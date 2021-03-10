В России вводят штраф за продажу смартфонов без российских приложений

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Иван Кузнецов 0

Штраф за продажу смартфонов без предустановленного ПО российских разработчиков составит от 30 до 200 тысяч рублей. Его размер Госдума утвердила во втором чтении поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Взыскание будет распространяться именно за факт продажи, а не за отказ от предустановки. В этой связи было разработано несколько степеней вины в зависимости от статуса продавца. Если это должностное лицо, то штраф будет составлять от 30 до 50 тысяч, а если юридическое, то от 50 до 200. Принимать решение о факте нарушений будет Роспотребнадзор.

Штраф

В России вводят штраф за продажу смартфонов без российского софта

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Утверждение штрафа за торговлю смартфонами без российского ПО является заключительным этапом в кампании по импортозамещению софта. Специально для этого в 2019 году был принят соответствующий закон, однако его вступление в силу было отложено до 1 апреля 2021 года для доработки нормативной базы.

За это время правительство сформировало список приложений, которые будут должны устанавливаться на смартфоны, поступающие в продажу в России, а также проработаны исключения из правил.

Приложения

Итоговый список приложений, обязательных к предустановке, будет шире

Пока есть 16 приложений, которые должны будут входить в состав прошивок смартфонов, поставляемых на российский рынок. При этом обязанность по предустановке может лежать как на производителе, так и на дистрибуторе, и даже продавце. Список получился довольно большим, но в будущем его планируется расширить ещё больше, добавив туда приложения онлайн-кинотеатров.

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Убедился лично: Android-приложения сделаны не для людей

Иронично, что в прошлом году в правительстве решили утвердить некоторые исключения из правил, предусмотрев возможность просто рекомендовать приложения в случае отсутствия технической возможности для их установки. Очевидно, что это исключение было сделано специально для Apple, потому что все остальные производители могут без каких-либо проблем добавить в прошивку своих аппаратов любой софт.

Компании из Купертино удалось убедить власти в том, что установка стороннего софта может привести к нарушению правильного функционирования iOS, а некоторые приложения не поддерживаются системой в принципе. Например, платёжная система Mir Pay, которая бы не смогла получить доступ к встроенному модулю NFC.

Кто будет устанавливать российский софт

Но даже с исключениями исполнять закон о российским софте в России будет довольно проблематично. Дело в том, что наш рынок электроники слишком неоднороден и, помимо «белой» техники состоит ещё и из «серой». Это устройства, которые продавцы ввозят из-за границы в обход легальных каналов поставок, не платят НДС и за счёт этого назначают более выгодные, чем в официальном ритейле цены.

Российский софт

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Очевидно, что они не смогут выполнять требования нового закона, и продолжать торговлю — для них большой риск. Значит, устройства без российского софта, которые они закупают за границей, будут вроде как вне закона, а их продавцы – кем-то вроде дилеров. На выходе мы практически наверняка получим рост цен на серую технику, а там и белая, скорее всего, подтянется.

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Нет, продажи официально ввезённых в страну смартфонов это не повысит. Пользователи будут искать альтернативные пути покупки аппаратов, и скорее всего обратят внимание на китайский рынок. Ведь наказать продавца с AliExpress практически невозможно. А если там ещё и смартфоны стоят дешевле, то логично, что большинство будут покупать мобильную электронику там. Потому что чистый смартфон – это лучше, чем тот, который засорён ненужным софтом.

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