Сменный аккумулятор для всех новых телефонов и 4 года обновлений для Oppo: итоги недели

Минувшая неделя в первую очередь запомнилась китайскими телефонами. Сюда можно отнести первую официальную информацию относительно презентации OnePlus 11. Компания поделилась тизерами, раскрывающими некоторые подробности, и назвала дату презентации. Другая, хоть и тесно связанная с ней, китайская компания Oppo сказала, что ее флагманские смартфоны теперь будут получать обновления в течение четыре лет, как это делает Samsung. На фоне всего этого появились новости о том, что европейские власти готовятся перевернуть мир смартфонов, заставив компании выпускать модели со сменными аккумуляторами. Все это стало итогами предпоследней недели 2022 года, о которых мы и поговорим в этом выпуске.

Новые подробности о OnePlus 11

Под конец года мы ждали много анонсов интересных телефонов, которые будут рвать рейтинги продаж в 2023 году или делать то же самое с рейтингами производительности. Ведь они будут работать на новейшем Snapdragon 8 Gen 2. И пусть Samsung не будет первой, кто представит что-то новое, мы получили некоторые другие устройства, которые пока не поступили в продажу, но уже были официально представлены общественности. Среди них, например, Xiaomi с ее смартфоном 13-го поколения, который некоторое время назад лишился приставки ”Mi”. Теперь же мы поговорим о OnePlus 11, который тоже вызывает немало интереса, хотя сейчас у компании наблюдается некоторый спад и нет былого запала. Будем надеяться, что это временное явление. Возможно, все точки расставит информация о новой модели.

OnePlus сделал действительно мощный ход с запуском своего нового телефона, чем привлекла к себе немало внимания со стороны фанатов смартфонов. OnePlus 11 5G официально представлен, но нам придется подождать пару месяцев, чтобы узнать все о его секретах и ​​спецификациях.

Мероприятие по запуску OnePlus 11 должно состояться в Нью-Дели, Индия, 7 февраля 2023 года. Наряду со своим следующим смартфоном компания также планирует выпустить OnePlus Buds Pro 2. Первое поколение наушников пользовалось широкой популярностью в мире. Даже немного обидно, что при своей цене оно не нашло широкого распространения в нашей стране. Эти наушники предлагали хороший звук с большим упором на низкие частоты, что особенно актуально для любителей современной музыки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Тизер предстоящего события не раскрывает слишком много информации и не делится с нами огромным количеством реальных фактов. Тем не менее, на основании довольно скрытного, но все же изображения телефона, можно сделать вывод, что просочившиеся рендеры, которые мы ранее видели в Сети, являются правдивыми, и телефон действительно будет выглядеть так, как мы думали.

Само мероприятие, которое пройдет подозрительно близко к мероприятию Samsung по запуску линейки Galaxy S23, называется ”Облако 11”. Название может показаться немного странным, и так оно и есть. Объяснение, которое дает компания. выглядит довольно странно. Поэтому нам надо дождаться официального анонса и только потом делать выводы, что да как.

OnePlus выпустила новый Nord N300, сделав его хуже.

Хотя нам придется ждать почти два месяца для полного раскрытия OnePlus 11 5G, компания дразнит нас двумя деталями, которые наверняка порадуют фанатов марки. Во-первых, Alert Slider действительно возвращается после разочаровывающего отсутствия на OnePlus 10T. Это тот самый, удобный переключатель режимов, который выделял смартфоны бренда на фоне всех остальных устройств на Android. Что-то подобное есть только в iPhone, но даже там это реализовано не так хорошо. У решения от Apple доступно только два положения, а OnePlus предлагает сразу три, что в полтора раза более функционально. Компания ранее обещала, что ее удобный переключатель звонка не умер навсегда, поэтому приятно видеть, что он возвращается так скоро и нас не обманули.

А еще партнерство с Hasselblad продолжается и в этой модели, в том числе благодаря индивидуальному профилю настройки цвета. Предыдущее поколение показало, что компании есть еще над чем поработать. Поэтому будем надеяться, что на этот раз все пойдет намного лучше.

Поскольку до мероприятия осталось почти два месяца, нам придется ждать довольно долго, прежде чем все тайное станет явным, а новый смартфон предстанет перед нами во всей красе. Тем не менее, компания любит поддразнивать пользователей своими тизерами. А если вспомнить, что CES не за горами, не удивляйтесь, если мы скоро узнаем дополнительную информацию из официальных источников. Так, постепенно, мы подойдем к презентации, на которой телефон будет раскрыт полностью. А еще будет много сторонних утечек, которые тоже могут оказаться очень интересными.

Когда новинка выйдет, в Telegram-канале «Сундук Али-Бабы» обязательно появятся способы купить ее подешевле. Уже сейчас там есть много крутых гаджетов с AliExpress только с высоким рейтингом.

Приложения, которые стали бесплатными

Несмотря на то, что почти все приложения в Google Play условно бесплатные, в магазине есть отдельная категория игр и программ, которые можно скачать за деньги. Такого рода софт лишен рекламы и встроенных транзакций, а стоит порой несколько сотен рублей. Если вы испытываете потребность в приложении и уважаете труды разработчиков, то, безусловно, купите интересующую программу. Вот только с 2022 года сделать это в России не получится даже при всем желании, так как покупки в Google Play для нас заблокированы.

Вместе с тем в магазине постоянно проходят акции, когда можно скачать платные приложения бесплатно. Действуют они недолго, однако у вас остается возможность продолжать пользоваться софтом без дополнительных трат даже после того, как разработчик вновь попросит за свое творение деньги. Круто? Тогда давайте посмотрим на хорошие платные приложения, которые сейчас распространяются бесплатно, а заодно посчитаем, какую выгоду вы получите, если скачаете их.

Скачать ProCam X

Старая цена: 379 ₽

Это продвинутое приложение камеры, до недавних пор называвшееся HD Camera Pro. В новой версии ProCam X разработчики оставили функциональность полюбившейся программы, дав пользователям возможность фотографировать и снимать видео в профессиональном режиме даже на старом или дешевом смартфоне. Вот лишь несколько основных преимуществ платного приложения, доступного теперь всем желающим:

ручная настройка параметров камеры от баланса белого до ISO;

режим серийной съемки с настройкой задержки;

набор уникальных фильтров;

запись видео в 4K;

поддержка внешних звукозаписывающих устройств.

Возможно, программа ProCam X не готова похвастать такими крутыми алгоритмами обработки изображения, как Google Camera. Однако набору ее опций позавидует даже софт для смартфонов Pixel. Так что успевайте скачать приложение камеры, пока разработчики вновь не взвинтили цену.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Скачать Unit Converter

Старая цена: 690 ₽

Это самое дорогое приложение в нашей подборке, за которое на старте разработчики просили 690 рублей. Справедливо ли? Отчасти да, ведь Unit Converter — это один из самых умных конвертеров единиц, представленных в Google Play. С его помощью вы можете не только перевести одну валюту в другую с использованием актуального курса, но и манипулировать единицами измерения плотности, теплоемкости и даже яркости.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Всего Unit Converter насчитывает 48 категорий и включает в себя калькулятор для моментального выполнения арифметических операций, не закрывая приложение. На этом список дополнительных инструментов не заканчивается. Также внутри вы найдете калькулятор скидок вместе с инструментом подсчета прибыли с инвестиций.

Скачать Ramka

Старая цена: 119 ₽

От дорогого к дешевому. Набор иконок для Андроид Ramka стоил и без того немного, но сейчас распространяется бесплатно. Это, пожалуй, самый лаконичный пак значков, которые не раздражают своей вычурностью, а — напротив — делают интерфейс рабочего стола более понятным и менее нагруженным. Но, прежде чем воспользоваться набором, прочитайте наш текст о том, как изменить иконки приложений на Андроиде, чтобы в процессе настройки у вас не возникли дополнительные вопросы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Конечно, набор содержит логотипы не всех программ, так как подогнать ярлыки под сотни тысяч программ физически невозможно. Особенно, если речь идет о небольшой группе разработчиков. Но в приложении присутствует обратная связь и вы можете подать заявку для добавления иконок недостающих игр и программ. А еще в Ramka есть больше сотни красивых обоев для телефона, которые идеально сочетаются с новыми ярлыками.

Скачать Panographic Photo

Старая цена: 179 ₽

Редакторами фото на Андроид сегодня никого не удивишь, и Panographic Photo — далеко не самый продвинутый инструмент в этом отношении. Программа содержит в себе только один эффект, зато какой! Приложение разбивает снимок так, что начинает казаться, будто он собран из нескольких распечатанных фотографий.

Эффект довольно интересный и гибко настраиваемый. В Panographic Photo есть несколько десятков пресетов, а также ручная регулировка параметров. Главное — на полученном изображении нет никаких надписей, поэтому вам не придется решать вопрос, как убрать водяной знак на фото. Успейте попробовать, пока Panographic Photo можно скачать бесплатно.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Скачать Merge City Premium

Старая цена: 459 ₽

Завершает подборку не приложение, а казуальная игра, также представленная в условно бесплатной версии, которая буквально кишит рекламой и просьбой совершить покупку. Но теперь вы можете скачать Merge City Premium бесплатно, чтобы понять, как выглядят игры без доната.

Merge City Premium предлагает восстановить город, превратившийся в руины. Для этого нужно искать подходящие инструменты в мини-игре на совмещение предметов и шаг за шагом восстанавливать разрушенные здания. В Merge City Premium есть какой-никакой сюжет, делающий эту игру намного лучше других подобных проектов, доступных в Google Play.

Еще один телефон будет обновляться 4 года

Как же здорово, что в последние пару лет производители смартфонов начали менять свой подход в работе с ними. Мы уже видели, как Samsung начала раздавать по три года обновлений после того, как мы все привыкли к двум. Позже обновлений и вовсе стало четыре. Google пока отстает и у нее только три года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности (против пяти у Samsung). Казалось, что корейская компания будет единоличным лидером в этом направлении, если не считать Apple, которая варится в своем котле, но теперь многое изменилось. Oppo ворвалась на этот олимп и теперь для некоторых телефонов тоже будет предлагать много версий ПО и исправлений безопасности.

Oppo исторически предоставляла обновления в течение достаточно продолжительного периода времени. Но китайская компания теперь планирует пойти дальше и обеспечить своих пользователей еще более приятным опытом взаимодействия со смартфоном. Она будет предоставлять до 4 новых версий своего пользовательского интерфейса на основе последнего обновления ОС Android для своих будущих смартфонов высокого класса. Бюджетные устройства пока не относятся к этой категории. С другой стороны, Samsung тоже не спешит так активно поддерживать бюджетники. Большой срок поддержки имеют только премиальные устройства и некоторые модели среднего сегмента.

Снова и снова хочется зайти в наш Дзен. Если вам тоже - заходите!

OnePlus только сейчас пообещала предоставлять обновления Android для своих смартфонов в течение 4 лет. Поэтому вполне логично, что материнская компания Oppo предложила аналогичную стратегию для своих продуктов. Они всегда были тесно связаны между собой и особенно заметно это стало в последнее время.

Такой шаг, естественно, не может не сказаться на настроении пользователей, которые точно будут чаще покупать устройства компании и будут обращать внимание на срок получения новых версий операционной системы. Когда на рынке представлено много отличных флагманов, которые не так сильно отличаются друг от друга, уступать по этому показателю значит самостоятельно отталкивать от себя потенциальных пользователей. Брать на себя бОльшие обязательства может быть и рано, но 4 года — самое то.

Фактически, Oppo предоставит пять лет обновлений безопасности, а также четыре обновления пользовательского интерфейса Color OS для своих будущих устройств. Это различие имеет решающее значение, поскольку обновления пользовательского интерфейса не всегда сопровождаются новой версией операционной системы Google Android.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Если у вас еще остались надежды, то стоит их отбросить. Oppo ясно дает понять, что ее пересмотренная политика отслеживания обновлений будет применяться только к новым высококлассным смартфонам компании, которые будут представлены в 2023 году. Таким образом, Find X5 Pro должен по-прежнему получать только три значительных обновления Android. Это новое правило должно вступить в силу с грядущим Find X6, дизайн которого нам уже известен. Когда он дебютирует в начале 2023 года, неизвестно, повлияет ли это на Find N2 Flip.

Пользователи смогут пользоваться своими смартфонами еще несколько лет в результате стремления производителей смартфонов обновлять продукцию дольше. Мы надеемся, что другие компании, такие как Xiaomi, последуют этому примеру. С момента запуска Xiaomi 11T фирма пообещала выпускать обновления Android в течение трех лет. А это не только возможность не тратиться на новинки, но и существенное снижение воздействия на экологию. А заодно пинок под зад для производителей, которые будут вынуждены лучше работать над новыми устройствами и этим подталкивать пользователей к покупке свежего устройства, а не только тем, что теперь он не будет получать обновления. Теперь это так не работает.

3 самых смелых телефона на сегодняшний день. Сравним топовые Honor, Samsung и OPPO

Пока мы ждем дополнительной информации, хотим напомнить, что китайский производитель только что представил Color OS 13. Это самая последняя версия фирменного пользовательского интерфейса. Она основывается на Android 13 и уже распространена на некоторые продукты компании, включая новейшие смартфоны Find X и Reno в премиальном и среднем ценовых диапазонах.

Сменный аккумулятор для телефона может стать нормой

Сложно назвать то, что изменилось в телефонах в последнее время. С одной стороны, мы получили ультимативные современные устройства, которые могут очень многое, а с другой — это все те же черно-блестящие плитки, что и десять лет назад. Из самых существенных внешних изменений за последнее время можно назвать, наверное, только отказ от разъема для наушников и отказ от съемной батареи. Исключения есть, но большинство уже окончательно и бесповоротно выбрали этот путь. Кто-то критиковал это решение, а кто-то, как я, поддерживал, но пришло время что-то менять. И вот Европейский Союз снова готовится инициировать что-то новое и далеко не всем нужное.

Если вы из тех, кто предпочитает телефоны со сменными батареями, могу вас обрадовать. Они все же существуют, и производители не окончательно отказались от них. При этом найти такое решение можно не только в самом дешевом сегменте, но и среди почти флагманов. Мы говорили об этом в отдельной статье, и поэтому не будем повторяться. Лучше остановимся на той самой инициативе ЕС, которая в очередной раз может если не перевернуть, то сильно расшевелить мир электроники.

Еще больше слухов и утечек в нашем Дзен. Заходите в гости!

Совсем недавно Евросоюз вынудил Apple также соблюдать универсальный стандарт для смартфонов с использованием порта USB Type-C для зарядки разных моделей iPhone в будущем. Это решение было одобрено, но гигант из Купертино должен выполнить это распоряжение до 28 декабря 2024 года. Кажется, что ЕС теперь стремится опять перетряхнуть всю отрасль, чтобы вернуть сменные аккумуляторные блоки.

Согласно новому отчету, Европа планирует заставить всех без исключения производителей смартфонов — вне зависимости от того, под управлением iOS или Android они работают- возродить сменные батареи. Тут можно вспомнить историю. Для Android-смартфонов сменные аккумуляторы раньше были обычным делом, и только через 2-3 года своего существования они начали переходить на моноблочные корпусы. Apple в свою очередь, наоборот, никогда не выпускала телефоны, аккумулятор из которых можно было бы вытащить, не разбирая сам телефон.

Хотя это было до того, как производителям удалось упаковать гораздо больше мощности в меньшие объемы благодаря сложной внутренней конструкции и компоновке. Кроме того, многие телефоны высокого класса также обладают защитой от воды и пыли благодаря герметичному уплотнению. А это существенно проще сделать, имея корпус, который уже на заводе проклеен при помощи герметичной прокладки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

С одной стороны, возможность заменить батарею увеличивает время эксплуатации телефона, ведь вы можете просто купить новый аккумулятор, заменить его и пользоваться устройством дальше. Но с другой стороны, это может нанести только больший вред экологии.

Допустим, у вас смартфон начал меньше держать заряд. С большой долей вероятности — если в нем можно, как в пульте, просто поменять батарейки — вы просто поменяете источник питания и все. Вот только когда оригинальный будет стоить 5000-7000 рублей,то с большой долей вероятности основная масса пользователей купит за 1500-2000 аналог на AliExpress. Так, конечно, есть хорошие вещи и в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”, их очень много, но именно аккумулятор, скорее всего, будет низкого качества. А значит, он быстрее отживет свое и его снова надо будет менять. А при такой цене вопроса и отсутствии необходимости ходить в сервисный центр многие будут менять аккумулятор не только тогда, когда это действительно нужно.

А ведь часто проблема не в самом аккумуляторе, а в контроллере питания, который можно было испортить некачественной зарядкой. Он просто не снимает напряжение с батареи, когда телефон заблокирован. и она быстрее садится. В хорошем сервисе вам об этом скажут, а не просто поменяют аккумулятор, как сделало бы 99% простых пользователей.

Как создать аккаунт Яндекс на телефоне.

Вот мы и получаем, что люди будут использовать лишние 2-3 аккумулятора. При этом вряд ли они намного дольше будут пользоваться телефоном после такого нововведения.

Может у них есть какие-то расчеты, раз они приняли такое решение, но мне ситуация видится менее радужно, чем если оставить все, как есть. Так можно дойти до сменной оперативки или накопителей. Хотя в этом и то больше смысла, чем в сменном аккумуляторе.