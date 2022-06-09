Правда ли, что Huawei уходит из России

С начала кризиса прошло почти 4 месяца: за это время множество компаний ушли из России, среди которых были и производители смартфонов, и программного обеспечения, но большинству из них была найдена достойная замена. Также надежда была на китайских производителей, но что-то пошло не так: поначалу сократились поставки смартфонов, а из-за того, что санкции угрожают даже видавшим виды корпорациям, они не рискуют сотрудничать с Россией. Huawei прекратил поставлять сетевое оборудование для сотовых операторов, а теперь появилась новость о том, что компания сокращает количество фирменных магазинов. Напрашивается вопрос: а что, Huawei уходит из России? Но здесь не все так однозначно. Давайте разбираться.

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Huawei уходит из России

По сообщениям источников, китайская компания Huawei закрывает свои магазины в России вместе с остальными компаниями: как вы знаете, это касается не только брендов электроники, но и бутиков одежды. Huawei начал сокращать свою сеть еще в конце февраля этого года, но спустя несколько месяцев эта тенденция лишь набирает обороты. Закрытие касается магазинов по всей стране — из 19 точек на данный момент было закрыто 4 салона бренда.

Правда, выяснилось, что у Huawei нет собственных магазинов в России — точки являются партнерскими и закрываются они из-за нехватки товаров и низкого спроса на смартфоны. По сообщениям РБК, салоны Huawei продолжат закрываться в ближайшее время. К слову, под управлением компании-партнера находилась также часть монобрендовых салонов Samsung и Apple, но они были закрыты еще в прошлом году из-за финансовых результатов. Вероятно, кризис — лучшее время для того, чтобы избавиться от проблемных активов, чем и решили заняться в управляющей компании.

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Санкции на смартфоны

Многие СМИ допускают формулировку, что Huawei присоединился к антироссийским санкциям из-за угрозы своему бизнесу. С одной стороны, звучит это вполне реалистично: с конца марта компания отправила часть сотрудников московского офиса на удаленку и перестала оформлять новые контракты на поставку смартфонов и сетевого оборудования. С другой — Huawei как никто другой не понаслышке знает об ограничениях.

Производитель с 2019 года находится под американскими санкциями из-за так называемой торговой войны между США и Китаем, из-за чего пришлось перестать устанавливать Android на свои смартфоны. В любом случае, доля Huawei и Honor на российском рынке составляла мизерные 3% по итогам 2021 года, а продажи смартфонов могут попросту перевести в онлайн — пандемия доказала, что это намного прибыльнее.

Между тем, Huawei приостановила поставки сетевого оборудования, на которое так надеялись мобильные операторы после ухода Nokia и Ericsson из России. К тому же, наряду с App Store и Google Play удалила приложения российских банков из App Gallery. Однако публично компания не делала заявлений о присоединении к антироссийским санкциям.

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Что будет со смартфонами в России

Как уже говорилось выше, продажи Huawei и Honor в России составляли всего 3%. Это ничто по сравнению с лидерами рынка Xiaomi, Samsung, Apple и Realme, на долю которых суммарно приходилось почти 82% проданных устройств. Сложно назвать возможный уход компании из России невосполнимой потерей: после перехода смартфонов на HarmonyOS продажи Huawei снизились, в результате чего новая версия смартфонов не всем пришлась по душе.

В любом случае, на данный момент открытые салоны по-прежнему имеются, а интернет-магазин Huawei функционирует без проблем: все товары, начиная со смартфонов и заканчивая ноутбукам, есть в наличии и даже с подарками и скидками. Кроме того, все интересующие смартфоны легко можно найти в наличии у реселлеров и небольших онлайн-магазинах — достаточно ввести название в поиске.

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Эксперты утверждают, что спрос на смартфоны продолжит падать и в дальнейшем. Уже сейчас можно заметить, что интерес пользователей к iPhone сильно остыл на фоне различных ограничений со стороны Apple. Если раньше те же смартфоны завозили в страну партиями по несколько тысяч, то теперь их заказывают до тысячи штук и меньше. В этих условиях проще всего придется небольшим магазинам. Да и аналитики склоняются к тому, что спрос на технику будет падать по всему миру, а не только в нашей стране. Ситуация со смартфонами в России репрезентативна и отражает то, что в скором времени будет и в других странах из-за финансового кризиса.