Товары для дома и не только с AliExpress, которые можно купить и после конца распродажи

Период больших распродаж на AliExpress закончился, но впереди еще будут другие. Поэтому к теме скидок мы еще вернемся, а пока поговорим о товарах, которые можно купить и без нее. Среди них товары, которые сложно найти на AliExpress. Но мы нашли и спешим поделиться с вами. Сегодня обсудим товары для интерьера, гаджеты для дома, полезные аксессуары для техники и многое другое. Все это заслуживает внимания. Поэтому, если интересно, в конце описания каждого товара вас всегда будет ждать кнопка со ссылкой.

Светильник для создания настроения

Изначально этот аксессуар создавался для фото и видеосъемки, но есть у него и другое применение. Его можно использовать для интерьерной подсветки. Просто положите его куда-нибудь и будет красиво. Можно выбрать не только яркость, но и любой цвет, ведь это RGB-светильник. А если будете использовать его для съемки, то сможете создать очень интересные образы и эффекты.

Цена: 1 870 рублей

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Беспроводной комплект мышка и клавиатура

Отличные товары с Алиэкспресс, которые надо покупать и не думать.

Всегда удобнее, когда клавиатура и мышка предлагаются комплектом. Так их приемник занимает всего один порт USB, они выполнены в едином стиле, и весь комплект работает как единое целое. Клавиатура в этом комплекте имеет русскую раскладку и приятные клавиши с хорошим ходом. Мышка оснащена пятью кнопками плюс колесом-кнопкой. Все это работает от встроенных перезаряжаемых батарей в течение долгого времени.

Цена: 2 860 рублей

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Разветвитель для наушников

Если вы часто слушаете музыку или смотрите кино в дороге вдвоем, вам просто необходим такой переходник на двое наушников. Просто подключите его к телефону/планшету/ноутбуку и вставьте в него двое своих наушников. Выпускается аксессуар в двух цветах — серебристом и черном. При такой цене данный аксессуар можно просто купить про запас. Пусть будет!

Цена: 100 рублей

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Телефонная трубка для смартфона

Смартфон Xiaomi 14 появился на AliExpress. Стоит ли покупать китайскую версию?

Разговаривать по телефону не очень удобно из-за того, что он греется, а еще это вредно из-за того, что модуль связи работает на полной мощности. Можно пользоваться обычной гарнитурой, но она не так интересна и часто не так удобна, как классическая большая телефонная трубка. Просто подключаете ее через mini jack или через переходник на USB Type-C и сможете разговаривать сколько хотите.

Цена: 650 рублей

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Чехлы для аккумуляторов

Если вы, как и я, перешли на перезаряжаемые аккумуляторы вместо батареек, этот товар для вас. Сами по себе аккумуляторы очень удобны, если у вас есть детские игрушки, фототехника или радиоуправляемые модели, для которых нужно много элементов питания. Эти коробочки позволят аккуратно хранить заряженные аккумуляторы. Они не будет валяться россыпью, а будут на своих местах в тот момент, когда понадобятся.

Цена: 300 рублей

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Удобная зарядка для батареек

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Продолжаем тему аккумуляторных батареек. С этой зарядкой их можно наполнять энергией где угодно. Вам не придется искать розетку, и вы сможете пользоваться пауэрбанком, USB-портом компьютера или другими подобными источниками. В общем, подойдет любой USB-порт, который есть под рукой.

Цена: 750 рублей

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Компактные TWS-наушники Xiaomi

Эти наушники имеют компактный корпус и удобный кейс, но при этом отлично подойдут для занятий спортом. Благодаря заушине они отлично будут держаться на ухе. На выбор предлагается три цвета — черный, темно-синий и телесный (именно так он называется). Подключаются наушники через Bluetooth, а работают от одного заряда до 5 часов. После этого их можно несколько раз зарядить от кейса и слушать музыку или подкасты дальше.

Цена: 920 рублей

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Удобная вертикальная мышь

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Вертикальная компьютерная мышь — хорошая альтернатива традиционным манипуляторам. Суть в том, что рука находится в более естественно положении, и нагрузка на кисть будет меньше. Следовательно, рука будет меньше уставать, а работать за компьютером можно будет дольше. На корпусе есть традиционная левая и правая кнопки, а кроме этого, несколько других настраиваемых кнопок.

Цена: 1 350 рублей

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Новогодняя гирлянда с пультом управления

Новый год уже совсем скоро, но еще можно успеть заказать такую гирлянду. Развесить ее можно где угодно, но особенно красиво она будет смотреться на окне. Гирлянда выпускается в нескольких размерах, а ее режим работы может переключать с пульта дистанционного управления. Для питания достаточно просто подключить ее через USB к источнику. Можно даже использовать для этого внешний аккумулятор.

Цена: от 470 рублей

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Ночник с датчиком движения

Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене.

Этот ночник просто включается в розетку и за счет встроенного датчика движения включается, когда вы проходите мимо. Это идеальный вариант для мягкой ночной подсветки. На выбор есть несколько цветов.

Цена: 190 рублей

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