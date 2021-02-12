В 2021 году будет сложнее купить смартфон, даже если у вас есть деньги

Если вы решили потратить в 2021 году немного (или много) денег и хотите купить смартфон, планшет, ноутбук, телевизор или даже автомобиль, вы рискуете столкнутся с трудностями, которые могут сильно повлиять на ваши планы. Пока говорить о том, что гаджеты просто пропадут с полок, нельзя. Что-то будет продаваться и многие найдут то, что им нужно, но ситуация все равно будет сложная. Это касается не только России или некоторых других стран. Проблема рискует стать глобальной и может привести к самым сложным последствиям. Впрочем, те, от кого это зависит, понимают, что надо что-то делать, и готовятся принимать меры. Посмотрим, что из этого получится, и как будут решаться проблемы, но факт глобальной нехватки процессоров на лицо. Поэтому давайте разберемся, почему начались трудности, как они будут преодолеваться и на что могут повлиять.

Почему смартфонов так мало

Мир действительно находится в центре самой настоящей нехватки микросхем самого разного уровня. Об этом уже несколько дней назад говорилось в разных источниках, в том числе в большом материале, подготовленном BBC.

Этот дефицит может сказаться на самых разных рынках. Фактически автопроизводители сталкиваются с наибольшим количеством проблем в связи с возникшим дефицитом. В среднем автомобиле часто бывает более 100 микропроцессоров, управляющих всем — от стереосистемы до ламп в фарах. Гиганты индустрии изо всех сил пытаются получить эти чипы, но часто им приходится даже задерживать поставки машин из-за банальной нехватки комплектующих.

Для нас с вами и для тематики нашего сайта намного важнее и интереснее мобильные гаджеты. В частности смартфоны, планшеты, ноутбуки, часы и тому подобное. Тут все не так ужасно, но проблемы все равно есть, и это не означает, что дефицита не будет.

Почему в мире дефицит микросхем

По данным BBC, этот дефицит по сути представляет собой целый комплекс проблем, которые вызваны пандемией COVID-19. Она играет не единственную, но важную и, может быть, даже ключевую роль. Но есть две другие проблемы, которые в совокупности заставляют отрасль отступить.

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Первая проблема — это резкое увеличение количества новых востребованных продуктов с 2020 года, которые зависят от 7-нм кремния. Например, новое поколение игровых консолей Xbox и PlayStation, новые графические процессоры Nvidia и даже оборудование для майнинга, которое сейчас активно скупается всеми буквально на уровне заводов.

Вторая проблема напрямую связана с автопромом, о котором я уже сказал выше. В 2020 году продажи автомобилей сильно упали, и в ответ автопроизводители сократили заказы на кремний. Однако к концу года спрос на автомобили внезапно резко вырос. Люди просто ”накопили” потребности и массово пошли покупать все то, что не купили в течение года. Это, в свою очередь, заставило автопроизводителей разместить срочные заказы на новые чипы.

Электроника для автомобилей

Можно сказать, что чипы для автомобилей отличаются от чипов для смартфонов и планшетов, и это будет чистой правдой. Вот только производятся они зачастую на одних и тех же заводах, мощности которых сильно ограничены. Если будет больше одного, то останется меньше человеческих, мощностных и иных ресурсов для другого.

В 2021 будет продано 1,5 миллиарда смартфонов. Это много или мало?

Но есть два фактора, которые спасают индустрию смартфонов. Во-первых, флагманы этого года работают на 5-нм техпроцессе, а это отдельное производство, пусть и в рамках того же завода. Автопром и компьютерная индустрия почти не влияют на этот сегмент. Во-вторых, одним из крупных производителей микросхем в мире является Samsung, которая делает чипы как для себя, так и ”для того парня”.

В случае, если сторонние заказы будут мешать собственным продажам устройств, копания просто не будет их принимать. Это во многом и позволит сделать так, чтобы кризис нехватки комплектующих не так сильно сказался на рынке гаджетов. Но в определенной мере влияние все равно будет.

Подорожают ли смартфоны в 2021 году

В любом случае нехватка может сказаться не только на наличии устройств, особенно на первых этапах запуска новинок, но и на их цене. Из-за того, что гаджетов потенциально будет продано меньше, отбивать заложенные в них дополнительные расходы (в том числе стоимость разработок) придется быстрее. Значит условные 10 миллиардов долларов надо будет равномерно включить в цену не 100 миллионов смартфонов, а всего 50 миллионов.

На данный момент важно помнить, что нехватка микросхем только набирает обороты как снежный ком и может сказаться на покупателях в течение нескольких последующих месяцев. Если вы планируете в этом году совершить крупную покупку техники, вам стоит следить за этой проблемой, поскольку она продолжает развиваться.

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Подтверждением сложности ситуации стало даже то, что вчера с комментариями по поводу ситуации выступил представитель Белого дома, высказавшийся от имени администрации президента Байдена. По его словам, администрация видит проблему и будет делать все возможное, чтобы помочь решить ее, чтобы избежать грядущего дефицита.