5 новых игр для Android, которые вышли в ноябре

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Артем Сутягин 0

И снова пришло время поговорить о новых играх. Они не всегда становятся лучшими, но они именно новые, а значит, они могут быть недооцененными. Если с ними что-то не так, то разработчики еще будут лечить ”детские болячки” и выпускать обновления. В общем, это те игры, которые будут становиться только лучше. Если они вам сразу понравятся, вы и дальше будете играть в них с обновлениями. Поэтому расслабляйтесь, скачивайте их и получайте удовольствие от простого игрового процесса.

5 новых игр для Android, которые вышли в ноябре. У нас есть минимум 5 хороших новых игр ноября. Фото.

У нас есть минимум 5 хороших новых игр ноября

20 Minutes Till Dawn — шутер

20 Minutes Till Dawn — шутер с видом сверху вниз. Геймплей отражается в названии игры. Цель состоит в том, чтобы пережить натиск врагов в течение 20 минут. Игроки получают доступ к улучшениям, которые помогают увеличить их шансы, а также к выбору героев, дающих им различные наборы способностей.

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Игра может похвастаться более чем 80 улучшениями, быстрыми игровыми сессиями и простой, но эффектной графикой. Она все еще получает улучшения от разработчиков, поэтому со временем станет только лучше.

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Charlotte’s Table — головоломка для Андроид

Charlotte’s Table — игра-головоломка «три в ряд», смешанная с симулятором ресторана. Цикл довольно прост. Вы играете в часть игры «три в ряд», чтобы продвигаться по основному сюжету. По мере вашего продвижения вы открываете все больше и больше вещей, которые можно разместить в своем ресторане.

Затем вы управляете клиентами, чтобы заработать больше вещей, которые вы затем используете для большего количества головоломок «три в ряд». Замкнутый круг, но, как и в большинстве головоломок «три в ряд», вам почти наверняка понадобится помощь бустеров, чтобы помочь вам пройти более поздние этапы. Это выполнимо, ничего не покупая за реальные деньги, но иногда становится слишком навязчивым. В целом неплохая игра в этом жанре.

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The Past Within — совместная головоломка

The Past Within — это игра-головоломка, в которой у вас обязательно должно быть два человека, играющих в игру одновременно, и у каждого человека должна быть своя собственная копия игры. Один игрок играет в будущем, а другой — в прошлом. Вместе они решают головоломки и продвигаются по сюжетной линии. Игра также доступна на ПК, Mac, iOS и выйдет на Nintendo Switch.

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Эта игра кроссплатформенная, так что вы можете играть на любой платформе. Единственным недостатком игры является то, что ее можно пройти примерно за два-четыре часа, в зависимости от вашего темпа игры. Но за это время вы все равно получите свою порцию удовольствия.

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Path to Nowhere — RPG для Android

Path to Nowhere — это стратегическая RPG с элементами гачи. Гача-часть типична, поэтому мы не будем тратить время на ее объяснение. Стратегическая часть куда интереснее. Вы размещаете персонажей на поле боя, и они защищают свою позицию от врагов.

Бой происходит в основном автоматически, но вы можете принять некоторые решения, чтобы помочь делу. В игре много необычных и нетипичных вещей, которые могут быть хорошими или не очень лично для вас — все индивидуально. Тем не менее, исполнение самой игры хорошее, сюжет достойный, а озвучка выше среднего для мобильной игры.

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Rent Please — игровой симулятор экономики

Rent Please — симулятор управления недвижимостью. Вы управляете зданиями с квартирами в них. В этот процесс входит изучение недвижимости, проверка арендаторов и принятие решений для того, чтобы решать проблемы.

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Кроме того, у вас есть две карты на выбор, частный дом, который вы можете украсить, и многое другое. Это примерно так же хорошо, как можно себе представить хороший симулятор управления хозяйством. Собственно, этим игра и является.

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