Что купить для Xiaomi Mi Band на AliExpress

Xiaomi Mi Band был и остается самым функциональным из недорогих и почти самым недорогим из всех подобных устройств на рынке. Проще говоря, то идеальное соотношение цены и качества. Мы уже рассказывали о разных моделях, да вы и сами о них все знаете, но сейчас мы поговорим о лучших аксессуарах для Mi Band. Их не так много, и даже по наименованию товаров их перечень сильно ограничен, но выбрать все равно есть из чего. Ниже вы найдете семь примеров того, что можно купить на AliExpress для Xiaomi Mi Band, включая его самого.

Купить Xiaomi Mi Band

Если у вас еще нет этого трекера, возможно, сейчас самое время его купить. Смарт-часы и более дорогие браслеты, чем Mi Band, будут только дорожать, а значит, если вам подобный аксессуар нужен, берите.

Преимуществом этого гаджета является большое количество аксессуаров для него. Ремешки, стекла, браслеты — и все они стоят совсем не дорого. Даже оригинальные ремешки стоят всего несколько сотен рублей. Значит, можно взять несколько на все случаи жизни.

В остальном это трекер с пульсометром, замером кислорода в крови, цветным экраном, работой в течение нескольких недель и другими бонусами. Есть даже версия с NFC и оплатой покупок на кассе, но она стоит дороже. За 5000 рублей в текущих условиях — это действительно хорошее предложение.

Купить Xiaomi Mi Band

Защитное стекло для Xiaomi Mi Band

Защита экрана нужна даже для такого маленького устройства, как Mi Band. Только так можно сохранить его свежий внешний вид. Особенно, если вы не снимаете гаджет, когда занимаетесь домашней работой или ремонтом.

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Стекло повторяет форму корпуса трекера и крепится на него сверху за счет удерживающего слоя. Когда само стекло повредится, его можно снять и заменить на новое. Стоимость в 110 рублей позволяет делать это довольно часто. Есть версии для трекера, начиная с четвертого поколения.

Купить защитное стекло для Xiaomi Mi Band

Защита экрана Mi Band

Это еще одно стекло для защиты экрана популярного трекера. Сказать о нем особенно нечего, но их можно покупать наборами из 2-5 штук.

Они мягкие, а покупка большим объемом может быть более выгодной. Особенно, если вы часто работаете руками и экран постоянно покрывается царапинами.

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Ремешок для Mi Band с застежкой

Ремешок для трекера никогда не будет лишним. Чтобы носить его каждый день и чтобы он подходил под любой стиль, нужно купить как минимум несколько вариантов. Классические ремешки с застежкой всегда будут в тренде.

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На выбор предлагается большое количество цветов и их сочетания. Сделаны они полностью из силикона, а значит, не будут бояться воды и легко чиститься. Цена не самая низкая, но отзывы хорошие.

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Замена оригинального браслета Mi Band

Так уж получилось, что чаще всего оригинальные решения оказываются самыми хорошими и удобными. Особенно, если речь идет о серьезных производителях.

Оригинальные ремешки от Xiaomi тоже удобные, но у них есть два недостатка: они дорогие и не предлагают широкий выбор цветов. Поэтому такая замена может пригодиться тем, кого не устраивают оригинальные оттенки. А цена около 130 рублей позволит купить несколько браслетов и менять хоть каждый день.

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Миланский браслет для Mi Band

Миланский браслет смотрится выигрышно, даже если он недорогой и куплен на AliExpress. Вне зависимости от типа гаджета, к которому его прикрепили, все заиграет новыми красками.

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Браслет сделан из металла, укомплектован металлической защелкой и выпускается в шести цветах — от классического черного и серебристого до ядовито-золотого и темно-фиолетового. Есть модели для всех поколений Mi Band, начиная с третьего.

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Зарядка для Xiaomi Mi Band

Когда куплен сам трекер, на него наклеено по два стекла и в ящике лежит десяток браслетов, стоит вспомнить о том, что его надо заряжать. Из-за того, что делать это приходится редко.

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Аксессуар подходит к пятому и шестому поколению трекера. Зарядка полностью оригинальная, имеет длину 1 метр и магнитное крепление. Теперь можно не переживать за то, что столь незаменимый аксессуар потеряется.

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Универсальная зарядка с двумя портами

А этот аксессуар пригодится тем, у кого есть минимум два гаджета с аккумулятором. Например, телефон и Mi Band.

Заряжать их можно одновременно. Суммарной мощности 20 Вт хватит даже для зарядки двух телефонов, пусть и с не очень большой скоростью. Если заряжать Mi Band и телефон, можно говорить даже о быстрой зарядке.

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