro — 6 999 юаней (~ 91 500 ₽). Не по-китайски дорого, правда?

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Скорее всего, в России HUAWEI Mate 60 Pro тоже появится, но произойдет это ближе к концу года, да и цена подрастет минимум на 20%. Сейчас можно купить HUAWEI Mate 50 Pro за 62 000 ₽, и этот смартфон смотрится ничуть не хуже новинки. У него те же впечатляющие камеры, сопоставимый по уровню процессор Snapdragon 8 Gen 1, а из ключевых отличий — отсутствие спутниковой связи, которую в России оценить все равно не получится.

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