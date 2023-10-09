6 лучших умных часов для тех, кто любит спорт и ценит здоровье

Независимо от того, увлекаетесь ли вы тренажерным залом или просто хотите немного позаниматься, умные часы стали бесценным аксессуаром. Практически все они оснащены пульсометрами, а многие еще и GPS-трекерами, что является отличным инструментом для бегунов и велосипедистов. Хотя почти все лучшие умные часы ориентированы на фитнес, некоторые относятся к этому гораздо серьезнее, чем другие. Мы постарались выбрать для вас лучшее, что можно купить, если вам нужны спортивные модели или что-то типа того.

Samsung Galaxy Watch 6 — лучшие умные часы

Если между отличными умными часами и качественным фитнес-трекером действительно есть золотая середина, то Samsung Galaxy Watch 6 находится где-то рядом. Уже из коробки гаджет может отслеживать более 90 различных упражнений. И хотя в Samsung Health отсутствуют многие подробные показатели, вы всегда можете попробовать сторонние приложения, чтобы добиться большего.

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Samsung Galaxy Watch 6 не просто отслеживает частоту сердечных сокращений и местоположение, но также измеряют уровень кислорода в крови, сердечный ритм, биоэлектрический импеданс и даже кровяное давление (в некоторых регионах). Все это при довольно разумной цене является очень хорошим предложением. Но если вы хотите немного сэкономить, можно рассмотреть более дешевую, но ненамного менее функциональную модель — Samsung Galaxy Watch 5.

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Garmin Venu 3 — стильный фитнес-трекер

Постепенное продвижение Garmin к созданию настоящих привлекательных умных часов становится все более заметным. Venu 3 — шаг на этом пути. Встроенный динамик и микрофон позволяют разговаривать, не прикасаясь к телефону. Несмотря на это, поддержка сторонних приложений по-прежнему уступает другим часам с WearOS. Впрочем, главным тут являются широкие возможности отслеживания фитнеса.

Часы Garmin уже давно стали выбором бегунов благодаря точному GPS-отслеживанию и множеству опций, таких как режимы тренировок и программы тренировок. Эти функции дают вам реальную информацию о том, насколько хорошо вы справляетесь с тренировками и где можете прибавить.

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Amazfit GTR 3 — дешевые умные часы

У вас ограниченный бюджет? Обратите внимание на Amazfit GTS 3 или GTR 3. Обычно их можно найти за 10-15 тысяч рублей. Наряду с обычным GPS, акселерометром и гироскопом, обе модели часов оснащены оптическим датчиком BioTracker 3.0, который анализирует частоту сердечных сокращений, стресс и уровень кислорода в крови. В общей сложности эти датчики отслеживают 150 упражнений (8 автоматически) и предоставляют такие данные, как тренировочная нагрузка, VO2 Max и время восстановления, чтобы помочь вам спланировать свои тренировки.

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У обеих моделей нет возможности устанавливать сторонние приложения, но на них трудно жаловаться, учитывая низкую стоимость входа. Это просто хорошие часы для тех, кому нужны именно спортивные функции, а не просто дизайн.

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Fitbit Sense 2 — хорошие умные часы

Мы не можем не заметить преданность Fitbit фитнесу и здоровью. Благодаря этому, помимо обычного GPS и датчиков сердечного ритма, Fitbit Sense 2 может измерять стресс, уровень кислорода в крови, температуру тела и нерегулярное сердцебиение с помощью датчика ЭКГ.

Модель способна отслеживать до 40 упражнений и имеет одно из самых удобных в использовании приложений, наглядно показывающее прогресс новичкам и поощряющее соревнование между друзьями и коллегами. Минус в том, что часть передовых функций является платной, но и среди бесплатных есть то, чего хватит большинству пользователей.

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Google Pixel Watch — умные часы Гугл

Помимо Fitbit у Google есть собственные умные часы — Pixel Watch. Это отличный вариант и хорошее сочетание спортивного гаджета и стильного аксессуара.

Google выпустила новые Pixel 8 и Pixel 8 Pro — Айфоны в мире Android. Их хочется купить с первого взгляда.

На самом деле к часам можно придраться. Им батарея, рассчитанная на один день, еще быстрее садится, если пользоваться встроенным GPS. Это не очень хорошо для начинающих спортсменов. Но как умные часы их сложно критиковать. Это просто хороший гаджет на каждый день, если вам не лень его заряжать. А еще это отличное устройство, созданное для того, чтобы продемонстрировать возможности Wear OS.

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Apple Watch Ultra 2 — лучшие часы Apple

Watch Ultra 2 — самые прочные умные часы Apple на сегодняшний день. Благодаря титановому корпусу и прочному стеклу для защиты экрана, они созданы для того, чтобы справиться с любыми приключениями, которые вам предстоят. Часы предлагают пиковую яркость 3000 нит, чтобы пользоваться ими на самом ярком солнце. Когда стемнеет, яркость может упасть до 1 нит, сильно экономя батарею.

Apple Watch Ultra 2 работают на быстром чипсете Apple S9, обеспечивающим новые функции. Среди них возможность дважды коснуться указательным пальцем большого, чтобы получить доступ к определенным функциям. Это отличный способ управлять часами той же рукой, на которую они надеты. Естественно, есть все возможные функции отслеживания здоровья и активности, включая режимы для дайверов.

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