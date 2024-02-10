Какой флагманский телефон лучше. Сравниваем iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S 24 Ultra

И у Apple, и у Samsung есть четко определенная эстетика дизайна, и их последние флагманы не отклоняются от этого пути. На самом деле вы вряд ли сможете отличить любой из этих аппаратов от своего предшественника. Самое большое различие заключается в выборе материалов: Apple перешла на титановый корпус в серии iPhone 15 Pro, и Samsung (как не сложно догадаться) последовала ее примеру. В прошлом титановые телефоны были и у других брендов, например, Essential Phone, но ни один из них не делал этого в таких масштабах, как Apple и Samsung. Но из-за того, что при производстве части корпуса используется тот же материал, сказать, что это одинаковые телефоны, будет сильным преувеличением.

Лучшие смартфон с титановым корпусом

Натуральный титановый вариант iPhone 15 Pro Max приятно держать в руках и использовать, он имеет тусклый блеск, который выглядит очень сдержанно и в то же время элегантно. Вы можете приобрести телефон в синем и белом вариантах, но модель Natural Titanium — это лучшее, что можно купить.

Еще одно важное изменение этого года — iPhone 15 Pro Max стал значительно тоньше и легче, что является побочным эффектом использования титана. Он на целых 19 граммов легче, чем 14 Pro Max, и эта разница сразу же заметна, когда вы начинаете пользоваться устройством.

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Samsung тем временем не сделала ничего существенного в этой области и несмотря на то, что в Galaxy S24 Ultra также используется титановый корпус, устройство всего на 1 грамм легче своего предшественника. Поэтому iPhone 15 Pro Max лучше ощущается в руке, и с этим сложно спорить.

Топовый смартфон с защитой от воды и пыли

Оба телефона также имеют стандартную защиту от пыли и воды по стандарту IP68, но iPhone 15 Pro Max имеет преимущество в том, что его можно погружать в воду на глубину до шести метров, а S24 Ultra — только на 1,5 метра. Вряд ли в обычной жизни это будет большой разницей, но факт остается фактом.

Телефон с лучшим экраном

Galaxy S24 Ultra оснащен 6,8-дюймовой AMOLED-панелью с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Сама панель новая, и ее яркость достигает 2 600 нит в HDR-контенте и 1 200 нит — в режиме HBM, что значительно больше, чем в прошлом году. Однако она не такая яркая, как у OnePlus 12, у которого яркость достигает 4 500 нит.

iPhone 15 Pro Max оснащен чуть меньшей 6,7-дюймовой OLED-панелью XDR, и она также предлагает динамическое обновление 120 Гц, Dolby Vision и HDR10+. Экран не так ярок в HDR-контенте — максимум 2 000 нит, — но этого все равно более чем достаточно. Даже в солнечный день вы сможете комфортно пользоваться обоими телефонами.

Как по смартфону понять, что его хозяин — чушпан.

Очевидно, что это одни из лучших экранов, доступных на данный момент, и нет никаких проблем с цветопередачей, уровнем контрастности или углами обзора. Кроме того, здесь есть много возможностей для настройки, и вы получаете режим «Всегда на экране» на обоих устройствах. Samsung предлагает для него чуть больше настроек, но сама функция есть и там, и там.

Какой смартфон лучшие подходит для игр

Игры — один из основных вариантов использования современных смартфонов, и оба рассматриваемых устройства отлично справляются с ними. Это два самых мощных телефона, которые вы можете приобрести на данный момент. Galaxy S24 Ultra работает на новейшем 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а iPhone 15 Pro Max использует A17 Pro. Учитывая, что A17 Pro построен на 3-нм техпроцессе, у него есть некоторое преимущество перед Qualcomm, но это не означает, что вы получите рывок производительности.

Оба телефона работают отлично, а их производительности вам хватит не на один год вперед. Единственное преимущество iPhone 15 Pro Max заключается в том, что на iOS есть игры, которые сами по себе сделаны более качественно. Естественно, есть и кроссплатформенные тайтлы.

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Как часто надо заряжать топовый смартфон

Что касается времени автономной работы, то S24 Ultra оснащен более емким аккумулятором на 5000 мАч, и его хватает надолго — вы легко сможете проработать с устройством более полутора дней. iPhone 15 Pro Max получил более скромную батарею, но тоже работает больше суток при в меру активном использовании.

Зарядка — это та область, где вы не заметите большого различия между двумя устройствами. Galaxy S24 Ultra заряжается на мощности до 45 Вт, но на зарядку аккумулятора все равно уходит больше часа. А 20-ваттная технология зарядки iPhone 15 Pro Max — одна из самых медленных в индустрии. Зарядное устройство в комплект не входит, поэтому вам придется купить зарядное устройство USB PD, если у вас его нет.

Сравнение камер iPhone и Samsung

Samsung предлагает ту же 200-Мп камеру на задней панели. Остальные модули тоже не поменялись, кроме одного. Новинкой является 50-Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, который занял место 10-Мп объектива с 10-кратным зумом прошлых лет. Samsung обосновывает это тем, что объектив с более высоким разрешением 5x обеспечивает лучшее качество фотографий при 10x и даже 30x, и это действительно так.

Что касается iPhone, то здесь вы получаете 48-Мп камеру на задней панели и 12-Мп широкоугольный объектив. Есть и новый 12-Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом, и, как и в случае с s24 Ultra, вы получаете гораздо лучшие снимки при 3x, 5x и 10x, чем в предыдущие годы.

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Galaxy S24 Ultra имеет явное преимущество перед iPhone 15 Pro Max. S24 Ultra обеспечивает лучший тональный баланс и отлично справляется с динамическим диапазоном, в результате чего фотографии не выглядят пересвеченными и сохраняют все детали. iPhone 15 Pro Max сильно прибавил на фоне прошлых моделей, но все равно немного уступает Samsung, если смотреть в целом.

One UI против iOS

Galaxy S24 Ultra работает под управлением One UI 6.1, и в нем есть ряд новых функций, ориентированных на искусственный интеллект, получивших название Galaxy AI. Единственным недостатком функций искусственного интеллекта является то, что большинство из них будут закрыты за платной стеной в конце 2025 года. Это раздражает, учитывая, сколько пользователи платят за телефон.

На iPhone 15 Pro Max устанавливается iOS 17, и интерфейс у него такой же, как и у предыдущих версий, с несколькими интересными дополнениями. Это новый режим StandBy, интерактивные виджеты, изменения в iMessage, FaceTime, страницах контактов, а также новый журнал, которым очень удобно пользоваться. Кнопка действий позволяет переключать режимы фокусировки или выполнять любые действия на устройстве, что очень полезно.

Что касается обновлений программного обеспечения, то Galaxy S24 Ultra получит семь лет обновлений ОС Android. Сколько обновления получит iPhone 15 Pro Max сказать сложно, но Apple отличается долгой поддержкой своих устройств. Поэтому, скорее всего, она будет не меньше, чем у Samsung.

Привычные функции Android, у которых есть скрытые возможности.

Что купить. iPhone или Samsung

Как видим, выбор между этими двумя устройствами — вопрос предпочтений. Если вы пользуетесь телефоном Samsung и подумываете об обновлении, Galaxy S24 Ultra отлично вам подойдет. У него схожий с прошлогодним дизайн, а титановый корпус придает ему дополнительную элегантность. Вы получаете потрясающий AMOLED-экран, невероятное аппаратное обеспечение и большую батарею, которой легко хватает на день, а то и больше. При этом, если рассматривать Galaxy S24 Ultra в вакууме, то это сплошное излишество. Об этом я уже не раз рассказывал в отдельных статьях.

Аналогичным образом iPhone 15 Pro Max — это очевидная рекомендация, если вы уже подсели на iOS или рассматриваете возможность перехода. В наши дни переключение между платформами требует гораздо меньше усилий, чем раньше.

Если вы хотите купить суперфлагман, то выбирать, конечно, вам. Но в этом году обе новинки стали очень похожими друг на друга. Даже разъем для зарядки в iPhone теперь USB Type-C.