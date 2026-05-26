Steam на Android — это не просто чат с друзьями по играм. Через мобильное приложение можно следить за распродажами, подтверждать сделки, управлять библиотекой и даже запускать игры с ПК на смартфоне или телевизоре. Лето — самое время разобраться с настройками, тем более что готовиться к нему мы уже начали: вот, например, подборка товаров с AliExpress, которые спасли меня от жары — чтобы играть с комфортом, а не потея у раскалённого ноутбука. А теперь разбираемся, как Steam работает на Android в 2026 году.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Steam на Android — что это и зачем нужен

Steam — крупнейшая платформа цифровой дистрибуции компьютерных игр от Valve. Мобильное приложение Steam на телефоне не заменяет полноценный десктопный клиент, но закрывает несколько важных задач, когда компьютера нет под рукой:

Общаться с друзьями в чате и голосовых каналах.

Следить за скидками и покупать игры прямо с телефона.

Подтверждать обмены и продажи на торговой площадке через Steam Guard.

Просматривать профили игроков, группы и новости.

Управлять библиотекой игр и удалённо запускать загрузку на ПК.

Приложение есть в Гугл Плей и работает на Android 8.0 и выше, а также запустится практически на любом Android-устройстве, включая планшеты. А вот поддержка на Chromebook прекращена. Не знали? Подписывайтесь на наш канал в MAX, чтобы не пропускать такие важные новости.

Как скачать Steam на Android в России в 2026 году

Приложение Steam по-прежнему доступно в Google Play, однако в некоторых случаях могут возникнуть сложности — например, если на устройстве нет сервисов Google или доступ к магазину ограничен. В таких ситуациях помогает установка APK-файла вручную. Как установить Steam через APK:

Откройте настройки телефона и разрешите установку из неизвестных источников для браузера, через который будете скачивать файл.

Скачайте APK-файл актуальной версии Steam с проверенного источника — например, с APK Pure.

Откройте скачанный файл и подтвердите установку.

Войдите в свой аккаунт Steam.

Приложение полностью поддерживает русский язык. Если вы пользуетесь и другими сервисами на телефоне, стоит также настроить Google Chrome для Android — через него удобно открывать ссылки на страницы игр в Steam Store.

Настройка Steam Guard и безопасность аккаунта

Steam Guard — двухфакторная аутентификация аккаунта Steam. Это дополнительная защита аккаунта: при каждом входе с нового устройства система запрашивает одноразовый код, который генерируется в мобильном приложении. Без Steam Guard на телефоне вы не сможете подтверждать обмены предметами и продажи на торговой площадке. Для активных пользователей маркетплейса Steam это обязательная функция.

Как включить Steam Guard на Android:

Откройте приложение Steam и перейдите в меню (значок с тремя линиями).

Выберите «Steam Guard».

Нажмите «Добавить аутентификатор».

Привяжите номер телефона и подтвердите его через SMS.

Запишите код восстановления — он понадобится, если потеряете доступ к телефону.

После активации приложение будет генерировать одноразовые коды каждые 30 секунд. Код восстановления храните отдельно от телефона — без него вернуть доступ к аккаунту будет сложно и долго.

Steam Link на Android TV: игры с ПК на смартфоне и телевизоре

Steam Link — отдельное бесплатное приложение от Valve, которое позволяет транслировать игры с компьютера на Android-устройство. Работает на смартфонах, планшетах и телевизорах с Android TV или Google TV.

Суть простая: игра запускается и обрабатывается на вашем ПК, а картинка и звук передаются по сети на телефон или телевизор. Вы управляете через тачскрин, подключённый геймпад или клавиатуру с мышью. Что нужно для работы Steam Link:

ПК с установленным Steam и запущенной игрой.

Оба устройства в одной локальной сети (лучше всего через Wi-Fi 5 ГГц или проводное подключение).

Приложение Steam Link на Android-устройстве или телевизоре.

На практике Steam Link отлично подходит для пошаговых стратегий, RPG и приключений. Для шутеров и динамичных онлайн-игр качество зависит от скорости и стабильности вашей домашней сети — при слабом Wi-Fi будут заметны задержки. На Android TV это особенно удобно: подключаете геймпад к телевизору и играете в свою библиотеку Steam с дивана, не покупая отдельную приставку. А если ищете, чем занять время на самом телефоне, посмотрите наш список лучших бесплатных игр для Android, которые популярны уже много лет.

Как играть в Steam-игры на Android без ПК

Приложение Steam на Android не запускает игры напрямую — это не эмулятор и не игровая платформа. Но есть несколько способов поиграть в игры из библиотеки Steam на телефоне без включённого компьютера.

Облачный гейминг — основной вариант. Сервисы вроде GeForce Now позволяют запускать игры из вашей Steam-библиотеки на удалённых серверах, а на телефон транслируется только картинка. Вам нужен стабильный интернет и подписка на сервис. Кроме того, некоторые игры из Steam имеют отдельные мобильные версии в Google Play — например, Stardew Valley, Dead Cells, Slay the Spire. Но это не та же покупка: мобильную версию нужно приобретать отдельно.

Через облако, кстати, со временем можно будет гонять и самые ожидаемые новинки — например, мы собрали самые ожидаемые игры, которые нельзя пропустить в 2026 году.

Можно ли установить Android на Steam Deck

Steam Deck — портативная игровая консоль Valve, которая по умолчанию работает на SteamOS (система на базе Linux). Вопрос об установке Android на Steam Deck возникает регулярно, но здесь стоит быть реалистом. Технически установить Android на Steam Deck возможно — устройство построено на стандартном x86-процессоре AMD, и энтузиасты портировали на него различные сборки Android. Однако это неофициальный способ, который несёт ряд ограничений:

Нет полной поддержки всех аппаратных функций — могут не работать управление, датчики, режим сна.

Драйверы не оптимизированы, производительность ниже, чем в SteamOS.

Нет гарантии стабильной работы после обновлений.

Возможна потеря гарантии.

Для большинства пользователей смысла в этом немного. Операционка SteamOS и так запускает всю библиотеку Steam, а для Android-приложений проще использовать телефон. Ну или использовать наш способ с эмулятором.

Альтернативы Steam — неофициальные способы запуска игр

В интернете можно встретить упоминания SteamRip и аналогичных проектов, которые предлагают доступ к играм в обход официального клиента. Здесь нужно быть предельно осторожным. Такие инструменты, как правило, распространяют пиратские копии игр. Помимо очевидных юридических рисков, скачивание из непроверенных источников угрожает безопасности устройства — файлы могут содержать вредоносный код, а аккаунт Steam может быть заблокирован за использование нелицензионного контента.

Если хочется сэкономить на играх, безопаснее следить за распродажами в официальном приложении Steam — крупные скидки на игры бывают несколько раз в год, и цены в эти периоды падают на 50–90%. А пока копите желаемое в список — например, туда точно стоит добавить GTA VI, о которой многое известно.

Мобильное приложение Steam — не замена компьютерному клиенту, а его удобное дополнение. Оно действительно полезно, если вы активно пользуетесь платформой: покупаете игры, торгуете на маркетплейсе, общаетесь с друзьями или хотите запускать игры через Steam Link на телевизоре.