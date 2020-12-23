Эти гаджеты я заказал себе к новому году и хочу поделиться ими

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Артем Сутягин 1

Заразная штука этот Aliexpress! Там слишком много всего интересного, чтобы отказать себе в удовольствии познакомиться с этим поближе. Некоторое время назад я заказал себе на этой площадке несколько интересных товаров. Среди них инвентарь для занятий спортом, одежда, гаджеты для дома и все они так или иначе связаны со смартфонами. Некоторые из них выглядят довольно странно, но могут сыграть свою положительную роль. Я еще поделюсь рассказами обо всем подробнее в нашем Instagram, когда они придут, а пока просто хочу объяснить, почему я выбрал именно эти товары, и как я их выбирал. Некоторые люди у нас в редакции уже заинтересовались чем-то из этого списка и заказали себе такое же.

Подарки

Заказывать подарки самому себе тоже приятно.

Шапка с наушниками

Цена: 700 рублей

Все мы в той или иной мере пользуемся наушниками. Кого-то устраивают комплектные от смартфона, кто-то покупает недорогие затычки, а кто-то дорогие накладные. У меня основными моделями на каждый день являются Bose QC35II и Huawei FreeBuds Pro, которые я тоже купил на Aliexpress дешевле, чем в российских магазинах.

Зарядка через microUSB, а управление кнопками.

Пользоваться этими наушниками во время катания на лыжах не очень удобно, а лыжи я люблю. Тем более, в наше время это стало особенно актуальным способом сбросить пару лишних килограммов (или больше) набранных на самоизоляции. Про полноразмерные Bose и говорить нечего, а TWS-затычки просто страшно уронить в снег и больше никогда не найти.

Так я и нашел для себя шапку с наушниками. Смутила ее относительно невысокая цена, но во время занятий спортом я часто слушаю подкасты, а для этих целей их вполне должно хватить.

Шапка

Есть два цвета на выбор

Работают они по Bluetooth 5.0, есть микрофон для звонков, управление кнопками на смой шапке и даже фонарик на лбу. Отзывов не так много, но все хорошие. Правда, пишут, что размер маловат для универсального. Зато есть два цвета. Я взял серую, но есть еще черная.

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Перчатки для смартфона

Цена: 700 рублей

Перчаток с возможностью управлять смартфоном много, но я опять же выбрал те, которыми можно пользоваться во время занятий зимними видами спорта. Впрочем, они могут подойти и для обычного ежедневного ношения. Особенно, если вы придерживаетесь спортивного стиля.

И руки согреют и для смартфона подойдут.

Перчатки имеют защиту от воды и силиконовый слой на ладонях, чтобы ничего не выскальзывало. Существует 4 размера и на странице товара написано, как его определить. Они работают с сенсорным экраном, но печатать сообщения так не получится. Зато можно будет разблокировать смартфон, перемотать песню, почитать входящие сообщения или сделать фото. Большего я от этих перчаток и не жду.

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Гирлянда на окно с USB

Цена: от 350 рублей

Эту гирлянду я подсмотрел в Инстаграм владельца нашего сайта — Михаила Королева. Про этот товар я уже могу говорить более уверенно. Михаил уже успел его получить и доволен им, поэтому за качество я не переживаю.

Такое новогоднее украшение очень красиво смотрится на окне, когда еще и отражается от него, как бы удваиваясь. Есть разные варианты размера (от 1х3 метра до 3х3 метра) и цвета. Гирлянду можно формовать как будет нужно для правильной установки.

Вот небольшое видео от Михаила Королева в нашем тематическом Telegram-канале:

Самое приятное, что работает она не только от розетки, но и от любого USB-источника. Михаил подключал ее через внешний аккумулятор и она светилась. Для управления есть еще и пульт.

Смотрится гирлянда красиво. И приятно, что она хорошо работает. Надеюсь, она успеет приехать до Нового года. Хотя, конечно, такие гаджеты надо заказывать заранее.

Купить гирлянду на окно с USB

Защитная маска Xiaomi

Цена: 320 рублей

Сейчас принято критиковать маски и всяческими, порой глупыми, способами избегать их ношения в общественных местах. Можно спорить на эту тему, но во-первых, без нее много куда просто не пускают, а во-вторых, это все же работает. Я лично знаю людей, которые оказались в компании зараженного человека на совещании. В итоге те, кто был без масок, все заболели довольно сильно, а те, кто были в масках или не заболели вовсе, или у них все прошло очень легко. Можете не верить.

маска

На лице смотрится нормально.

Если все же вы за маску, то есть вот такой вариант от одной из множества компаний, относящихся к Xiaomi. Маска имеет упругий каркас изнутри, фильтр для дыхания и мягкие заушины.

маска

Внутри есть каркас

По размеру пока сказать ничего не могу, но уверен, что на не очень крупную голову точно подойдет. Заказывали такие маски много, да и отзывы довольно неплохие. Азиатам в этом отношении можно верить. Они и в обычное время очень часто ходят в масках.

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Беспроводная метеостанция

Цена: 1 100 рублей

Когда погода нестабильна, полагаться на прогноз и данные из телефона не приходится. Проще смотреть ее в режиме реального времени и одеваться по фактической погоде перед выходом на улицу.

Метеостанция

Так выглядит станция в реальности.

 Небольшая метеостанция имеет беспроводной датчик для размещения за окном, сенсорный экран, подсветку, данные тренда температуры, возможность измерения влажности и даже может подключать до трех датчиков, хотя в комплекте идет только один.

Для крепления можно использовать подставку, монтаж на стену и даже встроенные магниты для крепления на холодильник. Выглядит довольно круто и многообещающе. Из более чем 700 отзывов 94% пять звезд, 5% четыре звезды и только 7 человек поставили одну звезду. Это те, кому не пришло. Для Aliexpress это очень низкий процент. Тем более, деньги вам в этом случае все равно вернут.

Метеостанция

Такая подсветка нравится не всем, но выбора нет.

Меня смущает только синий цвет подсветки. Мне кажется, что это удешевляет внешний вид. Зато стоит гаджет всего 1000 рублей вместе с датчиком.

Купить беспроводную метеостанцию

Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Цена: от 1 400 рублей

На каждый день я предпочитаю пользоваться небольшими внешними аккумуляторами, но когда куда-то едешь, то его размер в целом не имеет значения. Поэтому я хочу купить себе еще один большой Power Bank, чтобы ни в чем себе не отказывать. Тем более, у меня всегда с собой сразу несколько гаджетов.

Этот привлек мое внимание тем, что в нем есть встроенные провода просто для всего и даже беспроводная зарядка. Конечно, это занимает дополнительное место в корпусе, но иногда бывает очень полезным. Да и отзывы у этого аккумулятора очень неплохие — 99% поставили 5 звезд из более 350 человек, оставивших отзыв. Значит, доверять можно.

Внешний аккумулятор

Мама — розетка. Папа — швейцарский нож.

Я больше склоняюсь к проверенным брендам, вроде Xiaomi, но необычность аксессуара и положительные отзывы привлекли мое внимание. А еще он выпускается в двух версиях (10 000 и 20 000 мАч) и трех цветах, включая зеленый, который я и заказал.

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    Похоже на выброшенные деньги, но хозяин — барин.

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