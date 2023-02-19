Самсунг может выпустить самые большие смарт-часы в самом маленьком корпусе

Умные часы в последние несколько лет стали по-настоящему массовыми устройствами. Они не просто хорошо продаются, а появились почти у всех, кто хоть когда-то о них думал. Вот только они по-прежнему не начали предлагать какие-то действительно новые функции, кроме показа времени и плюс/минус одних и тех же показателей здоровья. Конечно, есть часы Huawei Watch D, которые могут измерять артериальное давление и даже имеют встроенную помпу для накачки манжеты, но это скорее развитие, чем инновации. А вот Samsung задумала сделать что-то действительно новое. Не факт, что это будет реализовано в самое ближайшее время, но идея интересная.

Телефон с проектором

Мы уже видели смартфоны с проекторами, например, серию Galaxy Beam. Это так и не стало чем-то массовым, но сейчас Samsung показывает нам то, как могут выглядеть часы с проектором. И это не просто концепт от скучающих дизайнеров, а реальный патент южнокорейской компании.

Патент, поданный в Управление по патентам и товарным знакам США, был обнаружен Wareable. Об этом сообщает издание GSMArena. Сам патент показывает смарт-часы Samsung с проектором на боковой части. Конечно, эта функция не предназначена для просмотра фильмов на стене или создания голограмм в пространстве. Все проще, но одновременно полезнее.

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Новый часы Samsung

Изображения в заявке показывают, что пользователи могут проецировать изображения с часов на тыльную сторону ладони. Задумка подразумевает, что весь дисплей часов будет вынесен на тыльную сторону ладони. Это позволит пользователям намного проще считывать информацию на более крупной поверхности. Проецироваться, по задумке, должны время, показатели здоровья и другие данные.

Samsung также упоминает в заявке несколько других возможностей проецирования. Эти функции включают в себя возможность отображать информацию, которая отличается от экрана часов. То есть это будет как второй монитор для компьютера и расширит возможности предоставляемой информации. Также предлагается вариант трансляции видеоконтента. Хотя лично у меня последний вариант вызывает сомнения. С другой стороны, как концепт на будущее для видеосвязи, с учетом встраивания камеры в часы, это может быть интересным.

Самые удобные смарт-часы

Возможность проецировать просмотренный контент на большую площадь действительно может быть удобной в некоторых ситуациях, например, когда вы тренируетесь и вам нужно быстро считать информацию буквально за один взгляд. Это также может быть удобно в тех случаях, когда вам нужно увидеть больше информации, чем может показать экран часов, например, список покупок, текстовые сообщения или более подробные функции отслеживания физической активности.

А вы знали, что умные часы уже могут измерять артериальное давление.

Давно стало понятно, что часы это не та вещь, на экран которой удобно смотреть подолгу. Рука получается неестественно вывернутой, и одно дело — считать показатели, а совсем другое — держать руку в таком положении долго.

А еще эта концепция также, теоретически, может открыть двери для носимых устройств меньшего размера, позволяя производителям уменьшать или вообще убирать экран. Только представьте себе гаджет размером с Xiaomi Band, который будет показывать все данные на руке, когда вы поднимаете запястье.

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Существуют ли смарт-часы с проектором

Правда, сложно представить, как будет реализована проекция, ведь часы находятся очень близко к руке и могут быть большие искажения. Особенно, если на руке проступают вены или есть шрамы. Также вызывает сомнение удобство использования на улице. Часто даже полноценный экран на солнце видно не очень хорошо, а яркую картинку не могут обеспечить даже большие проекторы.

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В общем, надо еще дождаться такого продукта. Тем более, что это всего лишь патент, поэтому нет никакой гарантии, что в будущем мы увидим Galaxy Watch с проектором. Тем не менее, это показывает, что Samsung все же думает о проекционной технологии на часах. Так что не удивляйтесь, если Galaxy Watch Beam появится в будущем.

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