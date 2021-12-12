Лучшие расширения для Google Chrome и новые функции Telegram: итоги недели

Уходящая неделя была богата не самыми громкими, но в чем-то все равно интересными событиями. Например, Google подвела очередной итог года и назвала самые хорошие расширения для самого популярного браузера Google Chrome. В него вошло столько интересных вариантов, что даже глаза разбегаются и хочется попробовать все, что ты еще не скачал. Не итогами года, но интересным обновлением отметился на этой неделе Telegram с со своими новыми функциями. А еще мы узнали много хорошего о Xiaomi Mi 12 и поняли, к чему нам готовиться, ведь до выхода новинки осталось совсем немного времени. Все это и многое другое из того, чем нам запомнились прошедщие семь дней, обобщим в нашем традиционном новостном дайджесте.

Что известно о новом Xiaomi Mi12

Несмотря на то что многие производители вынужденно останавливают выпуск своих смартфонов из-за нехватки комплектующих, это не помешает Xiaomi выйти на рынок со своим новым флагманом 2022 модельного года. Причём не одним. Оказывается, китайцы планируют одновременно представить сразу два аппарата: классический Xiaomi Mi 12 и улучшенный Xiaomi Mi 12 Pro. Раньше этого никогда не случалось. Компания предпочитала разносить релизы по времени, и желание выпустить оба смартфона сразу в эти сложные времена выглядит как самый настоящий вызов.

Как и полагается флагманам, железо у Xiaomi Mi 12 будет самым передовым. Во всяком случае, процессор. Аппаратную основу смартфона составит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Он производится по 4-нм техпроцессу, обладает на 20% более высокой производительностью, чем Snapdragon 888, и потребляет на 30% меньше энергии, чем он.

Несмотря на то что некоторые производители по-прежнему пытаются удивлять потребителей большими объёмами оперативной памяти, общий тренд на наращивание ОЗУ очевидно замедлился. Многие компании поняли, что не имеет смысла гнаться за большими объёмами, остановившись на вилке 8-12 ГБ. Минимальное значение достаётся базовым версиям смартфонов, а максимальное — топовым. Поэтому нет сомнений, что самая простая модификация Xiaomi Mi 12 получит именно 8 ГБ.

Увеличивать габариты новинки Xiaomi не планирует. Но зато планирует снабдить её дисплеем на 6,6 дюйма с изогнутыми краями и разрешением 2K. Такая разрешающая способность — это нетипичное явление для современных смартфонов. Обычно производители останавливаются на отметке Full HD+, потому что в обычном использовании эту разницу почти не заметить, а зарядки возросшее разрешение жрёт будь здоров. Впрочем, это же Xiaomi.

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi

По камере достоверная информация пока отсутствует, но ходят слухи, что это может оказаться 200-мегапиксельный модуль. Возможно ли это? В принципе, да, но я думаю, что Xiaomi ограничится 108 Мп. Зато можно ждать от Xiaomi Mi 12 как минимум 5-кратный оптический зум, поддержку ночного режима, продвинутые алгоритмы постобработки и, вероятно, какие-то новые режимы вроде Киноэффекта, как у Apple.

По итогу характеристики Xiaomi Mi 12 будут выглядеть примерно так:

Процессор — Snapdragon 8 Gen 1

Память — 8/128, 12/256 ГБ

Дисплей — 6,6 дюйма, 120 Гц, 2К

Камера — 64 Мп

Аккумулятор — 4500 мА*ч (приблизительно)

Впрочем, не исключено, что аналог Киноэффекта будет доступен только на старшей версии Xiaomi Mi 12 с приставкой Pro. Ожидается, что она будет отличаться от классической модели увеличенным объёмом оперативной памяти, возросшим разрешением камеры (скорее всего, те самые 200 Мп) и, что также не исключено, дополнительными фишками в виде более быстрой зарядки и более ёмкого аккумулятора.

А вот цена Xiaomi Mi 12 будет явно кусаться. Несмотря на то что первоначальные слухи указывали на то, что новинка поступит в продажу плюс-минус за 600 долларов, по итогу прайс изменился. По данным известного инсайдер Digital Chat Station, базовая версия будет стоить в районе 680 долларов. Это примерно столько же, сколько Apple просит за iPhone 13 mini.

Увеличить цену Xiaomi пришлось из-за повышения стоимости процессоров, с которыми сейчас на рынке явная напряжёнка, а также из-за дисплея нового поколения с увеличенным разрешением. Такая матрица явно стоит дороже, чем классические для рынка Full HD-панели. Главное, чтобы потребитель воспринял этот апгрейд правильно и не передумал платить. А ведь 680 долларов — это цена в Китае. Так что у нас, очевидно, она будет долларов на 120-150 выше.

За Xiaomi Mi 12 Pro явно будут просить ещё больше. Таким образом его цена у нас будет вплотную приближаться к 1000 долларов, а это — извините меня — уже совершенно иной уровень. Сложно сказать, одобрят ли люди такой рост цен. Тем более от производителя, продукция которого всегда считалась топом за свои деньги. Что ж, посмотрим.

Xiaomi не видит Bluetooth-наушники. Что делать

Осталось только понять, когда Xiaomi выпустит Xiaomi Mi 12. Очевидно, что презентация может пройти ещё до конца этого года. Именно так компания поступила в прошлом: представила новинку в декабре, а выпустила в продажу примерно через месяц. То есть, если Xiaomi поступит так же, не стоит ждать начала продаж Mi 12 раньше конца января.

Это связано с тем, что показать смартфон, по большому счёту, можно в любое время. Но ведь его ещё нужно выпустить в достаточном количестве, чтобы распространить по миру. А поскольку Qualcomm сама только недавно представила свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 1, то высоко вероятно, что у неё займёт какое-то время, чтобы доставить «камни» своим партнёрам. По итогу ещё месяц оставляем на производство и логистику и имеем старт продаж ближе к февралю.

Что нового в Telegram

Сложно себе представить мессенджер лучше, чем Телеграм. Мало того, что здесь вы сможете найти все функции, которые только может предоставить вам приложение подобного рода, так еще и обновления сюда прилетают гораздо чаще аналогов в виде WhatsApp или Signal. Причем апдейты предлагают нам гораздо больше, чем незначительные улучшения безопасности и исправление мелких ошибок. В новой версии появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения.

Признаюсь, я уже давно отошел от привычных социальных сетей в виде ВК или Facebook. В последнее время сервисы не очень-то радуют своими нововведениями. Никому не нужный сервис знакомств, работающий через раз и куча бесполезных мини-приложений делают его не самым лучшим решением для общения. Тут я полностью согласен со своим коллегой.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

Сохранить фото из Телеграм проще простого. Сейчас для этого вам необходимо всего лишь несколько кликов:

Откройте диалог, из которого хотите сохранить фото.

Тапните по конкретной картинке.

Нажмите на три точки сверху.

Выберите Сохранить в галерею.

Отныне все немного изменится. Теперь владельцы каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии, видеозаписи, а также пересылать сообщения. Если вы думаете, что сможете обойти схему с помощью скриншота, спешу вас расстроить. Так сделать тоже не получится.

С выходом нового обновления в Телеграм появилась еще одна крутая фича. Отныне каждый пользователь сможет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени.

Чтобы удалить переписку в Telegram за определенный период времени, вам необходимо:

Открыть Телеграм.

Зайти в нужный для вас диалог.

Нажать на дату любого сообщения, откроется календарь.

Далее в верхнем правом углу нажать Изменить.

Выбрать необходимый промежуток времени.

Нажать Удалить.

Одним из безусловных плюсов Телеграм является кроссплатформенность. Я пользуюсь Телеграм на планшете и компьютере ни чуть не меньше, чем на смартфоне. После обновления вы сможете управлять всеми запущенными сеансами через специальную кнопку Устройства в Настройках.

Кроме того, с помощью нее можно быстро зайти в телегу через компьютер или другое устройство. Плюс, сейчас вы сможете выбрать определенный период, по истечении которого приложение завершит сеанс автоматически.

Сценарий использования видно сразу. Пришел в офис, сел за работу, открыл рабочий чат. Перед началом трудового дня быстренько поставил необходимый лимит и не переживаешь, что забыл откуда-то выйти.

Но это еще не все! Для рабочего аккаунта можно добавить еще одну настройку. Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли этому устройству принимать звонки и новые секретные чаты. Опять же. Ничто не будет вас отвлекать от важных дел! Так Дуров еще раз нам доказал, что Telegram лучше WhatsApp.

Не могу сказать, что мне нравится идея анонимных комментариев. Вы вообще пробовали почитать что там творится хоть раз? Во всех более-менее известных СМИ с открытыми «каментами» пользователи то и дело подсыпают разных неприятных слов. Шутка «я тебя по IP вычислю» снова актуальна.

Благо Паша и здесь не подкачал. Анонимные комментарии не совсем анонимные. Суть в том, что вы можете просто отразить свою точку зрения через другой аккаунт. Так Иван резко превратится в Ты в Египет 2021. К слову, в работе тоже удобно так-то. Многие ведь сидят на профильных ресурсах и делиться там своим мнением. Так что вполне себе.

Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нажмите на изображение слева от места, куда вы пишите текст. Теперь все, что вы будете отправлять в этом чате, будет подписано от имени второго канала.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мира мобильных технологий.

А следующая фишка особенно порадует пользователей Android-девайсов. Обидно, конечно, что некоторые фишки телеги прилетают к нам позже, чем в iOS. С другой стороны надо бы пожалеть ребят. Те кроме заставки вообще почти ничего изменить не могут.

В любом из личных чатов отныне доступно 8 уникальных тем, в каждой из которых будут использоваться цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные фоны с различными узорами.

Установить тему в Телеграм очень просто:

Откройте приложение Telegram.

Перейдите в нужный вам диалог.

Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Далее выберите Изменить цвета.

Расширенные настройки можно найти по кнопке Настройки темы.

Имейте в виду, что выбраное вами оформление увидите не только вы, но и ваш собеседник. Впрочем, вариант поставить тему на все чаты сразу только для себя тоже есть.

Каждый из вариантов кастомизации поддается гибкой настройке. Хотите выбрать отдельный фон для чата с супругой или супругом? Без проблем. Поставить зеленую тему на рабочий чат, чтобы понимать, зачем вы здесь находитесь? Пожалуйста. Команда Павла Дурова обещает, что первые 8 тем — только начало. С течением времени их будет становиться все больше и больше.

Команда Телеграм сообщает, что на некоторых устройствах также появилась фича с новым способом авторизации через звонок. Суть в том, что мессенджер отправит на ваш смартфон звонок, после чего необходимо будет ввести последние пять цифр.

Я, конечно, тот еще неудачник. Все время забываю эти чертовы числа. Часто приходится даже сворачивать приложение, чтобы посмотреть телефонный номер еще раз. Надеюсь, что звонок будет достаточно продолжительным.

В случае возникновения каких-то проблем с Телеграм, обязательно пишите в наш чат, где мы, объединившись с читателями, обязательно вам поможем.

Лучшие расширения для Google Chrome

Можно сколько угодно рассуждать о качестве сервисов Google, но отрицать тот факт, что Google Chrome — один из лучших браузеров за все время просто бессмысленно. Ежедневно им пользуются миллионы людей по всему миру независимо от платформы своих устройств, тем более, что причин для этого достаточно: быстрая работа, простой и в то же время удобный интерфейс, отличная синхронизация между устройствами. Но это все меркнет по сравнению с главным преимуществом — расширениями.

Совсем недавно Google назвала лучшие расширения для браузера Google Chrome за 2021 год. Не знаю, как вы, а я таким топам доверяю на все сто. Можно сколь угодно говорить о крутых заворотах, но если ими не пользуются массово, скорее всего есть какой-то подвох.

Расширения браузера - это мини-программы, встроенные в браузер, которые значительно расширяют его функциональность.

Не сказать, что я пользуюсь большим количеством расширений. Раньше мне почему-то казалось, что они сильно нагружают и без того прожорливый Хром. На деле же оказалось, что это неправда. Плюс, не знаю, как вы, но я готов сделать все что угодно, лишь бы лишиться надоедливой рекламы.

Расширения настолько упрощают жизнь, что после некоторого времени их использования привыкаешь настолько, что перестаешь замечать вовсе. Если вы еще ни разу подобными фишками не пользовались, предлагаю начать именно с этого списка.

Ранее автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал об итогах лучших приложений в Google Play в 2021 году. Сейчас пришло время поговорить про расширения.

В своем топе корпорация добра решила разбить все дополнения к браузеру на отдельные категории, которых получилось три: Общение и сотрудничество, Продуктивность и Другое. Сильно я, конечно, сомневаюсь, что именно эти расширения самые популярные (AdGuard тихо смеется в сторонке), но с Google спорить не будем.

В последнее время все большую популярность набирает концепция продуктивности. Дескать нечего лежать на диване целыми днями, пора брать жизнь в свои руки и начинать действовать. Для этого в Google предлагают крутые инструменты, с которыми многие из вас уже знакомы по приложениям на Android

Суть Forest предельно проста: когда у вас появляется необходимость сконцентрироваться на чем-то важном, вы заводите таймер на некоторое время (30 мин — 120 мин). В течение этого промежутка времени расширение будет выращивать дерево. Если вы вдруг собираетесь отвлечься, росток гибнет.

В итоге у каждого пользователя формируется целый лес (отсюда и название). Интересно, что здесь сохраняются не только выжившие растения, но и погибшие. При необходимости вы можете всегда обратиться к расширению, чтобы оценить свой прогресс.

Скачать Forest

Люди, которые часто работают за компьютером часто замечают, что к концу дня глаза сильно устают. Избежать недуга не так-то просто: приходится делать регулярные перерывы в работе. Dark Reader, конечно, не панацея, но вполне сможет помочь вам снизить нагрузку на зрение.

Расширение Dark Reader полностью переводит ваш браузер в темный режим. Я пользуюсь этой фичей уже достаточно давно и хочу сказать, что это настоящий мастер хэв для ночной работы за компьютером.

Плюс, в Дарк Ридере есть возможность гибкой настройки: можно изменить яркость, контрастность, шрифт, режим инверсии и режим наложения жёлтого фильтра (сепия). Те, кто хоть раз пользовался читалками на Андроид, точно поймут о чем я.

Скачать Dark Reader

Работать с множеством вкладок не так-то просто. Не знаю как у вас, а у меня уже спустя 30 минут активного поиска информации вкладки в Chrome превращаются в настоящую кладезь мусора. Причем зачастую из 30 открытых вкладок штук 5-7 точно повторяется.

Tab Manager Plus позволяет организовать грамотную работу. Расширение ищет дубликаты, имеет поиск, который поможет быстро сориентироваться между открытыми сайтами и многое другое. Попробуйте, может быть и вам понравится.

Скачать Tab Manager Plus

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder — инструмент для создания скриншотов или записи видео с экрана в Google Chrome.

Те, кто пользовался MacBook на постоянной основе, точно знают, как сложно переквалифицироваться обратно к Windows-машинам. Там технология создания скриншотов предельно простая. Зажал две клавиши и готово. Данное расширение Хром лишает вас этого недостатка.

Скачать Nimbus

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android.

Kami - расширение в Chrome для совместной работы над PDF-документом. Его суть предельно напоминает Google Docs. Загружаете учебник, делитесь им с коллегами или подопечными и работаете совместно.

В тексте каждый из участников может вносить свои коррективы: печатать, выделять комментировать и многое другое. Предельно удобно для школьных занятий на дистанционке. Учитель составляет задание для учеников, а те работают над заданием. При этом педагог может отследить прогресс в режиме онлайн.

Скачать Kami

Еще одно крутое расширение для учебы. С помощью InsertLearning вы сможете создавать из отдельных веб-страниц целые блоки для обучения со своими комментариями и заметками.

Только представьте. Вы берете страничку с какой-нибудь научной статьей, объединяетесь с другими пользователями и комментируете непонятные вам вещи.

Скачать InsertLearning

С каждым годом границы между англоязычными и русскоязычными ресурсами все больше стираются. Уже давно пользователь не обращает внимания на оригинальный язык источника. В конце концов в Google Chrome есть отдельный переводчик, который справится с задачей за несколько секунд.

Так вот. Toucan помогает вам подходить к переводу страничек в интернете более осмысленно. Он переводит не все целиком, а отдельные слова и фразы. Уверен, это гораздо эффективнее многих способов изучения языка.

Скачать Toucan

Еще одно расширение с подобной функциональностью. Rememberry позволяет переводить слова и фразы во время просмотра веб-страниц, а затем сохранять их себе и создавать отдельные карточки для лучшего запоминания. Предельно просто, удобно, а самое главное, эффективно.

Скачать Rememberry

Loom — специальное расширение в Chrome, с помощью которого можно записывать видеосообщения при помощи веб-камеры.

Расширение имеет гибкие настройки с выбором оборудования, приостановкой записи и многое другое. Есть как платная, так и бесплатная версии. Вторая позволяет записывать видео с продолжительностью до 5 минут и имеет ограничение в 100 видеороликов.

Скачать Loom

C помощью Mote вы сможете обмениваться голосовыми сообщениями и интегрировать их в различные сервисы Google: Таблицы, Gmail, Презентации и так далее. Опять же, будет удобно тем, кто оставляет комментарии к работам в дистанционном формате.

Скачать Mote

Не знаю, есть ли среди наших читателей те, кто работает с текстом на английском языке, но это расширение специально для них. Мне кажется, что для начинающих подойдет идеально. WordTune позволяет находить орфографические ошибки в тексте, исправлять запятые, опечатки и многое другое. В сети сервис хвалят.

Скачать WordTune

Racuten - одна из самых крупных торговых онлайн-площадок в мире, созданная японским миллиардером Хироси Микитани.

В мире-то он может быть и популярен, но в России вряд ли найдет отклик в ближайшее время. Во-первых, сайт, как и расширение полностью на английском языке, во-вторых, у нас в России существует куча аналогов.

Скачать Racuten

Мой любимый — Сундук Али-Бабы. Здесь ребята публикуют только проверенные товары, которые отбирают вручную. Вместо огромной зарубежной площадки предлагаю выбирать локальные сервисы, которые только развиваются. Думаю, что там каждый из вас сможет найти что-то себе по душе. Заглядывайте.

Stylus - расширение для изменения тем на практически любых сайтах.

Если вам наскучила тема какого-то сайта, обязательно присмотритесь к Stylus. В расширении содержится огромное количество разных цветовых изменений на любой вкус. А если хотите создать свой — не беда. Здесь есть такая возможность.

Скачать Stylus

Приложения Android на Windows

В последнее время граница между смартфонами и компьютерами стирается все больше и больше. Причем дело даже не в том, что телефоны догоняют ПК: становятся мощнее, позволяют выполнять какие-то сложные задачи вроде видеомонтажа или серьезных игр. Скорее наоборот, настольные операционки становятся похожи на мобильные, а последние события это лишь подтверждают. Так, совсем недавно прошло мероприятие The Game Award, где Google заявила, что в скором времени на Windows появится возможность запуска игр прямо из Google Play.

Не знаю, как для вас, а у меня возникают большие вопросы к игровой индустрии. На какие устройства в большей степени сейчас ориентированы разработчики? Раньше я всегда думал, что главным гаджетом для игр в 2к21 стал планшет. Большой экран, удобное управление, поддержка контроллера — нормально же общались, Google?

Но в корпорации добра планы, видимо, немного другие. Судя по последнему заявлению универсального устройства просто не будет. Вместо этого нам предложат возможность играть в одни и те же проекты как на смартфоне, так и на других устройствах, вроде планшетов или Windows-компьютеров.

На днях прошло ежегодное мероприятие The ​​Game Awards, на котором Google внезапно объявила об официальном портировании Android игр на Windows. Уже совсем скоро каждый из вас сможет запускать игры из Google Play на своем компьютере.

Google Play Games представляет из себя мобильный клиент, где содержится вся информация о ваших играх, достижениях в них, а также указывается, во что играют ваши друзья из Google+ c указанием их статистики и достижений.

В 2022 году корпорация решила в значительной степени расширить функциональность своей программы. Для этого компания планирует выпустить приложение Google Play Games на Windows.

Логично было предположить, что Google объединилась с Microsoft, но это не так. На мероприятии компания специально сделала акцент на том, что ни о какой коллаборации речи идти не может и Google Play Games является их собственным, независимым продуктом.

Идея приложения максимально простая и не будет требовать особых навыков, все предельно просто. На своем ПК с Windows через официальный магазин приложений Microsoft вы скачиваете Google Play Games, далее входите в Google-аккаунт и наслаждаетесь игровым процессом.

Понятно, что все устройства будут связаны между собой и можно без проблем начать играть на телефоне, а затем продолжить уже на Windows с того места, где вы остановились. Согласитесь, круто?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Google не особо-то много поведала нам о своей новинке. Вопросов однозначно остается больше, чем ответов, но за кое-что здесь есть зацепиться. Вот что сказал на эту тему Грег Хартрелл, директор Google по продуктам игр на Android и Google Play:

Продукт, созданный Google, позволит взять лучшее из игр Google Play для ПК на Windows. Мы безумно рады расширению нашей платформы и будем работать для того, чтобы игроки могли еще больше наслаждаться любимыми играми на Android.

Исходя из комментария директора для The Verge мы понимаем, что скорее всего далеко не все игры из Google Play появятся на Windows. Обратите внимание на формулировку в цитате «Взять лучшее из игр».

Плюс, возникают вопросы по поводу поддержки предыдущих версий Windows. Про Windows 8 я уже вообще молчу, но на 10-то можно поставить, согласитесь? А как быть с Android-играми, которые изначально были созданы исключительно для мобильных устройств?

В прочем, никто и не обещал нам рассказать обо всех подробностях. В конце концов церемония The Game Award это далеко не презентация Google, так ведь? Мы обязательно будем держать вас в курсе. А чтобы не пропустить ничего важного, предлагаю подписаться на наш Телеграм-канал.