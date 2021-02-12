Google представила платные функции для Google Фото

Уже в этом году Google если не убьёт, то по крайней мере сильно покалечит «Google Фото», лишив пользователей безлимитного хранилища для фотографий и видеороликов. Очевидно, что это спровоцирует отток значительной части аудитории, которая пользовалась сервисом только из-за неограниченного пространства в облаке. Поэтому Google, предвидя утечку клиентуры, решила заранее предотвратить её, предложив более широкий спектр возможностей, чем раньше. Среди них есть как бесплатные, так и те, доступ к которым будет открываться исключительно за деньги.

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Запланированный апгрейд пройдёт в два этапа. В рамках первого пользователям откроются платные функции, а бесплатные станут доступны в рамках второго. Разберёмся, что это за нововведения и стоят ли они того, чтобы за них платить.

Платные функции Google Фото

Платные функции называются только лишь условно, потому что покупать их по отдельности или пакетом Google не предлагает. Они будут доступны только подписчикам сервиса Google One, которые оплачивают доступ к облаку на ежемесячной основе. Очевидно, что поисковый гигант решил повысить привлекательность и облачной платформы, и «Google Фото».

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Вот эти функции:

Портретное освещение. В отличие от функции с аналогичным названием, доступной пользователям iOS, то, что предлагает Google, позволяет буквально настроить освещение на уже готовой фотографии. Нововведение создаёт эффект естественного света, который можно направить так, как вам нравится, либо слегка подсветив объект съёмки, либо сделав так, будто съёмка велась под прямыми лучами солнца. Получается очень интересно, а, самое главное, натурально.

Портретное размытие. Эта функция уже непосредственно относится к портретной съёмке, позволяя размывать задний фон на уже готовых снимках. Благодаря этой фишке вы можете загрузить в облако любую фотографию и применить к ней эффект размытия, получив на выходе полноценный портретный снимок. Для размытия используются те же алгоритмы, которые размывают задний фон у фотографий, сделанных на камеру Google Pixel, поэтому можно рассчитывать на качественный результат. Главное – подобрать подходящий кадр и ракурс.

Обновление Google Фото для Android

Помимо этих двух функций, подписчиков Google One ждут новые фильтры: Vivid, Luminous, Radiant, Ember, Airy, Afterglow, Stormy. Они уникальны тем, что появились в прошивке смартфонов Google Pixel только в декабре и до настоящего момент были их эксклюзивом. Однако, дабы удержать аудиторию «Google Фото», разработчики компании решили, что будет не лишним предложить пользователям что-то такое, ради чего они предпочтут остаться. Ведь облачное хранилище у них есть и так, значит, они гарантированно останутся после введения новых правил использования сервиса. А новые функции – это своего рода благодарность за преданность.

Приближение готового видео

Для пользователей «Google Фото», которые не хотят дополнительно платить за облачное хранилище, нововведения тоже есть, пусть и не настолько знаковые. Их ждут новые инструменты редактирования видео:

Обрезка для изменения соотношения сторон клипа;

Настройка яркости, контрастности, баланса белого, тенями и насыщенностью;

Новые фильтры для видео;

Инструменты монтажа для приближения фрагментов или перехода в любую точку видео.

Как на Android приблизить фрагмент на готовом видео

Очевидно, что для пользователей бесплатного тарифа Google подготовила не самые привлекательные нововведения, хотя и, безусловно, весьма полезные. Другое дело, что заниматься монтажом видео в приложении «Google Фото» подавляющее большинство тех, кому это нужно, всё равно не будет. Поэтому единственной значимой функцией я бы назвал приближение фрагментов видео по аналогии с фотографиями жестом pinch-to-zoom. Но поскольку Google нужно как-то зарабатывать, нет ничего удивительного в том, что самый сок достался платникам.