Когда я смогу установить Android 11 на свой смартфон

Стабильная версия Android 11 вышла уже месяц назад. Пусть это не самое революционное обновление, которое мы когда-либо видели, но есть много причин, чтобы порадоваться ему. Если вы с нетерпением ждете на своем смартфоне новых уведомлений о беседах, пузырей чата или обновленной обработки разрешений, мы расскажем, когда это может случиться. Конечно, точной гарантии дать нельзя, так как это зависит от региональных ограничений, расторопности производителей и многих других факторов, но примерные значения тоже могут сказать многое. Я сам очень люблю устанавливать новые версии операционной системы, но пока это сложно. Хотя, на один из своих смартфонов (Google Pixel 2 XL) я уже накатил Android 11 и в целом остался доволен. Так что там с другими смартфонами?

Обновление уже доступно для Pixel и некоторых телефонов OnePlus, Xiaomi, OPPO и Realme. При этом кастомные версии можно ставить и на другие телефоны, но мы поговорим о более далекой перспективе, так как не все пользователи готовы этим заниматься и просто ждут появление кнопки ”обновить”. Информация об обновления это дело такое, что она может устареть достаточно быстро, но на момент написания статьи она должна быть максимально актуальной.

Почему не стоит устанавливать Android 11 прямо сейчас

Google Pixel на Android 11

Фраза «быстрые обновления Android» обычно имеет больше юмористическую направленность, но линейка телефонов Pixel от Google является исключением из этого правила. Всякий раз, когда выпускается новое обновление или исправление безопасности, пиксели становятся первыми в очереди для этого программного обеспечения, что делает это одним из самых больших преимуществ владения смартфоном от Google.

Какие Google Pixel поддерживают Android 11:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Когда можно будет установить Android 11 на Samsung

Раньше Samsung был одним из тех производителей, от которых нельзя было ждать хорошей поддержки программного обеспечения, но за последний год положение дел значительно улучшилось. 5 августа компания Samsung объявила, что теперь намерена в течение трех лет проводить крупные обновления ОС для всех своих флагманских телефонов, начиная с серии Galaxy S10.

Учитывая это, мы можем ожидать, что обновление Android 11 получат следующие телефоны:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20 FE

Все складные смартфоны компании

Так же под управлением Android 11 должен работать и Galaxy S9, но пока официального подтверждения этого не было, говорить об этом я бы не спешил.

Открытое тестирование One UI 3.0 на базе Android 11 уже запущено, а это значит, что компания работает в заданном направлении. Правда, в прошлом году смартфоны компании в основном получили обновление в декабре-январе, после запуска Android 11 в начале сентября. Так что в этом году можно ждать примерно таких же сроков.

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Обновления получат и другие свежие модели компании, но ожидать, этого скорее, всего придется чуть дольше.

Когда OnePlus получит Android 11

То, что начиналось как небольшой бренд для энтузиастов, превратилось в основного игрока на рынке смартфонов в США и некоторых других странах. OnePlus выпускает одни из лучших телефонов на Android, и это очень хорошо. К счастью, и обновления на них приходят довольно быстро.

OnePlus предлагает общедоступную программу бета-тестирования OxygenOS 11 на базе Android 11, изначально доступную только для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Что касается стабильной версии, OnePlus должен стать одним из первых производителей, выпустивших эту сборку. Все OnePlus 7, 7 Pro, 6 и 6T были переведены на Android 10 до конца 2019 года. OnePlus 5 и 5T также получили Android 10, но только 26 мая 2020 года.

OnePlus, скорее всего, будет следовать аналогичному формату и в этом году, сначала выпуская стабильную версию Android 11 для OnePlus 8 и 8 Pro, а затем для Nord, серии OnePlus 7T, OnePlus 7 и других. OnePlus 8T запускается 14 октября и, скорее всего, будет предлагать Android 11 из коробки, поэтому мы должны увидеть выпуск стабильной сборки примерно в то же время.

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Вот устройства, которые перейдут на Android 11:

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus Nord

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T McLren Edition

OnePlus 6T

OnePlus 6

Когда Xiaomi получит Android 11

Xiaomi — один из крупнейших производителей телефонов в мире, и в последние два года бренд обратил свое внимание на западные рынки. Разброс цен на смартфоны компании составляет от 100 до 1200 долларов. Это позволяет ей получить популярность среди самых разных пользователей.

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В настоящее время Xiaomi тестирует закрытую бета-версию Android 11 для Mi 10 и Mi 10 Pro. Бета-версия Android 11 основана на MIUI 12, но пока об абсолютной стабильности говорить не приходится.

Согласно сообщению, появившемуся на форумах сообщества Xiaomi MIUI, обновление Android 11 будет доступно для 30 моделей в линейках продуктов Xiaomi, POCO и Redmi.

На данный момент список телефонов, которые будут в итоге работать на Android 11, выглядит так:

Семейство Xiaomi Mi 10

Семейство Xiaomi Mi Note 10

Семейство Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi A3

Семейство Redmi K30

Семейство Redmi K20

Семейство Redmi Note 9

Семейство Redmi 10X

Семейство Redmi 9

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

Ждать обновления можно достаточно скоро, а для некоторых устройств оно уже вышло. Но торопить события не стоит. Скорее всего, массово Android 11 для Xiaomi начнет выходить в ноябре-декабре этого года.

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Android 11 для OPPO

OPPO также обращает внимание на западные рынки, и этот китайский производитель внес много изменений в интерфейс ColorOS за последние 12 месяцев, сделав его более привлекательным для глобальной аудитории.

Компания уже представила ColorOS 11 на базе Android 11 для серии Find X2 и серии Reno 3 Pro. Правда, мы с вами сможем ”пощупать” обновление только в ноябре и начале следующего года соответственно.

Предварительный график выхода Android 11 для других смартфонов OPPO выглядит так:

Reno 4 Pro 5G — октябрь 2020

Reno 4 5G, Reno 4 Pro 4G — ноябрь 2020

Reno 4 4G, F11, F11 Pro, F11 Pro Avengers Edition, A9, A92, A72, A52 — декабрь 2020

Reno 10x Zoom, Reno 2, Reno 2F, Reno 2Z, Reno 3 Pro 5G, A91, F15 — первый квартал 2021

Reno, Reno Z, A5 2020, A9 2020 — 2 квартал 2021

При этом надо отметить, что график выхода обновлений в разных регионах может отличаться, но ориентироваться уже есть на что.

Когда телефон Huawei получит Android 11

Говорить о том, что Huawei получит полноценный Android 11, не приходится. Все из-за того, что компания не может так же полноценно работать с Google, как и другие. Все из-за тех самых санкций, который были на нее наложены.

Зато, чтобы не расстраивать фанатов марки, компания готова выпускать обновление с новыми функциями Android 11, но на базе Android 10. График выхода обновления для разных смартфонов будет разным, но все более менее актуальные модели должны его получить. Такое решение выглядит немного компромиссным, но уж лучше так, чем никак.

Когда Nokia получит обновление до Android 11

При всем сомнительном отношении многих к Nokia, приятно то, что все ее телефоны являются частью программы Google Android One, которая обещает два года крупных обновлений ОС. При этом выходят они обычно очень своевременно. Имея это в виду, мы должны ожидать, что Android 11 появится на следующих телефонах:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 2.3

Nokia 1.3

Nokia хорошо поработала над обновлением до Android 10 в прошлом году, поэтому мы внимательно следим за тем, что произойдет с Android 11. Ждать осталось не долго.