Кабели, держатели и другие годные аксессуары для телефона

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Артем Сутягин 0

Не знаю, как вы, а я люблю в свободное время ”прогуляться” по просторам AliExpress, поискать что-то интересное, необычное и/или полезное. Что-то из найденного я заказываю, что-то откладываю в ”возможно куплю”, но самым интересным всегда хочется поделиться. На этот раз захотелось включить в подборку не только полезные гаджеты или те, что разбиты по категориям. Поговорим о том, что всегда нужно — о бытовых мелочах, вроде кабелей, держателей и тому подобного.

Ниже только самые полезные гаджеты для телефонов.

Держатель для кабелей на стол

Вопрос организации кабелей на рабочем столе часто стоит очень остро. С таким аксессуаром, как этот, проблем станет намного меньше.

Все кабели будут на месте.

Это мягкое резиновое основание. Его можно разместить на столе как с торца, так и на верхней поверхности. Дальше просто продеваете в него кабель, и он надежно держится. Есть клеящееся основание, но перед установкой лучше обезжирить поверхность. А еще клеевой слой не очень хорошо будет держаться на деревянной (без лака) и других шероховатых поверхностях.

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Как проверить зарядное устройство

Часто можно купить не самое качественное зарядное устройство. Или просто устройство, которое не обеспечивает заявленные характеристики. Чтобы вовремя понять, что что-то не так, и перестать пользоваться им, надо его проверить.

Такой тестер покажет, хороший ли у вас зарядник.

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Этот тестер выпускается в нескольких вариантах в зависимости от функциональности и разъема, которые вы используете. Принцип действия прост — надо просто размесить прибор между адаптером питания и кабелем. Он покажет выдаваемые параметры тока, и вы поймете, не обманул ли вас продавец.

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Светящийся кабель для зарядки телефона

Разных кабелей для зарядки бесчисленное множество. Но иногда встречаются очень необычные, которые сочетают в себе несколько нестандартных решений.

Ярко и необычно.

Кроме подсветки, которая включается во время подачи питания, в этом кабеле есть возможность смены коннекторов. Они крепятся на магнитах и их можно докупать отдельно.

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Универсальный кабель для зарядки

Особенно полезным в дороге бывает иметь с собой компактный кабель, которым можно зарядить все и сразу. И мы нашли вот такой аксессуар с некоторыми дополнительными возможностями.

Это брелок никогда не будет лишним

Классные гаджеты с AliExpress, без которых не обойтись в 2022 году.

Это универсальный кабель для зарядки, с одной стороны которого находится USB, а с другой — магнитный коннектор. Переходники на все популярные разъемы расположены в отдельном отсеке. Все это собрано в удобный корпус, который можно носить с собой как брелок. А еще в нем есть встроенная подставка для телефона. Вот это действительно все в одном.

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Солнечный светильник

Тот самый солнечный светильник, про который в последнее время говорят очень многие. Сейчас он все чаще продается на AliExpress, а у вас есть возможность купить его, пока он еще не успел всем надоесть.

Есть несколько вариантов свечения.

Работает от USB, есть кнопка выключения, а свет достаточно яркий, чтобы быть заметным не только в полной темноте. Подойдет для создания необычных фото или просто для подсветки интерьера.

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Складная подставка для телефона

Подставка для телефона нужна не только дома, но иногда ее полезно бывает брать с собой в дорогу.

Можно сложить и взять с собой

Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок.

Эта подставка бывает четырех цветов, а розовая даже оснащена встроенным зеркальцем. Конструкция складывается до минимального размера и ее можно положить хоть в куртку, хоть в карман брюк. А высокая устойчивость даст возможность пользоваться ей даже в самолете или поезде.

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Мощное автомобильное зарядное устройство

До 30 Вт мощности и до 5 А силы тока. Это главные параметры данного зарядного устройства.

Не во всех машинах есть USB. Если его нет, то такой аксессуар просто необходим.

Есть несколько версий с разным количеством и типом разъемов. Можно будет подобрать для себя тот, который подойдет наиболее оптимально. Главное, помните, что при зарядке двух устройств одновременно скорость будет ниже, чем если заряжать только один гаджет.

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Держатель для телефона в машину

В машине часто просто некуда положить телефон. В подстаканнике он гремит на кочках, специальной полочки нет, а еще и картами пользоваться как-то надо.

В сложенном состоянии не занимает места, а в разложенном отлично держит телефон.

11 отличных товаров для дома с AliExpress.

Решением проблемы может быть универсальная складная зарядка. Надо только разместить ее на передней панели, открыть и установить в нее телефон. Такой вариант выглядит более интересно, чем размещенный на решетке. Но помните, что не стоит клеить ее в той части, где находится подушка безопасности.

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Отвертка с мотором

Такая отвертка позволит в работе с гаджетами. Если хотя бы иногда вы их разбираете, то знаете, насколько сложно бывает найти нужный инструмент. А еще иногда его бывает довольно неудобно крутить вручную.

С такой отверткой разбирать мелкие вещи намного удобнее.

С этой автоматической отверткой вам нужно будет только выбрать правильную насадку и нажать кнопку. Так вы не будете оказывать дополнительного воздействия на винты и с меньшей вероятностью сломаете их. А если вы увлекаетесь моделизмом, то сэкономите массу сил на то, что не будете крутить винты вручную.

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