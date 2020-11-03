Snapdragon 875 не будет мощнее 865-го, но все равно будет лучше

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Артем Сутягин 0

Новый процессор Snapdragon еще не вышел, но у нас уже есть данные о том, как он работает и насколько он лучше или хуже предыдущего поколения и решений конкурирующих брендов. Логика подсказывает, что новинка должна быть более производительной, чем то, что было в прошлом году. Так оно и есть, вот только производительность является довольно относительным понятием и все вкладывают в него разные цифры. Кто-то говорит о количестве операций в секунду, кто-то — о частоте кадров в конкретной игре, а кто-то просто смотрит на тактовую частоту. Как это часто бывает, правы и все, и никто. Давайте разбираться на примере грядущего Qualcomm Snapdragon 875, как одно влияет на другое.

Snapdragon 875

Snapdragon 875 выйдет уже совсем скоро.

Важен ли в смартфоне процессор

Мы привыкли, а точнее, нас приучили к тому, что современные смартфоны каждый год выпускаются с новыми процессорами. Новые модели становятся более производительными, а компании гордо заявляют со сцены о ”каких-то там” гигагерцах. Мол, чем их больше, тем лучше процессор. На деле получается как с мегапикселями в камере. Большая тактовая частота не говорит о том, что смартфон или компьютер в целом будет работать лучше. Сейчас речь даже не об оптимизации программного обеспечения, а в целом о смартфоне.

Быстро ли работает Snapdragon 875

Новый результат теста для Snapdragon 875, который официально представят 2 декабря, показал некоторые многообещающие цифры. В отчете, появившемся в Сети, новинка от Qualcomm так же сравнивается с чипсетом HiSilicon Kirin 9000. Snapdragon 875 превосходит его по производительности со стороны ЦП, при этом соответствует его графическому процессору.

Кто бы мог подумать: Смартфоны Oppo получат эксклюзивный процессор Qualcomm

Согласно отчету GSMArena, китайский осведомитель поделился результатами в тестах Master Lu, которые были получены на инженерном устройстве. Новый чипсет от Qualcomm также имеет аналогичную схему 1 + 3 + 4 ядра, которая была и в предыдущем поколении ”дракона”. Тем не менее, тактовая частота главного производительного ядра всего 2,84 Гц. Это столько же, сколько и у прошлогоднего Snapdragon 865, но меньше, чем у его кастомной версии Snapdragon 865+. Она вышла летом с показателем 3,09 ГГц.

Другими словами, обновленный дизайн ядра может быть тем, что увеличивает производительность процессора по сравнению с предыдущей итерацией, что также позволяет ему превзойти в тестах недавно выпущенный Kirin 9000. При этом небольшим разочарованием стало то, что графический процессор Mali-G78 MP24, работающий в паре в новым Kirin, почти полностью соответствует аналогу от Qualcomm в лице Adreno.

Snapdragon 875

Результаты теста

Цифры более красноречиво продемонстрируют то, о чем идет речь выше. Snapdragon 875 и 865 набрали 333 269 и 290 169 баллов соответственно в тестах Master Lu, а Kirin 9000 набрал 275 862 балла, что ниже результатов обоих чипов Snapdragon. Хотя по производительности графического процессора Kirin 9000 (344 334) смог получить незначительное преимущество над Snapdragon 875 (342 225) и заметное преимущество над более старым чипом 865 (294 913).

Qualcomm рассказала, когда выйдет Snapdragon 875

Что касается результатов тестирования в бенчмарке AnTuTu, то они в целом отражают картину. Но надо помнить, что тесты не могут отражать реальной работоспособности гаджетов. В первую очередь из-за того, что производители могут устанавливать разные модули памяти, скорость работы которых очень существенно сказывается на общей работоспособности.

Xiaomi Mi11

Очень может быть, что первым смартфонов на Snapdragon 875 станет Xiaomi Mi11

От чего зависит скорость работы смартфона

В данном тесте смартфоны тоже использовали разные модули памяти. Поэтому замеры могут не отражать того, что нас ждет на самом деле. Более детально в вопросе мы сможем разобраться, когда появится первый смартфон с новым процессором, а случится это не раньше, чем через месяц. В реальности, скорее всего, придется ждать примерно 2-3 месяца. Данные пока предварительные, но дают нам представление о том, чего нам ожидать.

Ранее появлялась информация о том, что первым смартфоном, который получит Snapdragon нового поколения, будет Xiaomi Mi 11. Сообщалось, что первая партия эксклюзивно выкуплена китайским производителем. Это немного странно на волне слухов о более раннем, чем обычно, запуске Samsung Galaxy S21 и теплых отношениях южнокорейского гиганта с Qualcomm.

Ну наконец-то! Qualcomm покажет, как делать Android-смартфоны

Интересно, что кроме нового процессора Snapdragon 875, должна появиться и промежуточная версия — Snapdragon 870. По сути она будет являться разогнанной версией Snapdragon 865, а свое применение найдет исключительно в устройствах Oppo. Раньше такой практики не было, но, как говорится, почему бы нет?

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