Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Интересная штука этот AliExpress. Несмотря на передовые системы рекомендаций, часто бывает такое, что ты просто не замечаешь какие-то действительно нужные вещи. Я сам не раз с этим сталкивался и читал в комментариях наших читателей. Все из-за того, что мы сами ограничиваем систему рекомендаций созданными когда-то запросами, а ведь можно пойти другим путем и разорвать это порочный круг, чтобы система начала советовать что-то новое. Поэтому мы и предлагаем вам что-то новое в наших еженедельных подборках товаров.

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Один из товаров в подборке защитит вашу обувь. Фото.

Один из товаров в подборке защитит вашу обувь

Держатель для поролона на кухне

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Держатель для поролона на кухне. Фото.

Это не совсем гаджет, но штука актуальная для каждого. Вспомните, как неприятно всегда доставать мокрый кусок поролона из раковины на кухне после того, как вы помыли посуду и оставили его там. С таким держателем он будет быстро сохнуть, но при этом всегда будет под рукой. А значит, это просто обязательная вещь к покупке.

Цена: 275 рублей

Купить держатель для поролона

Многоразовый ароматизатор для автомобиля

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Многоразовый ароматизатор для автомобиля. Фото.

Зарядка для всего, удобный авто-органайзер и другие крутые товары с AliExpress

Это не традиционная елочка, которая когда-то была в моде, а новый и современный ароматизатор для автомобиля. Если вы вообще любите подобные штуки, то к этой точно стоит присмотреться. Она вешается на решетку системы вентиляции, и проходящий через нее воздух ароматизируется. А когда запас пахучего вещества закончится, его можно будет просто заменить.

Цена: 135 рублей

Купить ароматизатор для автомобиля

Очки для работы за компьютером

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Очки для работы за компьютером. Фото.

Когда долго работаете за компьютером, лучше пользоваться специальными очками. Перед их выбором лучше проконсультироваться с окулистом, но как один из вариантов эти очки выглядят довольно интересно. Они фильтруют вредное синие излучение благодаря чему глаза меньше устают. Производит их Xiaomi, но имейте в виду, что на широкое лицо они подойдут не очень хорошо.

Цена: 1 100 рублей

Купить очки для работы за компьютером

Машинка для стрижки волос

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Машинка для стрижки волос. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если вы предпочитаете стричься сами, у вас короткие волосы или есть другие причины купить машинку для стрижки волос — этот вариант точно достоин рассмотрения. Данная машинка работает от встроенного аккумулятора, а заряжается через обычный USB Type-C. Время работы не самое долгое на фоне конкурентов, но вполне достаточное. На несколько стрижек точно хватит.

Цена: 1 030 рублей

Купить машинку для стрижки волос

Портативный проектор

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Портативный проектор. Фото.

4K, Wi-Fi, электронная фокусировка и многие другие преимущества, включая компактный размер. Этот проектор можно взять с собой или пользоваться дома. Днем на улице от него, конечно, толку нет, но в помещении или после захода солнца он развернется в полной мере. Пусть он и уступает полноценным стационарным моделям, но для своей ниши он очень неплох.

Цена: 9 770 рублей

Купить портативный проектор

Портативный тестер качества воды

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Портативный тестер качества воды. Фото.

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс для дома и отдыха, которые сделают вашу жизнь лучше.

Качество воды — важный показатель. Особенно, когда вы оказываетесь в непривычном месте. Чтобы проверить его, просто опустите этот тестер в емкость с водой и получите на экране результат, который позволит вам узнать, можно ли вступать с ней в какой-то контакт. Прибор работает от батареек, которые не входят в комплект. Имейте это в виду.

Цена: 765 рублей

Купить тестер качества воды

Тройник для розетки

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Тройник для розетки. Фото.

Когда в доме не очень много розеток, это надо как-то решать. Ремонт редко является хорошим выходом, так как стоит дорого. Но купить такой ”тройник” может каждый. Кроме розеток, в нем есть еще несколько USB. В зависимости от версии, разъемы могут меняться, как и стоимость. Поэтому каждый сможет выбрать то, что ему нужно.

Цена: 1 110 рублей

Купить тройник для розетки

Автоматический подаватель зубочисток

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Автоматический подаватель зубочисток. Фото.

Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс

Этот не самый обычный гаджет для кухни понравится любителям всего технологичного. Можно купить в подарок или для себя. Просто поднесите руку, и из ящика вылезет зубочистка. Это намного удобнее одноразовых пластиковых баночек или индивидуальных зубочисток в бумажке. Да и стоит недорого.

Цена: 995 рублей

Купить подаватель зубочисток

Надувная удобная подушка

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Надувная удобная подушка. Фото.

С этой подушкой можно спать лежа, сидя и чуть ли не стоя. Просто надуваете ее, облокачиваетесь, как вам будет удобнее, и можете поспать. Это пригодится в основном в дороге. Но и дома или на даче место ей найдется. Особенно, если вас не смущает ее довольно большой размер и немного непривычный внешний вид.

Цена: 615 рублей

Купить удобную надувную подушку

Тонкие галоши для защиты обуви

Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress. Тонкие галоши для защиты обуви. Фото.

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Когда на улице лужи и можно не только промочить ноги, но и испортить обувь, лучше потратить пару сотен рублей и купить такие галоши. Они надеваются на любые ботинки, если более-менее подобраны по размеру, и хорошо защищают ее. Ходить в них удобно, поэтому можно купить пару и бросить ее в сумку на всякий случай. Есть разные цвета и размеры.

Цена: 210 рублей

Купить галоши для защиты обуви

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Будет ли Huawei делать автомобили и чем их можно заменить

Долгая, как выяснилось, история началась примерно четыре года назад, когда весной 2019 года у Huawei начались проблемы с правительством США, и с тех пор ее бизнес смартфонов начался заново. Сейчас компания добилась больших высот даже без Google и собственных процессоров, производство которых им запретили. Но теперь смартфоны - не единственный бизнес для технологического гиганта. Компания начала заниматься другими направлениями. Среди них развитие операционной системы, интеграция устройств в единую экосистему и искусственный интеллект. Осталось только собственный автомобиль выпустить. Но не все так просто.

Читать далее
Умеет ли фитнес-браслет измерять давление

Фитнес-браслет — настолько популярный аксессуар для смартфона, что им пользуются не только молодые люди и спортсмены, но и пенсионеры. Востребованность подобного рода гаджета среди людей старшего возраста обусловлена отнюдь не стильным дизайном или спортивными режимами, а наличием функций контроля здоровья. Одной из самых желанных фишек браслета и смарт-часов является измерение артериального давления. Современные носимые аксессуары отлично контролируют пульс и даже сатурацию. Но существует ли фитнес-браслет с давлением, которому можно доверять?

Читать далее
Как подключить геймпад к Android, чтобы играть джойстиком на телефоне

К 2023 году графика в мобильных играх достигла уровня консолей прошлого поколения, а большой экран современных моделей позволяет насладиться каждой деталью виртуальной локации. Однако сенсорное управление до сих пор оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы сделать игровой процессор более комфортным, необходимо подключить геймпад к Android. Сегодня вы узнаете, какие контроллеры для этого подойдут, а также раз и навсегда поймете, как играть джойстиком на телефоне.

Читать далее