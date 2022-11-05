Звание телефона с лучшей камерой вернулось к Huawei

Наверное, вы слышали о том, что камеры смартфонов постоянно тестируются для того, чтобы выявить лучший среди них. Такие рейтинги есть чуть ли не у каждого журнала, сайта или блога, но они редко включают в себя все модели. При этом, если вы хотите узнать, как себя проявил тот или иной телефон на фоне почти всех остальных, то вам прямая дорога рейтинг DxOMark. И пусть у кого-то он вызывает вопросы, но если относиться к нему здраво, то определенные ценные данные от него получить можно. Вот и сейчас он преподнес интересные новости для всех фанатов высоких технологий, обновив лидера мобильной фотографии. Им стал смартфон, от которого уже мало что ждали.

Как тестируют телефоны в DxOMark

Коротко скажу, что позиция в рейтинге основывается на баллах, которые получает телефон. Они присуждаются по результатам прохождения тестирования по самым разным пунктам и в самых разных условиях. Главное, что тестирование сделано максимально унифицированным, все смартфоны проходят примерно одни и те же проверки. Впрочем, в этом есть небольшая проблема, ведь производители, понимая это, могут сделать так, чтобы их продукт выглядел более выигрышно в том или ином месте. Но само тестирование построено так, что даже если смартфон будет сделан с прицелом не его прохождение, у него просто обязательно должна быть хорошая камера.

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Можно ли верить в рейтинг камер

У многих есть сомнения, что в этом рейтинге места распределяются не совсем корректно и честно, но это уже отдельная история. Во-первых, опустим это и оставим разбирательство для отдельной статьи или специализированных изданий. Во-вторых, другого такого крупного рейтинга все равно нет. Поэтому давайте доверимся ему.

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Телефон с лучшей камерой

Последний Pixel 7 Pro от Google только недавно претендовал на первое место в рейтинге лучших камер DxOMark, разделив его с Honor Magic4 Ultimate. Однако теперь оба этих устройства были свергнуты Huawei Mate 50 Pro, который наконец-то дебютировал во всем мире.

Mate 50 Pro набрал 149 баллов в тесте камеры смартфона DxOMark благодаря своей новой системе камер с тремя модулями 50Мп + 64Мп + 13Мп. Чтобы стать еще лучше, она дополнена системой оптической стабилизации изображения, 3,5-кратным оптическим увеличением и технологией переменной апертуры. Pixel 7 Pro и Honor Magic4 Ultimate в настоящее время делят второе место с 147 баллами каждый.

По данным DxOMark, у 50 Pro субъективно «приятная» цветопередача (при хорошем освещении), «мягкое» боке, «хорошая» детализация даже при большом увеличении, а также эффективная автофокусировка. С видео новый телефон тоже справился хорошо, выдав картинку высокого качества даже при панорамировании. Специалисты, которые проводили тестирование, так же хорошо отозвались о динамическом диапазоне как в фото, так и в видео режимах.

Еще один пример того, как Huawei продолжает «показывать зубы».

Недостатки телефона Huawei Mate 50 Pro

Тест также показал, что у Mate 50 Pro были некоторые недостатки баланса белого, а в некоторых случаях его новая обработка XMAGE AI была медленной при захвате сцены. Этих незначительных различий, однако, было недостаточно, чтобы помешать Mate 50 Pro получить окончательный общий балл 149 и занять первое место рейтинга.

Высокая оценка камеры, безусловно, делает Mate 50 Pro более привлекательным устройством. Это очень важно для увеличения продаж в мире, учитывая отсутствие в модели таких привычных сейчас вещей, как 5G и сервисов Google. Отсутствие последних можно частично компенсировать, и мой коллега Иван Герасимов рассказывал, как это можно сделать.

Остается только добавить, что официальная цена в Европе на новинку составила 1 199 евро (примерно 73 000 рублей по текущему курсу). Это больше, чем просят за Pixel 7 Pro и Honor Magic4 Ultimate. Но приятно то, что Huawei в очередной раз показала, как надо делать телефоны, и даже несмотря на санкции и уход Leica она смогла сделать хороший телефон, который хочется если не купить, то хотя бы попробовать.

Как установить Гугл Сервисы на смартфон Huawei.

Напомню, именно Huawei была автором многих хитов своего времени. Ее телефоны возглавляли рейтинги, но потом у нее начались проблемы из-за санкций США. В итоге компании пришлось сбавить обороты, и казалось, что она никогда не вернется. Но вот она снова возглавляет рейтинг. И тут интересен даже не тот факт, что сменился лидер — это было вопросом времени — а то, что им стала именно Huawei. Как думаете, является ли это началом возвращения бренда в мир большого смартфоностроения? Поделитесь мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.