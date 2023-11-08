Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки

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Артем Сутягин

Хорошие товары на AliExpress не редкость. Их там огромное количество, но далеко не все из них находятся ”на поверхности”. Чтобы вам было проще выбрать, мы постоянно готовим подборки, в которые включаем самые лучшие товары, которые можно найти на этой площадке. На этот раз собрали самые разные гаджеты и аксессуары на все случаи жизни. Как обычно, все товары только с высоким рейтингом и бесплатной доставкой. Поэтому смело выбирайте то, что нравится, и заказывайте. Спасибо потом скажете.

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Продолжаем искать на AliExpress отличные товары для всех. Фото.

Продолжаем искать на AliExpress отличные товары для всех.

Кабель для быстрой зарядки

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Кабель для быстрой зарядки. Фото.

Кабель для зарядки никогда не помешает. Даже запасной может пригодиться каждому. Этот кабель стоит недорого, но может передавать до 100 Вт мощности. Есть несколько версий с разными коннекторами и разной длины. Цена зависит именно от этих параметров. Приятно то, что выбрать длину можно от 0,5 до 3 метров. Но лучше не брать с большим запасом. В остальном это не лучший кабель, но достойный, если хочется сэкономить.

Цена: от 150 рублей

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Светомузыка для дома

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Светомузыка для дома. Фото.

ТОП-10 очень дешевых гаджетов с АлиЭкспресс, за которые не жалко отдать последние деньги.

Этот светильник нужен не для того, чтобы использоваться в качестве основного источника света, а для того, чтобы украшать помещение. Ставите его рядом с колонками или около компьютера, и шкала будет двигаться в такт с ритмом музыки. На выбор есть два цвета корпуса — черный и белый. Режимы работы можно переключать, а для питания используется USB, который входит в комплект. Сам светильник можно положить, приклеить куда-то или поставить на подставку.

Цена: 520 рублей

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Наклейка с ежиком

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Наклейка с ежиком. Фото.

Такая наклейка пользовалась большим спросом на AliExpress. На ней изображен ежик с бутылкой минералки и вопросом ”Где все?”. Наклейка выпускается в двух вариантах и трех размерах. Я покупал минимальный и наклейка хорошо смотрелась на крышке ноутбука. Правда, при отклеивании могут возникнуть проблемы. Отрывается верхняя бумажная часть и нужно несколько минут, чтобы оттереть клей. Для постоянного использования это отличный вариант.

Цена: 100 рублей

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Органайзер для зарядных устройств

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Органайзер для зарядных устройств. Фото.

Крутые товары с распродажи АлиЭкспресс, которые можно купить по 185 рублей. Возьму их сам и вам советую.

Эта сумочка специально сделана для того, чтобы в ней было удобно хранить зарядные устройства. Внутрь умещается даже большая зарядка для MacBook, не говоря уже об остальных, более компактных зарядниках. Складываете туда все, что нужно, плюс провода и получаете идеальный вариант хоть на каждый день. А в путешествиях это вообще незаменимо.

Цена: 230 рублей

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Новогодняя гирлянда на окно

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Новогодняя гирлянда на окно. Фото.

Скоро Новый год и надо успеть купить украшения. Эта гирлянда натягивается на окно. Отлично смотрится как снаружи, так и изнутри. При ширине она 3 метра и подойдет на любое окно. Длина составляет 1 метр. Это не так много, но достаточно для того, чтобы ее было видно. Для питания используется любой источник энергии с USB — будь то розетка, адаптер питания, порт компьютера или даже пауэрбанк.

Цена: 400 рублей

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Наклейка про работу

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Наклейка про работу. Фото.

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Это вторая наклейка в нашей подборке. Многим знакома ситуация, когда ты знаешь, что делаешь, а кто-то стоит рядом и раздает советы. Собственно, об этом и есть сюжет наклейки. Посмотрите на нее и все станет понятно.

Цена: от 85 рублей

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Кастрюли для дома и похода со складной ручкой

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Кастрюли для дома и похода со складной ручкой. Фото.

Это два небольших ковшика объемом 0,5 и 0,8 литра. Они соединяются вместе, весят очень мало и хранятся в сетчатой сумке для удобства переноски. В разложенном состоянии у них появляется ручка, чтобы можно было готовить в них что-то на костре или даже дома на плите. Это отличный вариант, если вам не надо варить суп в промышленных масштабах.

Цена 800 рублей

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Беспроводной ночник с автоматическим включением

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Беспроводной ночник с автоматическим включением. Фото.

Мощная подборка шикарных товаров с AliExpress, которые стыдно не купить по такой хорошей цене.

Этот небольшой ночник крепится в нужном месте и включается автоматически, когда фиксирует движение, чтобы не один мизинец на ноге не пострадал от контакта с тумбочкой в темноте ночного коридора. Работает он от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. Движение фиксируется на расстоянии до 6 метров. Крепление магнитное — если понадобится, можно перенести на другое место, но клеящаяся металлическая пластина в комплекте только одна. Есть варианты с теплым и холодным светом.

Цена: 300 рублей

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Брелок для витаминов и лекарств

Несколько отличных товаров с Алиэкспресс, достойных покупки. Брелок для витаминов и лекарств. Фото.

Эта небольшая капсула с размером от 4,7 до 8 сантиметров позволяет легко носить с собой витамины или лекарства, которые надо не забыть выпить. Повесить ее можно хоть на ключи, хоть на рюкзак. Или можно просто взять с собой, чтобы содержимое было под защитой.

Цена: от 200 рублей

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