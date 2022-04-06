Просто хорошие товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать

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Артем Сутягин 0

Есть в товарах с Aliexpress какой-то свой шарм. Открывая этот сайт или одноименное приложение, каждый может найти для себя что-то, что будет ему по душе. Вот только часто определиться и выбрать товар, который будет соответствовать ожиданиям по качеству и цене, бывает сложно. Для этого мы и собираем подборки, которые позволят вам выбрать что-то интересное и не переживать за качество. В наших подборках только лучшие товары с отличными отзывами и высоким рейтингом. На этой неделе не будем привязываться к тематике, а просто выберем то, что может пригодиться всем.

Как обычно, выбираем для вас лучшее.

Складной фонарь

Фонарь нужен в любом доме или в машине. А если вы еще и любите ходить в походы или кататься на велосипеде, то такой аксессуар вам точно пригодится.

Такой фонарь пригодится везде.

Этот фонарь можно использовать как обычный, чтобы светить вперед. Можно согнуть его верхнюю часть, чтобы поставить и превратить в светильник, а можно и примагнитить к металлической поверхности. Его можно даже повесить на карман, рюкзак и другие места, чтобы он светил вперед, освобождая вам руки.

Тут каждый день выходят крутые подборки товаров с AliExpress, тщательно отобранные вручную.

В максимальной версии яркость составляет до 600 лм, дальность свечения больше 100 метров, а время работы больше двух часов. Батарейки или аккумуляторы можно менять и не будет проблемой взять с собой запасные. А еще фонарь защищен от воды по стандарту IP67, так что дождь ему точно не страшен.

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Универсальный переходник с Bluetooth

Такой универсальный переходник позволит подключить смартфон к автомобильной магнитоле, а еще он имеет встроенный Bluetooth 5.0, чтобы вы могли передавать сигнал без проводов.

Это не просто провод.

Коннекторы с позолоченными контактами и провод в виде спирали — так провод не только передаст высокое качество звука, но и сможет растягиваться, чтобы дотянуться до нужного прибора. Это действительно универсальная вещь.

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Датчик температуры и влажности Xiaomi

Xiaomi предлагает огромное количество датчиков и гаджетов для умного дома. Все они собираются в экосистему, подключаясь через Wi-Fi напрямую или через хаб по протоколам умного дома.

Температуру и влажность можно смотреть в приложении.

Крутые товары с AliExpress, которые пригодятся каждому.

Есть датчики температуры без экрана, но есть и вот такие. На нем есть экран для отображения температуры и влажности, но его можно подключить к хабу через Bluetooth и получать данные через телефон. В общем, это универсальный датчик, который подойдет для каждого дома.

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Умная лампа Yeelight

Yeelight — дочерняя компания Xiaomi. Поэтому ее продуктам можно доверять так же, как произведенным основной компанией.

Можно выбрать любой цвет.

Лампа подключается к роутеру и может менять режим работы через приложение или через всех популярных голосовых ассистентов. Можно выбирать не только теплый или холодный оттенок, но и яркость, и даже цвет. Потребление всего 3 Вт, а сценарии позволят настроить автоматическое включение или выключение света.

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Универсальная клавиатура для всех устройств

С этим устройством у вас не будет проблем с управлением гаджетами. Например, ее можно подключить к компьютеру, планшету, смартфону и даже умному телевизору для более удобного доступа к контенту. А небольшой размер (25х15 см) позволит взять ее с собой.

Клавиатура для всего

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Есть кнопки переключения между сохраненными устройствами. То есть один раз настроив их, вы сможете легко переключаться от одного к другому. Есть версия с русской раскладкой и экспресс-доставкой.

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Ночник-увлажнитель

Основной функцией этого прибора, конечно, является увлажнение. Он вмещает 380 мл воды и может выдавать ее в виде холодного пара. На большое помещение этого не хватит, но поставить около кровати или на рабочем столе — самое то.

И мило, и функционально,

Кроме увлажнения, есть функция подсветки. Так увлажнитель можно превратить в ночник. Вода внутри него будет красиво преломлять свет и смотреться все это будет отлично. А функция автоматического отключения поможет прибору работать не слишком долго. Есть несколько цветов.

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Умная розетка с Алисой

Кроме возможности управления через телефон, команды этой розетке можно отдавать голосом, если у вас есть Яндекс Станция или смартфон с установленным голосовым ассистентом Алиса.

Этой розеткой можно управлять голосом.

Гаджеты с AliExpress, которые помогут взбодриться в это непростое время.

Есть функция подключения нескольких телефонов к одной розетке или нескольких розеток к одному телефону. Комбинации тоже возможны. Так что управлять любыми розетками в доме может любой член семьи. Есть даже статистика потребление энергии, а сама розетка рассчитана на максимальную силу тока 16 А. Просто вставляете ее в обычную розетку, а в нее прибор, и она сможет управлять им.

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