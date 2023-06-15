10 каналов в Telegram, которые понравятся каждому и даже вам

Слушайте, чего только ни встретишь в Telegram, правда? Тут тебе и новости разной степени достоверности, и прЕколы из Одноклассников, да вообще столько столько всего, что через пару недель лента превращается в болото, где становится сложно найти полезное и важное. Так не пора ли навести порядок, избавившись от всего лишнего, и подписаться на действительно интересные каналы в Телеграм? Если согласны, то вы оказались в нужное время в нужном месте, ведь эта подборка полностью преобразит ленту приложения.
Содержание
- 1 Лайфхаки для телефона и новости Android
- 2 Где скачать красивые обои на телефон
- 3 Подборки товаров с AliExpress
- 4 Как пользоваться нейросетью
- 5 Все о новинках Apple в Telegram
- 6 Самое интересное о современных технологиях
- 7 Видео с котиками и не только
- 8 Канал для техногиков
- 9 Канал о научных исследованиях
- 10 Афиша концертов и кино
Лайфхаки для телефона и новости Android
Раз уж мы находимся на сайте, посвященном Android, то грех не рассказать о телеграм-канале AndroidInsider.ru, где уже собралось почти 16 тысяч подписчиков. Здесь вы найдете полезные лайфхаки, которые помогут разобраться, как пользоваться смартфоном, а также информацию о новинках, заслуживающих внимания каждого Android-юзера.
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Где скачать красивые обои на телефон
Не менее полезным окажется для вас канал, где можно скачать обои на телефон. Его авторы ежедневно выкладывают порцию картинок в высоком разрешении, которые так и хочется поставить на главный экран. Подписывайтесь и вы, чтобы освежить рабочее пространство своего гаджета.
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Подборки товаров с AliExpress
Вне зависимости от того, с какой целью вы пользуетесь Telegram, интересные товары с AliExpress никогда не будут лишними. Особенно, когда авторы канала Сундук Али-Бабы выкладывают находки, спрятанные в самый потаенных уголках маркетплейса. Несмотря на всю исключительность товаров, все они имеют высокую оценку, а потому можно сразу же кликать по ссылке и оформлять заказ на недорогие смарт-часы, крутой шуруповерт или надежный USB-кабель за копейки.
Как пользоваться нейросетью
Недавно я рассказывал про нейросеть GigaChat, находящуюся до сих пор в стадии закрытого тестирования. Она совмещает в себе возможности ChatGPT и Midjourney, позволяя одновременно генерировать картинки и писать тексты по запросу пользователя. Штука интересная, но получить доступ к GigaChat можно только через официальный телеграм-канал, на который вам обязательно стоит подписаться.
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Все о новинках Apple в Telegram
Вы что-нибудь слышали про новинки Apple в 2023 году? Калифорнийская компания успела выпустить первый 15-дюймовый Макбук, очки виртуальной реальности и компьютер Mac Pro с каким-то запредельным уровнем мощности. Все это прошло мимо вас? Значит, в ленте просто нет телеграм-канала AppleInsider.ru, где есть не только новости Apple, но и полезные советы, необходимые каждому владельцу Айфона.
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Самое интересное о современных технологиях
Современные технологии — это не скучные нанометры и сложные в освоении нейросети, а интересные разработки, способные впечатлить любого обывателя. Именно об этом рассказывают авторы телеграм-канала Кобура от Теслы, который выводит на чистую воду новую Lada X-Cross 5 и показывает, как садится на землю первая ступень Falcon 9, только-только закончившая свою миссию на орбите.
Видео с котиками и не только
Котики и другие животные в Telegram
Вы очень далеки от современных технологий? Тогда давайте немного отдохнем и посмотрим видео с котиками, в чем нам поможет тематический телеграм-канал. Здесь представлено огромное количество забавных роликов с животными со всего света. Заходите и делитесь с друзьями смешными видеомемами.
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Канал для техногиков
Котиков любят все, а полюбить гаджеты и современные технологии вас заставит телеграм-канал Технокот. Как можно отказаться от пушистого зверька, который не ходит мимо лотка, а погружает вас в мир криптовалют, современной техники и научных исследований? Причем Технокот делает это настолько доходчиво, что через пару недель даже пользователь WhatsApp осознает: крипта и лапта — не одно и то же.
Канал о научных исследованиях
Недавно ребята с сайта Hi-News.ru завели свой канал в Telegram, где развеивают мифы и делятся результатами научных исследований, меняющих каждого из нас. Вот-вот число подписчиков перевалит за 10 тысяч, среди которых не хватает только вас. А каждый, кто станет читателем Hi-News.ru, будет щедро отблагодарен полезной информацией о том, что обнаружили ученые в вечной мерзлоте Сибири и почему мы смотрим сериалы запоем.
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Афиша концертов и кино
Чтобы не тратить все свободное время на пролистывание ленты в Telegram, познакомьтесь с афишей концертов и других мероприятий. В этом вам поможет канал с говорящим названием «Афиша». Чтобы лучше определиться с выбором, его авторы даже создали телеграм-бот, способный посоветовать наиболее подходящее событие в зависимости от вкусовых предпочтений подписчика.