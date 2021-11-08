Как с пользой потратить 200 рублей?

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Иван Герасимов 0

Однажды в детстве я накопил 200 рублей и не знал, куда их потратить. Я разрывался между новым конструктором и машинкой. В итоге я купил машинку, у которой отломились дверки, а потом ее кто-то украл во дворе. Кажется, моя бабушка была права, что есть более важные вещи, на которые лучше тратить деньги. С тех пор я покупаю только то, что мне действительно пригодится в жизни: то, что не сломается, не испортится и, тем более, что не украдут. Сегодня мы собрали для вас крутые штуки для смартфона и даже для умного дома, которые вам точно пригодятся, а стоить будут не более 200 рублей. В общем, дешево и сердито! Доставайте ваши карты в Google Pay — мы начинаем тратить!

Тратим кругленькую сумму на то, что действительно необходимо

Удобная подставка для телефона

Теперь смотреть любимые сериалы на смартфоне будет еще удобнее

Вы тоже смотрите YouTube или любимые сериалы, пока занимаетесь делами (или едите)? Можно сколь угодно подпирать смартфоны различными вещами или пытаться поставить их, но они все равно падают. Увы, но чехлы да и сами корпуса смартфонов имеют свойство скользить. Кажется, нам всем поможет такая простая и недорогая подставка для смартфона. Цена смешная, использовать ее просто, а в надежности можно не сомневаться — сломать вряд ли получится.

Цена: 48 рублей

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Недорогая колонка для телефона

Колонку можно подключить к плееру или другому устройству с 3,5 мм разъемом

У многих из нас по-прежнему смартфоны со старым добрым аудиоразъемом. В какой-то момент производители посмотрели на iPhone 7 и решили, что пора лишать нас удобства. Тем не менее, это по-прежнему важный элемент в любом устройстве. Для него вам точно пригодится такая удобная колонка, которая подключается прямо в разъем. Достаточно лишь установить в нее батарейку и включить. Теперь можете слушать подкаст, пока работаете, или устраивать вечеринку там, где вам удобно!

Цена: 91 рубль

Крутая колонка для телефона

Автомобильный Bluetooth-адаптер

Самое простое беспроводное решение для музыки в машине, которое стоит смешных денег

Недавно мой друг установил в новую машину мультимедийную систему Android Auto, чему был несказанно рад. В своем предыдущем автомобиле он решил проблему прослушивания музыки без проводов именно с помощью такого Bluetooth-адаптера: вставляете его в AUX, а дальше подключаетесь к нему со смартфона. Пожалуй, самый крутой способ, не требующий больших вложений.

Цена: 120 рублей

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Коллеги пишут: Сравните своего питомца с картинами известных художников с помощью приложения от Google

Магнитный коннектор, который постоянно теряется

Коннекторы постоянно теряются. Если чутка доплатить, то можно приобрести комплект с кабелем

У многих моих знакомых есть в арсенале такой кабель для зарядки смартфона. Но хуже всего — потерять тот самый магнитный коннектор. Друзья все время остаются у разбитого корыта. Вы тоже потеряли? Можете приобрести такой же по этой ссылке. Выбирайте microUSB, Type-C или Lightning. Кстати, если расщедритесь, то можете приобрести кабель целиком.

Цена: 130 рублей

Коннектор для зарядки

Мощный адаптер для зарядки нескольких устройств

Прекрасное решение для путешественников, которые берут в дорогу только самое необходимое

Хорошо, когда в вашем багаже во время поездки много места — можно сложить сразу все провода и адаптеры для своих устройств. Хуже, когда летишь лоукостером, а багажа нет вовсе. Такой адаптер — идеальное решение для путешественников. Теперь можно одновременно заряжать 4 устройства или помочь соседу по хостелу, у которого сел телефон.

Цена: 140 рублей

Адаптер для зарядки

Противоударный чехол для смартфона

Зима — время незапланированных падений. Будьте здоровы сами и защитите свой смартфон

Грядет зима, а это значит, что с нею приближается и время внезапных падений на льду. Или, в крайнем случае, новогодние катания с горки. Защитить смартфон в этой ситуации необходимо: вы же не хотите после падения обнаружить его помятым или разбитым? У продавца есть огромный выбор разноцветных чехлов для Xiaomi и Redmi.

Цена: 168 рублей

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Стильный прозрачный чехол для Redmi

Носить телефон на плече? Хм. Вызов принят!

Не так давно мы рассказывали об аксессуарах для телефонов, которые навсегда канули в лету. Кажется, новое — это хорошо забытое старое! Классный прозрачный чехол в комплекте со шнурком для Redmi Note — весьма популярное явление среди молодежи. Сложно сказать, насколько это практично, но выглядит точно классно!

Цена: 192 рубля

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Универсальный светильник для дома

Утилитарное решение, не требующее интеграции в умный дом

Любите умный дом? Это классные вещи, которые работают в единой экосистеме устройств. Но есть такие штуки, которым не нужно подключение к другим устройствам — они работают сами по себе, делая вашу жизнь лучше. Например, такой светильник с датчиком освещения: он работает в темное время суток, а днем отключается. Устройство живет своей жизнью и не беспокоит вас. Сам светильник не тратит много энергии благодаря светодиодам. Не забудьте выбрать цвет лампы.

Цена: 171 рубль

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Недорогая беспроводная зарядка

Не бросайте телефон куда попало! Лучше положите его на «блинчик» беспроводной зарядки, чтобы он немного подзарядился

Беспроводных зарядок много не бывает: возможно, они не заряжают ваш смартфон быстро, зато их удобно раскидывать по квартире, чтобы была возможность подзарядить аккумулятор. А стоит такое решение совсем недорого. Берем?

Цена: 190 рублей

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Что делать, если девушка залезла в телефон

Очень дешевый пауэрбэнк для смартфона

Такой пауэрбэнк можно взять хоть куда: одна полная зарядка смартфона обеспечена

Пауэрбэнков много не бывает: даже если у вас есть два, то высока вероятность, что оба вы забудете дома или попросту не зарядите. возьмите с собой простое карманное решение, которое не займет много места: емкости в 5600 мА*Ч хватит на полную зарядку смартфона и еще кое-что останется. Возможно, дадите «прикурить» смартфону вашего товарища. И не забудьте выбрать цвет аксессуара!

Цена: 135 рублей

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