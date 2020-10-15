Какие производители Android-смартфонов работают над созданием iPhone 12

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Артем Сутягин 0

Про выход нового iPhone 12 слышали уже, наверное, все. Только ленивый не критиковал его за то, что у него только три камеры, всего 6 ГБ оперативной памяти и ”эта уродская челка”. Все это было сказано много раз, но не все знают, что производители Android-смартфонов внесли немалый вклад в развитие нового смартфона, а точнее, снабдили его своими компонентами. Были и другие компании, кроме тех, что сделали это, но они так и не получили право работать с купертиновской техникой. В ближайшее время ситуация может измениться, но пока мы имеем то, что имеем. Давайте разберемся, кто, какие и сколько компонентов поставляет для производства iPhone. А еще, кто поставлял их раньше и кто будет делать это в будущем.

iPhone 12

Новый iPhone 12 нравится не всем пользователям, но нравится крупнейшим производителям смартфонов, которые делают для него экраны.

Новый iPhone

Когда Apple выпустила новые смартфоны пару дней назад, многие говорили только о том, что у них теперь есть 5G. Но это не единственное нововведение, которое можно заметить, как бы Apple не акцентировала на этом внимание, говоря, что нам надо приготовиться к скорости. Произошло еще одно интересное событие и теперь все актуальные модели iPhone оснащены OLED-дисплеями.

Samsung может добавить еще один экран на свои смартфоны. Но зачем?

Раньше компания выпускала только один смартфон. С выхода модели iPhone 6 из стало две. iPhone XS принес третью модель, а в этом году из стало сразу 4. Диагональ экрана новинок варьируется от 5,4 дюйма до 6,7 дюйма. В общем, что называется, вариант есть для каждого.

Кто производит дисплеи для iPhone

Благодаря продвижению OLED-панелей на всех моделях Apple iPhone 12, поставки компаний Samsung Display и LG Display — производителей этих панелей — увеличились.

Согласно отчету THELEC, LG Display поставила панели для моделей с 6,1-дюймовым дисплеем, то есть для iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а панели для двух других моделей — 5,4-дюймового iPhone Mini и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max — произвела Samsung Display.

Samsung может и такое, но Apple заказывает у нее обычные дисплеи.

Сколько iPhone 12 продаст Apple

Ожидается, что до конца этого года гигант из Купертино произведет около 70 миллионов единиц моделей Apple iPhone 12. Сохраняя дополнительные 10 процентов в качестве резерва, Samsung и LG, как ожидается, предоставят около 80 миллионов единиц OLED-панелей.

В Samsung рассказали, какими будут камеры новых Android-смартфонов

Учитывая положение экономики в этом году, покупательскую способность жителей чуть ли не всех стран мира, общее падение спроса на смартфоны и даже то, что ничего глобально нового в новинке не появилось (как и вообще в смартфонах последнего времени), цифра выглядит очень впечатляюще.

Если компания действительно сможет продать столько достаточно дорогих устройств за ”рождественский квартал”, ее маркетологам точно надо будет выписать большую премию.

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А еще предоставленные цифры показывают, что Apple решила использовать LG не как второстепенного производителя, а как полноценного. Количество заказов не просто выросло, выросло в несколько раз. Так в прошлом году у этой компании было закуплено всего 5 миллионов дисплеев. Samsung за этот же период отгрузила в 10 раз больше единиц этого важного компонента.

iPnone

Чем больше будет произведено iPhone, тем больше будет заказов у LG и Samsung

Конкуренты Samsung и LG

Кроме Samsung и LG, поставлять дисплеи для iPhone хочет китайская компания BOE. Она тоже занимается производством OLED-дисплеев и даже когда-то производила их по заказу Apple. Вот только на этот раз ей не удалось получить одобрения компании. При этом для нее не все кончено, ведь поставщики не жестко закрепляются на весь период производства. Расстановка сил еще может поменяться.

Представлен LG Wing с двумя экранами — претендент на Шнобелевскую премию

На выбор поставщика компонентов для iPhone, которые будут производиться в следующем году, может повлиять множество факторов. Например, процент брака среди произведенных дисплеев, стоимость производства, выполнение сроков поставки и многое другое. Например, в прошлом именно из-за высокого процента брака Apple отказалась от услуг LG по производству дисплеев. При этом именно LG производит чуть ли не лучшие дисплеи в мире.

LG

Не умеет LG делать смартфоны, но дисплеи у нее хорошие.

Впервые Apple применила OLED-дисплей в 2017 году в iPhone X. У iPhone 11 было две модели с OLED-панелью — Pro и Pro Max. Обычный iPhone 11 работал со стандартным ЖК-дисплеем. Уже в то время Apple обращалась за помощью Samsung в производстве дисплеев.

Интересно наблюдать, как компании, которые постоянно конкурируют между собой, делят первые строчки рейтинга производителей и чуть что сразу начинают судиться из-за патентов, недобросовестной конкуренции или нарушения договорных отношений.

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Мне кажется, это как ничто другое олицетворяет собой процесс единства и борьбы противоположностей. С одной стороны, компании постоянно конкурируют, стараясь отбить друг у друга долю рынка, а с другой — не могут друг без друга. Одним нужны дисплеи, а другим — заказы и деньги. Вот такой он, бизнес.

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