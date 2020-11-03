Snapdragon 875 не будет мощнее 865-го, но все равно будет лучше

Новый процессор Snapdragon еще не вышел, но у нас уже есть данные о том, как он работает и насколько он лучше или хуже предыдущего поколения и решений конкурирующих брендов. Логика подсказывает, что новинка должна быть более производительной, чем то, что было в прошлом году. Так оно и есть, вот только производительность является довольно относительным понятием и все вкладывают в него разные цифры. Кто-то говорит о количестве операций в секунду, кто-то — о частоте кадров в конкретной игре, а кто-то просто смотрит на тактовую частоту. Как это часто бывает, правы и все, и никто. Давайте разбираться на примере грядущего Qualcomm Snapdragon 875, как одно влияет на другое.

Важен ли в смартфоне процессор

Мы привыкли, а точнее, нас приучили к тому, что современные смартфоны каждый год выпускаются с новыми процессорами. Новые модели становятся более производительными, а компании гордо заявляют со сцены о ”каких-то там” гигагерцах. Мол, чем их больше, тем лучше процессор. На деле получается как с мегапикселями в камере. Большая тактовая частота не говорит о том, что смартфон или компьютер в целом будет работать лучше. Сейчас речь даже не об оптимизации программного обеспечения, а в целом о смартфоне.

Быстро ли работает Snapdragon 875

Новый результат теста для Snapdragon 875, который официально представят 2 декабря, показал некоторые многообещающие цифры. В отчете, появившемся в Сети, новинка от Qualcomm так же сравнивается с чипсетом HiSilicon Kirin 9000. Snapdragon 875 превосходит его по производительности со стороны ЦП, при этом соответствует его графическому процессору.

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Согласно отчету GSMArena, китайский осведомитель поделился результатами в тестах Master Lu, которые были получены на инженерном устройстве. Новый чипсет от Qualcomm также имеет аналогичную схему 1 + 3 + 4 ядра, которая была и в предыдущем поколении ”дракона”. Тем не менее, тактовая частота главного производительного ядра всего 2,84 Гц. Это столько же, сколько и у прошлогоднего Snapdragon 865, но меньше, чем у его кастомной версии Snapdragon 865+. Она вышла летом с показателем 3,09 ГГц.

Другими словами, обновленный дизайн ядра может быть тем, что увеличивает производительность процессора по сравнению с предыдущей итерацией, что также позволяет ему превзойти в тестах недавно выпущенный Kirin 9000. При этом небольшим разочарованием стало то, что графический процессор Mali-G78 MP24, работающий в паре в новым Kirin, почти полностью соответствует аналогу от Qualcomm в лице Adreno.

Цифры более красноречиво продемонстрируют то, о чем идет речь выше. Snapdragon 875 и 865 набрали 333 269 и 290 169 баллов соответственно в тестах Master Lu, а Kirin 9000 набрал 275 862 балла, что ниже результатов обоих чипов Snapdragon. Хотя по производительности графического процессора Kirin 9000 (344 334) смог получить незначительное преимущество над Snapdragon 875 (342 225) и заметное преимущество над более старым чипом 865 (294 913).

Qualcomm рассказала, когда выйдет Snapdragon 875

Что касается результатов тестирования в бенчмарке AnTuTu, то они в целом отражают картину. Но надо помнить, что тесты не могут отражать реальной работоспособности гаджетов. В первую очередь из-за того, что производители могут устанавливать разные модули памяти, скорость работы которых очень существенно сказывается на общей работоспособности.

От чего зависит скорость работы смартфона

В данном тесте смартфоны тоже использовали разные модули памяти. Поэтому замеры могут не отражать того, что нас ждет на самом деле. Более детально в вопросе мы сможем разобраться, когда появится первый смартфон с новым процессором, а случится это не раньше, чем через месяц. В реальности, скорее всего, придется ждать примерно 2-3 месяца. Данные пока предварительные, но дают нам представление о том, чего нам ожидать.

Ранее появлялась информация о том, что первым смартфоном, который получит Snapdragon нового поколения, будет Xiaomi Mi 11. Сообщалось, что первая партия эксклюзивно выкуплена китайским производителем. Это немного странно на волне слухов о более раннем, чем обычно, запуске Samsung Galaxy S21 и теплых отношениях южнокорейского гиганта с Qualcomm.

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Интересно, что кроме нового процессора Snapdragon 875, должна появиться и промежуточная версия — Snapdragon 870. По сути она будет являться разогнанной версией Snapdragon 865, а свое применение найдет исключительно в устройствах Oppo. Раньше такой практики не было, но, как говорится, почему бы нет?