В 2021 году будет сложнее купить смартфон, даже если у вас есть деньги

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Артем Сутягин 0

Если вы решили потратить в 2021 году немного (или много) денег и хотите купить смартфон, планшет, ноутбук, телевизор или даже автомобиль, вы рискуете столкнутся с трудностями, которые могут сильно повлиять на ваши планы. Пока говорить о том, что гаджеты просто пропадут с полок, нельзя. Что-то будет продаваться и многие найдут то, что им нужно, но ситуация все равно будет сложная. Это касается не только России или некоторых других стран. Проблема рискует стать глобальной и может привести к самым сложным последствиям. Впрочем, те, от кого это зависит, понимают, что надо что-то делать, и готовятся принимать меры. Посмотрим, что из этого получится, и как будут решаться проблемы, но факт глобальной нехватки процессоров на лицо. Поэтому давайте разберемся, почему начались трудности, как они будут преодолеваться и на что могут повлиять.

смартфоны

Смартфоны в 2021 году могут пропасть или подорожать.

Почему смартфонов так мало

Мир действительно находится в центре самой настоящей нехватки микросхем самого разного уровня. Об этом уже несколько дней назад говорилось в разных источниках, в том числе в большом материале, подготовленном BBC.

Этот дефицит может сказаться на самых разных рынках. Фактически автопроизводители сталкиваются с наибольшим количеством проблем в связи с возникшим дефицитом. В среднем автомобиле часто бывает более 100 микропроцессоров, управляющих всем — от стереосистемы до ламп в фарах. Гиганты индустрии изо всех сил пытаются получить эти чипы, но часто им приходится даже задерживать поставки машин из-за банальной нехватки комплектующих.

Смартфоны

Так, конечно не будет, но сложности возникнуть могут.

Для нас с вами и для тематики нашего сайта намного важнее и интереснее мобильные гаджеты. В частности смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и тому подобное. Тут все не так ужасно, но проблемы все равно есть, и это не означает, что дефицита не будет.

Почему в мире дефицит микросхем

По данным BBC, этот дефицит по сути представляет собой целый комплекс проблем, которые вызваны пандемией COVID-19. Она играет не единственную, но важную и, может быть, даже ключевую роль. Но есть две другие проблемы, которые в совокупности заставляют отрасль отступить.

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Первая проблема — это резкое увеличение количества новых востребованных продуктов с 2020 года, которые зависят от 7-нм кремния. Например, новое поколение игровых консолей Xbox и PlayStation, новые графические процессоры Nvidia и даже оборудование для майнинга, которое сейчас активно скупается всеми буквально на уровне заводов.

Вторая проблема напрямую связана с автопромом, о котором я уже сказал выше. В 2020 году продажи автомобилей сильно упали, и в ответ автопроизводители сократили заказы на кремний. Однако к концу года спрос на автомобили внезапно резко вырос. Люди просто ”накопили” потребности и массово пошли покупать все то, что не купили в течение года. Это, в свою очередь, заставило автопроизводителей разместить срочные заказы на новые чипы.

смартфон бу

На вторичном рынке цены тоже могут вырасти

Электроника для автомобилей

Можно сказать, что чипы для автомобилей отличаются от чипов для смартфонов и планшетов, и это будет чистой правдой. Вот только производятся они зачастую на одних и тех же заводах, мощности которых сильно ограничены. Если будет больше одного, то останется меньше человеческих, мощностных и иных ресурсов для другого.

В 2021 будет продано 1,5 миллиарда смартфонов. Это много или мало?

Но есть два фактора, которые спасают индустрию смартфонов. Во-первых, флагманы этого года работают на 5-нм техпроцессе, а это отдельное производство, пусть и в рамках того же завода. Автопром и компьютерная индустрия почти не влияют на этот сегмент. Во-вторых, одним из крупных производителей микросхем в мире является Samsung, которая делает чипы как для себя, так и ”для того парня”.

В случае, если сторонние заказы будут мешать собственным продажам устройств, копания просто не будет их принимать. Это во многом и позволит сделать так, чтобы кризис нехватки комплектующих не так сильно сказался на рынке гаджетов. Но в определенной мере влияние все равно будет.

Подорожают ли смартфоны в 2021 году

В любом случае нехватка может сказаться не только на наличии устройств, особенно на первых этапах запуска новинок, но и на их цене. Из-за того, что гаджетов потенциально будет продано меньше, отбивать заложенные в них дополнительные расходы (в том числе стоимость разработок) придется быстрее. Значит условные 10 миллиардов долларов надо будет равномерно включить в цену не 100 миллионов смартфонов, а всего 50 миллионов.

смартфоны

Посмотрим, что будет с новинками, но риск задержек есть.

На данный момент важно помнить, что нехватка микросхем только набирает обороты как снежный ком и может сказаться на покупателях в течение нескольких последующих месяцев. Если вы планируете в этом году совершить крупную покупку техники, вам стоит следить за этой проблемой, поскольку она продолжает развиваться.

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Подтверждением сложности ситуации стало даже то, что вчера с комментариями по поводу ситуации выступил представитель Белого дома, высказавшийся от имени администрации президента Байдена. По его словам, администрация видит проблему и будет делать все возможное, чтобы помочь решить ее, чтобы избежать грядущего дефицита.

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