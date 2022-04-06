Просто хорошие товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать

Есть в товарах с Aliexpress какой-то свой шарм. Открывая этот сайт или одноименное приложение, каждый может найти для себя что-то, что будет ему по душе. Вот только часто определиться и выбрать товар, который будет соответствовать ожиданиям по качеству и цене, бывает сложно. Для этого мы и собираем подборки, которые позволят вам выбрать что-то интересное и не переживать за качество. В наших подборках только лучшие товары с отличными отзывами и высоким рейтингом. На этой неделе не будем привязываться к тематике, а просто выберем то, что может пригодиться всем.

Складной фонарь

Фонарь нужен в любом доме или в машине. А если вы еще и любите ходить в походы или кататься на велосипеде, то такой аксессуар вам точно пригодится.

Этот фонарь можно использовать как обычный, чтобы светить вперед. Можно согнуть его верхнюю часть, чтобы поставить и превратить в светильник, а можно и примагнитить к металлической поверхности. Его можно даже повесить на карман, рюкзак и другие места, чтобы он светил вперед, освобождая вам руки.

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В максимальной версии яркость составляет до 600 лм, дальность свечения больше 100 метров, а время работы больше двух часов. Батарейки или аккумуляторы можно менять и не будет проблемой взять с собой запасные. А еще фонарь защищен от воды по стандарту IP67, так что дождь ему точно не страшен.

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Универсальный переходник с Bluetooth

Такой универсальный переходник позволит подключить смартфон к автомобильной магнитоле, а еще он имеет встроенный Bluetooth 5.0, чтобы вы могли передавать сигнал без проводов.

Коннекторы с позолоченными контактами и провод в виде спирали — так провод не только передаст высокое качество звука, но и сможет растягиваться, чтобы дотянуться до нужного прибора. Это действительно универсальная вещь.

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Датчик температуры и влажности Xiaomi

Xiaomi предлагает огромное количество датчиков и гаджетов для умного дома. Все они собираются в экосистему, подключаясь через Wi-Fi напрямую или через хаб по протоколам умного дома.

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Есть датчики температуры без экрана, но есть и вот такие. На нем есть экран для отображения температуры и влажности, но его можно подключить к хабу через Bluetooth и получать данные через телефон. В общем, это универсальный датчик, который подойдет для каждого дома.

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Умная лампа Yeelight

Yeelight — дочерняя компания Xiaomi. Поэтому ее продуктам можно доверять так же, как произведенным основной компанией.

Лампа подключается к роутеру и может менять режим работы через приложение или через всех популярных голосовых ассистентов. Можно выбирать не только теплый или холодный оттенок, но и яркость, и даже цвет. Потребление всего 3 Вт, а сценарии позволят настроить автоматическое включение или выключение света.

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Универсальная клавиатура для всех устройств

С этим устройством у вас не будет проблем с управлением гаджетами. Например, ее можно подключить к компьютеру, планшету, смартфону и даже умному телевизору для более удобного доступа к контенту. А небольшой размер (25х15 см) позволит взять ее с собой.

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Есть кнопки переключения между сохраненными устройствами. То есть один раз настроив их, вы сможете легко переключаться от одного к другому. Есть версия с русской раскладкой и экспресс-доставкой.

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Ночник-увлажнитель

Основной функцией этого прибора, конечно, является увлажнение. Он вмещает 380 мл воды и может выдавать ее в виде холодного пара. На большое помещение этого не хватит, но поставить около кровати или на рабочем столе — самое то.

Кроме увлажнения, есть функция подсветки. Так увлажнитель можно превратить в ночник. Вода внутри него будет красиво преломлять свет и смотреться все это будет отлично. А функция автоматического отключения поможет прибору работать не слишком долго. Есть несколько цветов.

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Умная розетка с Алисой

Кроме возможности управления через телефон, команды этой розетке можно отдавать голосом, если у вас есть Яндекс Станция или смартфон с установленным голосовым ассистентом Алиса.

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Есть функция подключения нескольких телефонов к одной розетке или нескольких розеток к одному телефону. Комбинации тоже возможны. Так что управлять любыми розетками в доме может любой член семьи. Есть даже статистика потребление энергии, а сама розетка рассчитана на максимальную силу тока 16 А. Просто вставляете ее в обычную розетку, а в нее прибор, и она сможет управлять им.

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