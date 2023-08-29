Зачем новому смартфону HUAWEI три дырки в экране? Раскрываем этот и другие секреты Mate 60 Pro

29 августа компания HUAWEI неожиданно представила новый смартфон. Да еще какой — настоящий флагман! В Китае состоялась презентация HUAWEI Mate 60 Pro, и первая партия смартфонов разлетелась буквально за несколько секунд. Причина такого спроса заключается не только в традиционной активности покупателей из Поднебесной, но и в уникальных фишках устройства. Смотрим на его лицевую панель и видим аж 3 отверстия в экране. И это — далеко не самая главная особенность смартфона HUAWEI.

Для чего нужен вырез в экране

Вырез в экране — компонент, свойственный почти всем современным смартфонам. Но если в большинстве случаев отверстие одно, и лишь изредка производители устанавливают 2 фронтальные камеры, то решение HUAWEI выглядит по меньшей мере смелым. При этом никаких революционных технологий в вырезе нет.

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Один глазок выполняет роль фронтальной камеры, а оставшиеся — сенсоры для работы функции разблокировки по лицу. Из удивительного только оформление. В прошлогоднем смартфоне HUAWEI Mate 50 Pro аналогичный состав датчиков размещали в челке, а теперь для каждого из них приготовлен отдельный островок. Только и всего.

Смартфон со спутниковой связью

Но HUAWEI Mate 60 Pro все равно способен удивить. Это первый смартфон со спутниковой связью. Да, мы уже видели нечто подобное в iPhone 14, но там технология использовалась только для экстренных вызовов. В случае с HUAWEI Mate 60 Pro спутниковая связь должна работать в полноценном режиме.

Технология реализована совместными усилиями HUAWEI с китайским оператором China Telecom. Так что за пределами Поднебесной воспользоваться спутниковыми звонками через телефон все равно не получится. Жаль, но тем не менее HUAWEI Mate 60 Pro сделал шаг вперед, и уж на внутреннем рынке инновационную фишку точно оценят.

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Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro

Помимо смелой реализации выреза в экране и спутниковой связи новый смартфон HUAWEI интересен своей начинкой. Mate-серия традиционно считается флагманской и состоит из продвинутых камерофонов. Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro подтверждают это звание, но есть в общем списке кое-что особенное…

Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro Экран 6,82 дюйма, AMOLED (2700х1260), 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 48 Мп Фронтальная камера 13 Мп Процессор Kirin 9000s Операционная система HarmonyOS 4.0 Память 12/256, 12/512 или 12/1024 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 88 Вт

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Итак, смартфон получил отличный экран со скошенными гранями, который поддерживает технологию переменной частоты кадров, а также отличается низким коэффициентом ШИМ. Основная камера представлена в виде основного сенсора с переменной диафрагмой, сверхширика и телевика с 3,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, а под его крышкой прячется катушка для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Впрочем, удивляет не это, а использование процессора Kirin.

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Новый процессор Kirin

В последние годы компания HUAWEI испытывает трудности с производством собственных чипов. Виной тому ограничение доступа к западным технологиям, из-за чего флагманы последних лет у китайцев работают на урезанных процессорах Snapdragon. Но с выходом HUAWEI Mate 60 Pro Kirin возвращается!

Свежий чип построен на 5-нм техпроцессе и работает на далеко не флагманских ядрах Cortex-A78, пускай и разогнанных до 2,62 ГГц. Еще более обескураживающим выглядит результат HUAWEI Mate 60 Pro в AnTuTu. В тесте производительности смартфон набрал менее 700 тысяч баллов, а это — результат, свойственным середнякам наподобие процессора Snapdragon 778G.

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HUAWEI Mate 60 Pro не удалось пройти графический тест, но даже с ним он не набрал бы и миллиона баллов. Так что фактически китайцы используют субфлагманский чип, конкурентом которого является Dimensity 8100, знакомый по относительно недорогим смартфонам вроде Xiaomi 12T, но никак не процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Сколько стоит HUAWEI Mate 60 Pro

Дата выхода HUAWEI Mate 60 Pro состоялась в день презентации 29 августа. Компания начала и почти сразу закончила принимать предзаказы на версию 12/512 Гб, которая на данный момент является единственной. Цена HUAWEI 60 Pro — 6 999 юаней (~ 91 500 ₽). Не по-китайски дорого, правда?

Купить HUAWEI Mate 50 Pro

Скорее всего, в России HUAWEI Mate 60 Pro тоже появится, но произойдет это ближе к концу года, да и цена подрастет минимум на 20%. Сейчас можно купить HUAWEI Mate 50 Pro за 62 000 ₽, и этот смартфон смотрится ничуть не хуже новинки. У него те же впечатляющие камеры, сопоставимый по уровню процессор Snapdragon 8 Gen 1, а из ключевых отличий — отсутствие спутниковой связи, которую в России оценить все равно не получится.