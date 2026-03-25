Что известно о Samsung Galaxy Z Fold 8. Он вас разочарует

Складные смартфоны перестали быть экзотикой — в 2026 году даже Apple, по слухам, готовит свой первый фолд. А Samsung тем временем выпускает уже восьмое поколение серии. В сеть утекли CAD-рендеры и характеристики Galaxy Z Fold 8, и картина вырисовывается любопытная: никакой революции, зато набор конкретных улучшений, которых владельцы предыдущих «книжек» ждали годами. Честно говоря, после прошлогоднего Fold 7 — который действительно удивил — было наивно рассчитывать на ещё один большой скачок подряд. У Samsung сейчас большие проблемы, которые могут сказаться на ее устройствах в ближайшее время. Тем удивительнее, что компания, похоже, наконец закрыла несколько давних болячек серии.

Как выглядит Galaxy Z Fold 8

Рендеры от Android Headlines на основе CAD-чертежей не оставляют иллюзий — перед нами эволюция, а не революция. Дизайн Galaxy Z Fold 8 практически повторяет предшественника. Габариты в разложенном виде — примерно 158,4 × 143,2 × 4,5 мм, в сложенном — 158,4 × 72,8 × 9 мм. Аппарат стал чуть толще Fold 7 — буквально на десятые доли миллиметра, а выступ камеры достигает 5,5 мм. Это вам не iPhone Fold, который сильно удивит хотя бы из-за того, что станет первым складным iPhone

На практике разницу вы не почувствуете. Но у этого утолщения есть конкретная причина — и она вам, скорее всего, понравится.

Какой аккумулятор и зарядка у Galaxy Z Fold 8

Аккумулятор Galaxy Z Fold 8 наконец-то вырос до 5 000 мАч. Для 2026 года цифра не космическая, но для линейки Fold — настоящий прорыв: серия жила на 4 400 мАч аж с 2021 года. Пять лет с одним и тем же аккумулятором — это, мягко говоря, перебор.

Зарядка Galaxy Z Fold 8 тоже подросла — с 25 Вт до 45 Вт. У Galaxy S26 Ultra уже 60 Вт, но после «двадцать пятки» даже 45 ощущаются как другая лига. Вероятно, именно увеличенный аккумулятор и стал причиной небольшого прироста в толщине. И это тот редкий случай, когда лишние десятые доли миллиметра — абсолютно оправданная жертва.

Какой экран у Galaxy Z Fold 8

Экран Galaxy Z Fold 8 сохраняет прежние диагонали — 8 дюймов у внутренней панели и 6,5 дюйма у внешней, оба Dynamic AMOLED на 120 Гц. Зато технология изменилась: Samsung внедряет двухслойное ультратонкое стекло и лазерно-перфорированную металлическую подложку. По-простому — складка на экране должна стать практически незаметной. Samsung Display показывала это на CES 2026, и, по иронии судьбы, те же панели пойдут в будущий складной iPhone.

Процессор и камера Galaxy Z Fold 8

Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, тот же чип, что и в Galaxy S26 Ultra. Плюс — система парокамерного охлаждения, которой Fold 7 был лишён. По памяти: 12 или 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной.

С камерой Galaxy Z Fold 8 данные расходятся. Достоверно известно об апгрейде ультраширокого модуля — с 12 до 50 Мп. Некоторые утечки обещают основной сенсор на 200 Мп, но телеобъектив, судя по всему, остаётся прежним — 10 Мп с 3-кратным зумом. Немного обидно: телевик давно просился на замену.

Будет ли S Pen в новых Samsung

Один из самых обсуждаемых слухов — возвращение S Pen в Galaxy Z Fold 8. Напомню: в Fold 7 Samsung убрала поддержку стилуса ради тонкого корпуса. Решение было спорным. Теперь, когда аппарат и так слегка потолстел из-за батареи, вернуть дигитайзер — ход логичный. Подтверждения от Samsung пока нет, но слух выглядит правдоподобно.

Когда выйдет и сколько будет стоить Galaxy Z Fold 8

Дата выхода Galaxy Z Fold 8 пока не объявлена, но Samsung традиционно показывает складные флагманы в июле на Galaxy Unpacked. Цена Galaxy Z Fold 8, по предварительным оценкам, останется на уровне 1 999 долларов. Впрочем, при нынешней нестабильности цен на компоненты гарантировать ничего нельзя — а дополнительным фактором станет ценовая политика Apple со своим складным iPhone.

Какой складной телефон купить

Если у вас Fold 7 — ситуация неоднозначная. Прорывных изменений нет, дизайн тот же. Но если вы мучились с быстро садящимся аккумулятором и медленной зарядкой — Fold 8 это наконец исправляет. А вот для владельцев Fold 5 или Fold 6 обновление напрашивается куда сильнее: совокупность улучшений за два-три поколения уже очень ощутима.

Отдельная история — «широкий» Galaxy Wide Fold, который Samsung готовит параллельно. Это вообще другой класс устройства, и, возможно, именно он станет главной премьерой лета. Ждать осталось недолго — до июля.