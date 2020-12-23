Эти гаджеты я заказал себе к новому году и хочу поделиться ими

Заразная штука этот Aliexpress! Там слишком много всего интересного, чтобы отказать себе в удовольствии познакомиться с этим поближе. Некоторое время назад я заказал себе на этой площадке несколько интересных товаров. Среди них инвентарь для занятий спортом, одежда, гаджеты для дома и все они так или иначе связаны со смартфонами. Некоторые из них выглядят довольно странно, но могут сыграть свою положительную роль. Я еще поделюсь рассказами обо всем подробнее в нашем Instagram, когда они придут, а пока просто хочу объяснить, почему я выбрал именно эти товары, и как я их выбирал. Некоторые люди у нас в редакции уже заинтересовались чем-то из этого списка и заказали себе такое же.

Шапка с наушниками

Цена: 700 рублей

Все мы в той или иной мере пользуемся наушниками. Кого-то устраивают комплектные от смартфона, кто-то покупает недорогие затычки, а кто-то дорогие накладные. У меня основными моделями на каждый день являются Bose QC35II и Huawei FreeBuds Pro, которые я тоже купил на Aliexpress дешевле, чем в российских магазинах.

Пользоваться этими наушниками во время катания на лыжах не очень удобно, а лыжи я люблю. Тем более, в наше время это стало особенно актуальным способом сбросить пару лишних килограммов (или больше) набранных на самоизоляции. Про полноразмерные Bose и говорить нечего, а TWS-затычки просто страшно уронить в снег и больше никогда не найти.

Так я и нашел для себя шапку с наушниками. Смутила ее относительно невысокая цена, но во время занятий спортом я часто слушаю подкасты, а для этих целей их вполне должно хватить.

Работают они по Bluetooth 5.0, есть микрофон для звонков, управление кнопками на смой шапке и даже фонарик на лбу. Отзывов не так много, но все хорошие. Правда, пишут, что размер маловат для универсального. Зато есть два цвета. Я взял серую, но есть еще черная.

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Перчатки для смартфона

Цена: 700 рублей

Перчаток с возможностью управлять смартфоном много, но я опять же выбрал те, которыми можно пользоваться во время занятий зимними видами спорта. Впрочем, они могут подойти и для обычного ежедневного ношения. Особенно, если вы придерживаетесь спортивного стиля.

Перчатки имеют защиту от воды и силиконовый слой на ладонях, чтобы ничего не выскальзывало. Существует 4 размера и на странице товара написано, как его определить. Они работают с сенсорным экраном, но печатать сообщения так не получится. Зато можно будет разблокировать смартфон, перемотать песню, почитать входящие сообщения или сделать фото. Большего я от этих перчаток и не жду.

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Гирлянда на окно с USB

Цена: от 350 рублей

Эту гирлянду я подсмотрел в Инстаграм владельца нашего сайта — Михаила Королева. Про этот товар я уже могу говорить более уверенно. Михаил уже успел его получить и доволен им, поэтому за качество я не переживаю.

Такое новогоднее украшение очень красиво смотрится на окне, когда еще и отражается от него, как бы удваиваясь. Есть разные варианты размера (от 1х3 метра до 3х3 метра) и цвета. Гирлянду можно формовать как будет нужно для правильной установки.

Вот небольшое видео от Михаила Королева в нашем тематическом Telegram-канале:

Самое приятное, что работает она не только от розетки, но и от любого USB-источника. Михаил подключал ее через внешний аккумулятор и она светилась. Для управления есть еще и пульт.

Смотрится гирлянда красиво. И приятно, что она хорошо работает. Надеюсь, она успеет приехать до Нового года. Хотя, конечно, такие гаджеты надо заказывать заранее.

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Защитная маска Xiaomi

Цена: 320 рублей

Сейчас принято критиковать маски и всяческими, порой глупыми, способами избегать их ношения в общественных местах. Можно спорить на эту тему, но во-первых, без нее много куда просто не пускают, а во-вторых, это все же работает. Я лично знаю людей, которые оказались в компании зараженного человека на совещании. В итоге те, кто был без масок, все заболели довольно сильно, а те, кто были в масках или не заболели вовсе, или у них все прошло очень легко. Можете не верить.

Если все же вы за маску, то есть вот такой вариант от одной из множества компаний, относящихся к Xiaomi. Маска имеет упругий каркас изнутри, фильтр для дыхания и мягкие заушины.

По размеру пока сказать ничего не могу, но уверен, что на не очень крупную голову точно подойдет. Заказывали такие маски много, да и отзывы довольно неплохие. Азиатам в этом отношении можно верить. Они и в обычное время очень часто ходят в масках.

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Беспроводная метеостанция

Цена: 1 100 рублей

Когда погода нестабильна, полагаться на прогноз и данные из телефона не приходится. Проще смотреть ее в режиме реального времени и одеваться по фактической погоде перед выходом на улицу.

Небольшая метеостанция имеет беспроводной датчик для размещения за окном, сенсорный экран, подсветку, данные тренда температуры, возможность измерения влажности и даже может подключать до трех датчиков, хотя в комплекте идет только один.

Для крепления можно использовать подставку, монтаж на стену и даже встроенные магниты для крепления на холодильник. Выглядит довольно круто и многообещающе. Из более чем 700 отзывов 94% пять звезд, 5% четыре звезды и только 7 человек поставили одну звезду. Это те, кому не пришло. Для Aliexpress это очень низкий процент. Тем более, деньги вам в этом случае все равно вернут.

Меня смущает только синий цвет подсветки. Мне кажется, что это удешевляет внешний вид. Зато стоит гаджет всего 1000 рублей вместе с датчиком.

Купить беспроводную метеостанцию

Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Цена: от 1 400 рублей

На каждый день я предпочитаю пользоваться небольшими внешними аккумуляторами, но когда куда-то едешь, то его размер в целом не имеет значения. Поэтому я хочу купить себе еще один большой Power Bank, чтобы ни в чем себе не отказывать. Тем более, у меня всегда с собой сразу несколько гаджетов.

Этот привлек мое внимание тем, что в нем есть встроенные провода просто для всего и даже беспроводная зарядка. Конечно, это занимает дополнительное место в корпусе, но иногда бывает очень полезным. Да и отзывы у этого аккумулятора очень неплохие — 99% поставили 5 звезд из более 350 человек, оставивших отзыв. Значит, доверять можно.

Я больше склоняюсь к проверенным брендам, вроде Xiaomi, но необычность аксессуара и положительные отзывы привлекли мое внимание. А еще он выпускается в двух версиях (10 000 и 20 000 мАч) и трех цветах, включая зеленый, который я и заказал.

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