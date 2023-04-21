Портативный проектор и лучшая защита обуви — подборка товаров с AliExpress

Интересная штука этот AliExpress. Несмотря на передовые системы рекомендаций, часто бывает такое, что ты просто не замечаешь какие-то действительно нужные вещи. Я сам не раз с этим сталкивался и читал в комментариях наших читателей. Все из-за того, что мы сами ограничиваем систему рекомендаций созданными когда-то запросами, а ведь можно пойти другим путем и разорвать это порочный круг, чтобы система начала советовать что-то новое. Поэтому мы и предлагаем вам что-то новое в наших еженедельных подборках товаров.

Держатель для поролона на кухне

Это не совсем гаджет, но штука актуальная для каждого. Вспомните, как неприятно всегда доставать мокрый кусок поролона из раковины на кухне после того, как вы помыли посуду и оставили его там. С таким держателем он будет быстро сохнуть, но при этом всегда будет под рукой. А значит, это просто обязательная вещь к покупке.

Цена: 275 рублей

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Многоразовый ароматизатор для автомобиля

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Это не традиционная елочка, которая когда-то была в моде, а новый и современный ароматизатор для автомобиля. Если вы вообще любите подобные штуки, то к этой точно стоит присмотреться. Она вешается на решетку системы вентиляции, и проходящий через нее воздух ароматизируется. А когда запас пахучего вещества закончится, его можно будет просто заменить.

Цена: 135 рублей

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Очки для работы за компьютером

Когда долго работаете за компьютером, лучше пользоваться специальными очками. Перед их выбором лучше проконсультироваться с окулистом, но как один из вариантов эти очки выглядят довольно интересно. Они фильтруют вредное синие излучение благодаря чему глаза меньше устают. Производит их Xiaomi, но имейте в виду, что на широкое лицо они подойдут не очень хорошо.

Цена: 1 100 рублей

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Машинка для стрижки волос

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Если вы предпочитаете стричься сами, у вас короткие волосы или есть другие причины купить машинку для стрижки волос — этот вариант точно достоин рассмотрения. Данная машинка работает от встроенного аккумулятора, а заряжается через обычный USB Type-C. Время работы не самое долгое на фоне конкурентов, но вполне достаточное. На несколько стрижек точно хватит.

Цена: 1 030 рублей

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Портативный проектор

4K, Wi-Fi, электронная фокусировка и многие другие преимущества, включая компактный размер. Этот проектор можно взять с собой или пользоваться дома. Днем на улице от него, конечно, толку нет, но в помещении или после захода солнца он развернется в полной мере. Пусть он и уступает полноценным стационарным моделям, но для своей ниши он очень неплох.

Цена: 9 770 рублей

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Портативный тестер качества воды

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс для дома и отдыха, которые сделают вашу жизнь лучше.

Качество воды — важный показатель. Особенно, когда вы оказываетесь в непривычном месте. Чтобы проверить его, просто опустите этот тестер в емкость с водой и получите на экране результат, который позволит вам узнать, можно ли вступать с ней в какой-то контакт. Прибор работает от батареек, которые не входят в комплект. Имейте это в виду.

Цена: 765 рублей

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Тройник для розетки

Когда в доме не очень много розеток, это надо как-то решать. Ремонт редко является хорошим выходом, так как стоит дорого. Но купить такой ”тройник” может каждый. Кроме розеток, в нем есть еще несколько USB. В зависимости от версии, разъемы могут меняться, как и стоимость. Поэтому каждый сможет выбрать то, что ему нужно.

Цена: 1 110 рублей

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Автоматический подаватель зубочисток

Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс

Этот не самый обычный гаджет для кухни понравится любителям всего технологичного. Можно купить в подарок или для себя. Просто поднесите руку, и из ящика вылезет зубочистка. Это намного удобнее одноразовых пластиковых баночек или индивидуальных зубочисток в бумажке. Да и стоит недорого.

Цена: 995 рублей

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Надувная удобная подушка

С этой подушкой можно спать лежа, сидя и чуть ли не стоя. Просто надуваете ее, облокачиваетесь, как вам будет удобнее, и можете поспать. Это пригодится в основном в дороге. Но и дома или на даче место ей найдется. Особенно, если вас не смущает ее довольно большой размер и немного непривычный внешний вид.

Цена: 615 рублей

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Тонкие галоши для защиты обуви

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Когда на улице лужи и можно не только промочить ноги, но и испортить обувь, лучше потратить пару сотен рублей и купить такие галоши. Они надеваются на любые ботинки, если более-менее подобраны по размеру, и хорошо защищают ее. Ходить в них удобно, поэтому можно купить пару и бросить ее в сумку на всякий случай. Есть разные цвета и размеры.

Цена: 210 рублей

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