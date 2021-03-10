В России вводят штраф за продажу смартфонов без российских приложений

Штраф за продажу смартфонов без предустановленного ПО российских разработчиков составит от 30 до 200 тысяч рублей. Его размер Госдума утвердила во втором чтении поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Взыскание будет распространяться именно за факт продажи, а не за отказ от предустановки. В этой связи было разработано несколько степеней вины в зависимости от статуса продавца. Если это должностное лицо, то штраф будет составлять от 30 до 50 тысяч, а если юридическое, то от 50 до 200. Принимать решение о факте нарушений будет Роспотребнадзор.

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Утверждение штрафа за торговлю смартфонами без российского ПО является заключительным этапом в кампании по импортозамещению софта. Специально для этого в 2019 году был принят соответствующий закон, однако его вступление в силу было отложено до 1 апреля 2021 года для доработки нормативной базы.

За это время правительство сформировало список приложений, которые будут должны устанавливаться на смартфоны, поступающие в продажу в России, а также проработаны исключения из правил.

Пока есть 16 приложений, которые должны будут входить в состав прошивок смартфонов, поставляемых на российский рынок. При этом обязанность по предустановке может лежать как на производителе, так и на дистрибуторе, и даже продавце. Список получился довольно большим, но в будущем его планируется расширить ещё больше, добавив туда приложения онлайн-кинотеатров.

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Убедился лично: Android-приложения сделаны не для людей

Иронично, что в прошлом году в правительстве решили утвердить некоторые исключения из правил, предусмотрев возможность просто рекомендовать приложения в случае отсутствия технической возможности для их установки. Очевидно, что это исключение было сделано специально для Apple, потому что все остальные производители могут без каких-либо проблем добавить в прошивку своих аппаратов любой софт.

Компании из Купертино удалось убедить власти в том, что установка стороннего софта может привести к нарушению правильного функционирования iOS, а некоторые приложения не поддерживаются системой в принципе. Например, платёжная система Mir Pay, которая бы не смогла получить доступ к встроенному модулю NFC.

Кто будет устанавливать российский софт

Но даже с исключениями исполнять закон о российским софте в России будет довольно проблематично. Дело в том, что наш рынок электроники слишком неоднороден и, помимо «белой» техники состоит ещё и из «серой». Это устройства, которые продавцы ввозят из-за границы в обход легальных каналов поставок, не платят НДС и за счёт этого назначают более выгодные, чем в официальном ритейле цены.

Очевидно, что они не смогут выполнять требования нового закона, и продолжать торговлю — для них большой риск. Значит, устройства без российского софта, которые они закупают за границей, будут вроде как вне закона, а их продавцы – кем-то вроде дилеров. На выходе мы практически наверняка получим рост цен на серую технику, а там и белая, скорее всего, подтянется.

Приложения — вот, чем iOS принципиально отличается от Android

Нет, продажи официально ввезённых в страну смартфонов это не повысит. Пользователи будут искать альтернативные пути покупки аппаратов, и скорее всего обратят внимание на китайский рынок. Ведь наказать продавца с AliExpress практически невозможно. А если там ещё и смартфоны стоят дешевле, то логично, что большинство будут покупать мобильную электронику там. Потому что чистый смартфон – это лучше, чем тот, который засорён ненужным софтом.