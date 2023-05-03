Просто хорошие товары, которые можно и нужно купить на AliExpress

Когда мы говорим про AliExpress, каждый представляет что-то свое. Но обычно это бывают недорогие провода для зарядки, какие-то мелочи для дома и прочие бытовые вещи. Но только этим китайский маркетплейс не ограничивается. Чтобы вам было проще найти там что-то интересное, мы еженедельно готовим подборки крутых товаров, которые можно купить на AliExpress. Собираем только все самое интересное и только с высоким рейтингом. Выбирайте на здоровье!

Стильный выключатель для современного интерьера

Обычные выключатели уже никого не удивляют, а ведь иногда так хочется купить что-то необычное. Этот выключатель не просто представляет из себя не типичную большую кнопку, а рычажок, но и имеет встроенную поддержку Zigbee. Им можно управлять удаленно или руками. Есть разные модификации по количеству кнопок и вариациям разъемов.

Цена: от 590 рублей

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Пистоны крепления салона автомобиля

Тут все, что я советую купить на AliExpress на этой неделе.

Если вы, как я любите покопаться в машине, то тоже сталкивались с трудностями при снятии элементов обшивки салона. В любой машине панели крепятся на саморезах или пистонах, которые не всегда просто купить. Тут можно взять набор самых типовых вариантов, которые подойдут к большинству автомобилей.

Цена: 250 рублей

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Магнитный держатель для телефона

Часто держатели для телефона в машину выглядят довольно странно и ими не удобно пользоваться. Куда удобнее, когда они сделаны магнитными и достаточно просто приложить телефон к ним. Это крепление выглядит минималистично и не бросается в глаза, но хорошо держит телефон даже на кочках. Ответная часть, которую надо приклеить на телефон или поместить под чехол в комплекте.

Цена: 300 рублей

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Держатель для проводов на бытовую технику

Зарядка для всего, удобный авто-органайзер и другие крутые товары с AliExpress.

Этот незамысловатый держатель крепится на бытовую технику и позволяет намотать на него провод. Он позволяет сэкономить место и сделать хранение кофеварок, кофемолок, блендеров, миксеров и другой техники более удобным. На выбор есть несколько цветов, а купить можно по одному креплению или по несколько, чтобы сэкономить.

Цена: 160 рублей

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Мягкая щетка для мойки автомобиля

Это не тряпки и не щетка, в перчатка с мягкой нижней частью. С ней можно мыть кузов, протирать салон и даже делать полировку, если наберетесь терпения, ведь на это нужно время и силы. Стоит аксессуар очень недорого, а пригодиться может и за пределами автомобиля. Например, дома или в офисе.

Цена: 130 рублей

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Световозвратные ленты для велосипеда

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Эти ленты имеют клеевой слой для того, чтобы их можно было закрепить на раме или колесах велосипеда. Они возвращают свет, который падает на них, а вы становитесь более заметными в темное время суток. Так же ленты можно клеить на мотоцикл, автомобиль, гараж и другие места. Есть разные цвета и даже многоцветные ленты

Цена: 180 рублей

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Крючки для сумок в салон автомобиля

Эти крючки вешаются на стойки подголовника автомобиля, а на них можно повесить сумки весом до 20 кг. Это может быть портфель, дамская сумка или пакет с покупками из магазина. Повесить их на крючки намного проще, чем просто положить на пол, чтобы они катались по всему салона в поворотах и на торможениях.

Цена: 70 рублей

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Бахилы для любой обуви

Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете.

Это мягкие резиновые чехлы для обуви. Они надеваются поверх ваших ботинок или кед в дождливую погоду, чтобы защитить их от воды и грязи, а ваши ноги от промокания. Есть несколько цветов и три универсальных размера, которые перекрывают диапазон от 31-го до 45-го размера.

Цена: 250 рублей

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Переходник с американской вилки на российскую

Совместимость розеток — большая проблема для путешественников. Но в последнее время, когда товары везутся из других стран по параллельному импорту проблемы с совместимостью появились и у нас. Если ваш гаджет поддерживает американскую или китайскую вилку, без такого переходника не обойтись. Подключать через него обогреватели или чайники я бы не стал, но зарядка телефона, игровая приставка, телевизор или другие подобные вещи будут работать отлично.

Цена: от 40 рублей

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Розетка с выключателем

Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс.

Если у вас есть розетка, из которой надо часто вытаскивать вилку, проще купить такой выключатель и просто нажимать кнопку. Розетка поддерживается с заземлением, а внутри на вид все сделано довольно качественно. Заявлена поддержка силы тока до 16А, но я бы не советовал так ее нагружать.

Цена: 250 рублей

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