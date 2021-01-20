Что такое Google Lens, стоит ли его скачать и сколько людей уже сделали это

Google постоянно представляет и выпускает какие-то бесплатные сервисы. Иногда они пропадают так же быстро, как и появляются, но чаще всего они оказываются действительно полезными. Одним из таких сервисов является Google Lens. Многим людям это приложение известно под названием Google Объектив, но чаще встречается именно первое название. За свою историю оно успело пройти путь от презентации до полумиллиарда скачиваний. На этом пути оно было эксклюзивной функцией, сервисом в сервисе и отдельным приложением. Давайте разберемся, что это, для чего нужно это приложение и почему его стоит скачать, если вы пользуетесь смартфоном на Android.

Что такое Google Lens

Google Lens — один из многих бесплатных полезных инструментов, предоставляемых Google. Автономное приложение для этой службы было выпущено в Play Store в июне 2018 года. Теперь, чуть больше, чем через полтора года оно может похвастаться количеством установок, которое перевалило за 500 миллионов. Это только те случаи, когда пользователи заходили в фирменный магазин Google Play и самостоятельно скачивали его. Случаи, когда приложение было интегрировано в смартфон изначально, в этой статистике не учитываются.

Сервис Google Lens удобен тем, что позволяет распознать изображение при помощи камеры смартфона. Изначально такая возможность была продемонстрирована на конференции Google I/O 2017. Осенью того же года инструмент был интегрирован в Google Assistant на смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.

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Еще спустя несколько месяцев Google Lens стал частью Google Фото. Таким образом он вышел за пределы фирменных устройств компании и получил возможность установки на любые Android-смартфоны.

Смартфоны с Google Lens

Кроме возможности использования Lens в составе Google Фото, пользователи начали обнаруживать его в составе камер своих смартфонов. Все из-за того, что примерно в это же время сторонние производители получили возможность встраивания приложения в камеры своих устройств. Правда, не все спешили делать это, ведь для этого приходилось переписывать код приложения, а многим не хотелось тратить на это силы и время. Тем более, те, кому это было нужно, могли просто скачать Google Фото и получить те же возможности.

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Только после этого Google Lens дебютировал как отдельное приложение в магазине Google Play. Несмотря на то, что оно является независимым, его работа зависит от приложения Google, как и Google Assistant, и Google Podcasts.

Помимо сканирования текстов и их перевода, Google Lens также позволяет пользователям копировать отсканированный текст на свой компьютер, искать определенный объект, решать математические и научные задачи, распознавать рукописные заметки и многое другое.

Стоит ли пользоваться Google Lens

Признаюсь честно, я как-то не проникся любовью к этому сервису, так как привык все делать более олдскульно и даже по-старомодному, но несколько раз обращался к нему за помощью. При этом даже у нас в редакции есть люди, которые пользуются им намного более активно и нахваливают его, рассказывая о том, как Google Lens упрощает жизнь.

Наибольшей популярности приложение достигает на домашнем рынке — в США. Там вокруг него построены многие магазины, индустрия развлечений и просто выполнение бытовых задач. Но и в других странах сценариев использования постепенно становится все больше.

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Интересно то, что цифра в 500 миллионов скачиваний с момента появления приложения в магазине Google Play уже не кажется запредельной и есть понимание того, что данный показатель и дальше будет расти. И пусть на всех смартфонах с Google Assistant он есть уже изначально, его все равно скачивают.

Подобные технологии начали все больше применяться в других приложениях, но это не должно сделать Goolge Lens менее популярным. Тем более, что многие из таких приложений изначально построены на базе именно этого сервиса — он просто интегрирован в них в качестве функции поиска.

Это говорит о том, что он будет и дальше развиваться, постоянно тренируя свои алгоритмы искусственного интеллекта. А значит, выдача будет все более правильной и распознание более точным.

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Если говорить о том, стоит ли пользоваться подобным сервисом, я бы рекомендовал как минимум попробовать его. А дальше уже сами решите, пользоваться им, как сотни миллионов пользователей во всем мире, пользоваться время от времени, как я, или не пользоваться вообще.