Как Apple выиграет от запрета Huawei в ближайшие годы

Живет на нашей планете скромный на вид человек по имени Минг-Чи Куо. Его имя часто фигурирует, когда мы говорим о каких-то прогнозах им мира смартфонов. Иногда аналитик делится своим видением относительно другой электроники, но наибольшего успеха он добился в прогнозировании того, что происходит с Apple. Именно его имя чаще всего фигурирует в новостях о готовящихся гаджетах яблочной компании. Более того, учитывая, как часто его прогнозы сбываются, фанаты iPhone просто не проходят мимо его ”предсказаний”. Что это — талант аналитика, наличие инсайдеров или просто везение? Сказать сложно. Но сам факт частого подтверждения прогнозов вызывает уважение и интерес. Сейчас он высказался относительно iPhone и Huawei. Вот, что он сказал.

Когда выйдет iPhone 13

Минг-Чи Куо поделился с инвесторами запиской, в которой он прогнозирует очень высокий уровень поставок iPhone 13. Напомню, презентация традиционно должна пройти в сентябре 2021 года, а продажи начнутся примерно через пару недель после нее. Конечно, если не вмешается новая волна пандемии или нехватка чипов. В прошлом году, например, старт продаж был отложен больше, чем на месяц. Как раз из-за невозможности производства достаточного для этого количества iPhone 12 разных версий.

iPhone всегда продаются довольно хорошо, и часто возглавляют рейтинги, если смотреть по моделям. Помимо новых функций, основной причиной увеличения продаж будущих моделей iPhone в этом и следующем году является запрет на работу многих компаний с Huawei в рамках санкций, который наложило правительство США на этого технологического гиганта.

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Сколько Apple продает iPhone

Куо считает, что Apple будет иметь более высокие продажи iPhone не только в 2021 году, но и в следующем году, то есть в 2022 году. Он ожидает, что поставки составят в 2021 году от 230 до 240 миллионов штук, а в 2022 году от 250 до 260 миллионов. В прошлом году показатель находился на отметке 195 миллионов штук.

Как Huawei влияет на продажи iPhone

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов сокращается с тех пор, как Соединенные Штаты включили компанию в ”черный” список юридических лиц, что фактически запретило ее присутствие в стране. Это также затруднило китайскому гиганту бизнес в области смартфонов и сетевого оборудования. В первом квартале 2020 года доля рынка компании составляла 17 процентов, а в первом квартале 2021 года она упала до 4 процентов.

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Во второй половине 2021 года Куо прогнозирует, что iPhone займет долю рынка высокого класса благодаря ”обновлению спецификаций” и ”запрету США на Huawei”. Ожидается, что в этом году Apple анонсирует четыре новые модели iPhone с меньшим вырезом, обновленной камерой, частотой обновления экрана 120 Гц и новым процессором A15.

По оценкам Куо, поставки новых iPhone во втором полугодии 2021 достигнут 88 миллионов единиц по сравнению с 75 миллионами за аналогичный период прошлого года. Он также добавляет, что компания не отказывается от выпуска очередного поколения iPhone SE в следующем году. В свою очередь, это тоже должно подстегнуть продажи, так модели этой линейки стоят очень недорого, но предлагают почти все, что есть в топовых версиях актуальных iPhone, за исключением, пожалуй современного внешнего вида. Так, например, вышедший в прошлом году iPhone SE 2020 на вид неотличим от iPhone 8, выпущенного в 2018 году.

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Но так ли это плохо, если в нем есть процессор, который по многим тестам мощнее прошлогоднего флагмана Snapdragon 865, защита от воды IP68 и беспроводная зарядка. При цене в 399 долларов такое не сможет предложить почти ни один Android-смартфон. А внешний вид — дело на любителя. Тем более, многие до сих пор утверждают, что компактные iPhone 6, 6s, 7 и 8 были самыми удачными моделями с точки зрения удобства использования. Даже рамки снизу и сверху им не мешали.

Возвращаясь к iPhone 13 добавлю что новинка, по словам того же Минг-Чи Куо, будет включать 4 модели, аналогично стратегии, использованной Apple в прошлом году для серии iPhone 12. Утечки, связанные с телефоном, указывают на то, что камеры на обычных моделях будут иметь немного измененный дизайн, в то время как модели Pro будут поддерживать сканер LiDAR, появившийся в iPad Pro и iPhone в прошлом году.