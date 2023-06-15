10 каналов в Telegram, которые понравятся каждому и даже вам

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Герман Вологжанин

Слушайте, чего только ни встретишь в Telegram, правда? Тут тебе и новости разной степени достоверности, и прЕколы из Одноклассников, да вообще столько столько всего, что через пару недель лента превращается в болото, где становится сложно найти полезное и важное. Так не пора ли навести порядок, избавившись от всего лишнего, и подписаться на действительно интересные каналы в Телеграм? Если согласны, то вы оказались в нужное время в нужном месте, ведь эта подборка полностью преобразит ленту приложения.

10 каналов в Telegram, которые понравятся каждому и даже вам. Только отборные каналы для вашей ленты. Фото.

Только отборные каналы для вашей ленты

Лайфхаки для телефона и новости Android

Лайфхаки для телефона и новости Android. Все самое интересное о смартфонах именно здесь! Фото.

Все самое интересное о смартфонах именно здесь!

AndroidInsider.ru в Telegram

Раз уж мы находимся на сайте, посвященном Android, то грех не рассказать о телеграм-канале AndroidInsider.ru, где уже собралось почти 16 тысяч подписчиков. Здесь вы найдете полезные лайфхаки, которые помогут разобраться, как пользоваться смартфоном, а также информацию о новинках, заслуживающих внимания каждого Android-юзера.

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Где скачать красивые обои на телефон

Где скачать красивые обои на телефон. Скучный набор стандартных обоев можно заменить на крутые картинки в высоком разрешении. Фото.

Скучный набор стандартных обоев можно заменить на крутые картинки в высоком разрешении

Обои на телефон в Telegram

Не менее полезным окажется для вас канал, где можно скачать обои на телефон. Его авторы ежедневно выкладывают порцию картинок в высоком разрешении, которые так и хочется поставить на главный экран. Подписывайтесь и вы, чтобы освежить рабочее пространство своего гаджета.

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Подборки товаров с AliExpress

Подборки товаров с AliExpress. Редкие товары ищите в канале Сундук Али-Бабы. Фото.

Редкие товары ищите в канале Сундук Али-Бабы

Сундук Али-Бабы в Telegram

Вне зависимости от того, с какой целью вы пользуетесь Telegram, интересные товары с AliExpress никогда не будут лишними. Особенно, когда авторы канала Сундук Али-Бабы выкладывают находки, спрятанные в самый потаенных уголках маркетплейса. Несмотря на всю исключительность товаров, все они имеют высокую оценку, а потому можно сразу же кликать по ссылке и оформлять заказ на недорогие смарт-часы, крутой шуруповерт или надежный USB-кабель за копейки.

Как пользоваться нейросетью

Как пользоваться нейросетью. Канал настолько закрытый, что даже скриншоты нельзя сделать. Фото.

Канал настолько закрытый, что даже скриншоты нельзя сделать

GigaChat в Telegram

Недавно я рассказывал про нейросеть GigaChat, находящуюся до сих пор в стадии закрытого тестирования. Она совмещает в себе возможности ChatGPT и Midjourney, позволяя одновременно генерировать картинки и писать тексты по запросу пользователя. Штука интересная, но получить доступ к GigaChat можно только через официальный телеграм-канал, на который вам обязательно стоит подписаться.

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Все о новинках Apple в Telegram

Все о новинках Apple в Telegram. Еще не поздно переметнуться к эпловодам. Фото.

Еще не поздно переметнуться к эпловодам

AppleInsider.ru в Telegram

Вы что-нибудь слышали про новинки Apple в 2023 году? Калифорнийская компания успела выпустить первый 15-дюймовый Макбук, очки виртуальной реальности и компьютер Mac Pro с каким-то запредельным уровнем мощности. Все это прошло мимо вас? Значит, в ленте просто нет телеграм-канала AppleInsider.ru, где есть не только новости Apple, но и полезные советы, необходимые каждому владельцу Айфона.

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Самое интересное о современных технологиях

Самое интересное о современных технологиях. Современные технологии, какими вы их еще не видели. Фото.

Современные технологии, какими вы их еще не видели

Кобура от Теслы в Telegram

Современные технологии — это не скучные нанометры и сложные в освоении нейросети, а интересные разработки, способные впечатлить любого обывателя. Именно об этом рассказывают авторы телеграм-канала Кобура от Теслы, который выводит на чистую воду новую Lada X-Cross 5 и показывает, как садится на землю первая ступень Falcon 9, только-только закончившая свою миссию на орбите.

Видео с котиками и не только

Видео с котиками и не только. Смешные животные развеселят каждого. Фото.

Смешные животные развеселят каждого

Котики и другие животные в Telegram

Вы очень далеки от современных технологий? Тогда давайте немного отдохнем и посмотрим видео с котиками, в чем нам поможет тематический телеграм-канал. Здесь представлено огромное количество забавных роликов с животными со всего света. Заходите и делитесь с друзьями смешными видеомемами.

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Канал для техногиков

Канал для техногиков. Самый полезный кот на планете Земля — Технокот. Фото.

Самый полезный кот на планете Земля — Технокот

Технокот в Telegram

Котиков любят все, а полюбить гаджеты и современные технологии вас заставит телеграм-канал Технокот. Как можно отказаться от пушистого зверька, который не ходит мимо лотка, а погружает вас в мир криптовалют, современной техники и научных исследований? Причем Технокот делает это настолько доходчиво, что через пару недель даже пользователь WhatsApp осознает: крипта и лапта — не одно и то же.

Канал о научных исследованиях

Канал о научных исследованиях. Секреты нашего загадочного мира только в телеграм-канале Hi-News.ru. Фото.

Секреты нашего загадочного мира только в телеграм-канале Hi-News.ru

Hi-News.ru в Telegram

Недавно ребята с сайта Hi-News.ru завели свой канал в Telegram, где развеивают мифы и делятся результатами научных исследований, меняющих каждого из нас. Вот-вот число подписчиков перевалит за 10 тысяч, среди которых не хватает только вас. А каждый, кто станет читателем Hi-News.ru, будет щедро отблагодарен полезной информацией о том, что обнаружили ученые в вечной мерзлоте Сибири и почему мы смотрим сериалы запоем.

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Афиша концертов и кино

Афиша концертов и кино. Теперь вы знаете, куда сходить на выходных. Фото.

Теперь вы знаете, куда сходить на выходных

Афиша в Telegram

Чтобы не тратить все свободное время на пролистывание ленты в Telegram, познакомьтесь с афишей концертов и других мероприятий. В этом вам поможет канал с говорящим названием «Афиша». Чтобы лучше определиться с выбором, его авторы даже создали телеграм-бот, способный посоветовать наиболее подходящее событие в зависимости от вкусовых предпочтений подписчика.

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