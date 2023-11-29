Лучшие товары с Алиэкспресс для нового года и просто зимы

Новогодние праздники все ближе, а зима и вовсе уже наступила. Иногда так хочется в это время купить что-то интересное и приятное, но не всегда есть понимание, что именно. Мы не могли не позаботиться об этом. Чтобы у вас было все для новогоднего настроения и того, чтобы провести праздники легко и весело, мы собрали для вас отличные товары с AliExpress, которые еще можно успеть купить и получить до Нового года. Собрали все самое интересное в нашей традиционной еженедельной подборке. Некоторые из приведенных товаров пригодятся вам в течение всего года, а что-то можно купить даже в подарок.

Умный датчик качества воздуха

Качество воздуха в доме — это то, о чем многие совершенно не задумываются. А ведь это очень важно, ведь все это попадает в наш организм. С таким анализатором можно в автоматическом режиме проверять воздух по 6 основным показателям, среди которых: температура, влажность, CO2 и некоторые другие параметры. Все это работает в системе умного дома. К сети подключается через Wi-Fi, а для установки можно использовать или плоскую поверхность, или подвес на стене.

Цена: 2 500 рублей

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Удобная сушилка для обуви

Отличные товары с АлиЭкспресс для зимы, которые нужно купить в конце 2023, чтобы не пожалеть в 2024 году.

Зимой особенно важно правильно сушить обувь. Если этого не делать, то внутри будут развиваться вредные бактерии, которые могут приводить к появлению запаха и повреждать внутреннюю часть обуви. Но пригодится такая штука и летом, особенно для спортивной обуви. В общем, такая сушилка пригодится в каждом доме.

Цена: 1 720 рублей

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Крафтовые карточки для украшения

Под Новый год всегда хочется что-то украсить и сделать свой дом более праздничным. А ведь еще с их помощью можно красиво оформлять подарки родным и близким. Еще одним отличным применением будет украшение такими карточками новогодней елки. На выбор есть несколько вариантов наборов в разной стилистике.

Цена: 260 рублей

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Новогодние очки с цифрами

Отличные товары с Алиэкспресс, которые надо покупать и не думать.

Новогоднее настроение часто складывается изо всяких шуточных мелочей, вроде таких очков. Они небольшие и подойдут в основном детям. Каркас мягкий, а стекол, естественно, нет. В общем можно надеть их в новогоднюю ночь. Детям понравится! Можно даже купить несколько, чтобы каждый конкретный экземпляр получился дешевле.

Цена: 90 рублей

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Крючки для елочных игрушек

Развешивать елочные игрушки можно на нитках, на веревочках или по старинке на скрепках. Но есть удобный продуманный способ. С такими крючками игрушки будут висеть надежно, а развесить их будет просто. С одной стороны диаметр крючка составляет 4 мм, а с другой — 6 мм. Высота крючка равна 30 мм, что является оптимальным значением для елочных игрушек. В комплекте 50 крючков.

Цена: 120 рублей

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Мощная зарядка для всего

Товары для дома и не только с AliExpress, которые можно купить и после конца распродажи.

Одним из преимуществ такой зарядки является то, что она имеет сразу 6 разъемов. Если к вам на Новый год придет много гостей, каждый сможет зарядить свой телефон. Тем более, что мощность устройства составляет 200 Вт. От нее можно даже три ноутбука заряжать одновременно. Еще и на пару смартфонов мощности хватит. Да, стоит она дорого, но зато производится UGreen, что само по себе говорит о высоком качестве.

Цена: 11 000 рублей

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Удобный чемодан с жестким карманом

Главное преимущество этого чемодана заключается в его большом жестком кармане. В него можно сложить ноутбук, документы или другие вещи, чтобы они были в большей сохранности. А еще к нему есть быстрый доступ с внешней стороны — вам не придется расстегивать весь чемодан. В остальном это классический дорожный аксессуар. Хорошие колеса, встроенный замок для молний и удобное внутреннее отделение с большим количеством карманов. Если куда-то собираетесь, стоит задуматься о покупке. Тем более, выпускается он в двух размерах и нескольких цветах.

Цена: 9 660 рублей

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Гриль для стейков и сэндвичей

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Большое преимущество этого гриля перед другими в том, что у него снимаются насадки, чтобы их можно было легко помыть. А как бонус в комплекте есть сменные насадки для вафель. Мощность составляет 2000 Вт, а стильный внешний вид будет хорошо смотреться на любой кухне. А еще хорошо, что есть быстрая доставка со склада в России.

Цена: 11 800 рублей

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Смеситель с подогревом

Если у вас есть проблемы с горячей водой, можно воспользоваться таким проточным водонагревателем. Просто подключаете его к розетке и регулируете температуру воды как обычно. Вилка сразу будет европейская, чтобы не пришлось ничего придумывать с переходниками. Конечно, кипяток этот смеситель вам не выдаст, но подогреть воду, чтобы можно было комфортно мыть руки или набирать воду — легко! На выбор есть черный и белый цвета, а доставка будет быстрой с российского склада.

Цена: 1 840 рублей

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Защита ткани при глажке

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Этот небольшой аксессуар защитит ткань вещей, которые вы гладите. Утюг может повредить одежду, даже если не сразу, но со временем точно. Поэтому лучше воспользоваться такой защитой. Если понадобится, ее можно легко постирать, а если вам не нравится цвет окантовки, то можно выбрать другой. Размер составляет 40 на 60 сантиметров.

Цена: 140 рублей

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