Вопрос «какие смарт-часы купить» звучит просто, но ответить на него честно и развернуто — сложно. Рынок забит моделями на любой кошелёк, и большинство из них нормальные или даже хорошие. Вот только нормальные часы не подтолкнут человека к тому, чтобы продать ради этого те часы, которые уже есть и даже нравятся. И тем более они не заставят с ходу заплатить довольно большие деньги. Я отношусь к первой категории. Долгое время у меня были одни часы, которые время от времени обновлялись на актуальные поколения, потом я нашел для себя новый One Love. Сейчас прошло уже три года и я могу рассказать что встретил на этом пути.

Как правильно выбрать смарт-часы

За три года я перепробовал достаточно, чтобы сформулировать для себя простые критерии. Первый — материалы. Пластиковый корпус за полгода покрывается микроцарапинами, и часы начинают выглядеть уставшими. Сталь лучше, но тоже не вечная. По-настоящему живучими оказались только модели с титаном, керамикой или сплавами вроде циркония — они через год выглядят так же, как в день покупки.

Второй критерий — автономность. Часы, которые нужно заряжать каждый вечер, быстро превращаются в обязательство. Идеал — три-четыре дня без розетки при полноценном использовании с GPS, уведомлениями и датчиками здоровья. Всё, что меньше двух дней, на мой взгляд, несовместимо с комфортной жизнью.

Третий — экран. На улице в солнечный день половина смарт-часов превращается в чёрное зеркало. Если яркость ниже 2 000 нит, летом вы будете щуриться и прикрывать циферблат рукой. Хорошие часы должны быть читаемыми всегда — иначе зачем они на запястье.

И наконец — датчики. Пульс умеют мерить все, но точность отличается в разы. Отдельный разговор — ЭКГ и уровень кислорода в крови. Если производитель ставит эти функции не для галочки, а с дополнительными сенсорами и клинической валидацией, это сразу чувствуется в качестве данных.

Именно по этим критериям я в итоге и пришёл к HUAWEI — сначала к Watch 4 Pro Space Edition после Apple Watch Series 7, а потом к тому, что ношу сейчас.

Watch 4 Pro Space Edition — часы, к которым было не придраться. Титановый корпус с аэрокосмическим покрытием, сапфировое стекло, батарея на 4–5 дней, полноценный мониторинг здоровья. Я носил их почти каждый день, привык к весу, к тактильному отклику заводной головки, к тому, как они сидят на запястье. Но потом я увидел Ultimate 2 — и понял, что Watch 4 Pro пора отпускать. Разница между «хорошими часами» и «по-настоящему хорошими» оказалась ощутимой.

При этом, я видел первое поколение Watch Ultimate и даже попользовался ими несколько дней, но тогда не впечатлило, а второе поколение совсем другое дело. Вот только я не очень люблю синий цвет и поэтому долго ходил вокруг них, но по-настоящему захотел купить только когда вышла зеленая версия.

Я не профессиональный дайвер и не бегаю марафоны через пустыню, поэтому я не использую все возможности новых часов, но все равно считаю их хорошими и на примере этой модели постараюсь объяснить что именно надо покупать и на что обращать внимание.

Большие смарт-часы, которые можно носить целый день

Первое, что бросается в глаза, — дизайн. Он настолько самодостаточный, что часы можно носить как украшение, а всё остальное воспринимать как приятный бонус. У меня новая зелёная версия, которая только-только появилась в продаже. Формально Huawei позиционирует эту серию часов как для любителей гольфа и дайверов, но давайте начистоту — зелёный с белым на запястье смотрится свежо и дорого вне зависимости от того, играете вы в гольф или нет.

Корпус остался тем же, что и у синей версии. Он большой: 47,8 мм в диаметре, жидкий металл на основе сплава циркония и сапфировое стекло. На практике это значит, что даже через несколько месяцев ношения на них не будет ни единой царапины, если специально не биться ими о камни и не валяться на пляже после погружений. Будем честны, городские жители делают так крайне редко, а значит надежность тут будет как у большого рамного пикапа, на котором ездят по магазинам два раза в неделю.

Безель выполнен из нанокерамики в двух тонах — зелёном и белом — с выгравированными цифрами-индексами в духе настоящих механических хронометров. Выглядит это как что-то среднее между дайверскими часами и аксессуаром с витрины ювелирного бутика. Все же время смарт-часов как исключительно спортивного аксессуара прошло. Теперь их можно носить с любым стилем одежды. И на это всегда важно обращать внимание при выборе носимой электроники.

Фторэластомерный ремешок тоже зелёный, с белыми вставками и декоративной строчкой белой нитью. Она не настоящая, но выглядит так, как будто ремешок действительно прошивали. Он мягкий, не вызывает раздражения и не впитывает пот. Правда, 80,5 грамма на запястье чувствуются — это не пушинка. Но я, как истинный фанат механики, люблю большие часы. Да и после Watch 4 Pro с титановым браслетом разница минимальна. Со временем вес начинает восприниматься как признак серьёзности, а не помеха. Да, для хрупкого женского запястья есть другие модели, но на серьезной руке настоящего мужика часы будут сидеть как влитые.

Если вам кажется, что к топовым часам могли бы дать в подарок не один ремешок, то вы думаете в правильную сторону. Только тут в комплекте их не два, а целых три. Один уже надет на часы, тот, что на фото выше. Второй ремешок для дайвинга — фторэластомерный, зеленый, удлиненный. И есть даже титановый браслет. Все они входят в комплект и делают часы готовым универсальным набором на каждый день. Я с ходу не могу назвать даже дорогие часы, которые предлагают такое разнообразие аксессуаров из коробки

Чтобы поменять ремешок, надо только нажать на кнопку в районе крепления. Кроме оригинальных могут подойти любые другие, так как проушины универсальные. Просто для своих ремешков HUAWEI решила упростить процесс замены.

Зачем нужны HUAWEI Watch Ultimate 2 в повседневной жизни

Когда читаешь про 150 метров погружения и подводный сонар, возникает логичный вопрос: а мне-то это зачем? На практике большинство возможностей Watch Ultimate 2 прекрасно работают на суше — и именно в городских сценариях раскрываются по-настоящему.

Экран яркостью 3 500 нит — самый яркий среди всех смарт-часов на рынке — читается на прямом солнце так, будто вы смотрите на него в помещении. Летом на улице это бесценно: не нужно прикрывать циферблат ладонью, чтобы разглядеть уведомление. LTPO2-матрица динамически меняет частоту обновления, поэтому always-on-режим не превращает батарею в расходный материал.

Отдельная радость — eSIM. Я, признаться честно, никогда не подключал часы к сети таким образом, но если вы хотите выходить на пробежку в парк без смартфона, этот вариант для вас. Звонки принимаются прямо с запястья, шумоподавление на основе ИИ отсекает уличный гул, и собеседник даже не догадается, что вы бежите вдоль набережной, а не сидите за столом. Тем более, обновленная антенна в серии Ultimate 2 реально держит сигнал стабильнее других моделей и это доказано различными тестированиями.

Наличие такой функции в смарт-часах очень актуально и лучше выбирать устройство именно с ней. Даже если не пользуетесь этим каждый день, такой бонус лишним точно не будет. Кроме eSIM есть еще и NFC для бесконтактной оплаты, который работает штатно, но с некоторыми ограничениями. Впрочем, большинство пользователей этого даже не заметит. Сейчас не буду тратить ваше время на рассказ о них. Если интересно, в отдельной статье мы рассказывали о том, как можно платить часами HUAWEI.

Ещё один городской сценарий, который я оценил, — это уведомления. Экран в 1,5 дюйма достаточно большой, чтобы прочитать сообщение в мессенджере целиком, а не только первую строку. Да, показывать уведомления могут даже трекеры за 3000 рублей, но вопрос тут исключительно в удобстве.

На совещании, когда доставать телефон неуместно, быстрый взгляд на запястье — и ты в курсе, можно ли отложить ответ. А вращающаяся заводная головка с тактильной отдачей делает навигацию по меню неожиданно приятной.

Все современные модели часов HUAWEI поддерживают такое управление. Это не только удобно, но и можно листать экран почти незаметно — небольшое движение пальца и сообщение прочитано. Это намного лучше, чем свайпать по экрану, частично перекрывая его пальцем. Жаль, что не все производители понимают удобство такого способа навигации.

Кстати, о навигации, но уже в прямом смысле слова. Она тоже пригодилась. Двухдиапазонный GPS с поддержкой пяти спутниковых систем фиксирует маршрут пробежки с точностью, которой я раньше не видел. Трек не «срезает» углы дворов и не путает сторону улицы — для тех, кто считает километраж, это важно. Плюс есть офлайн-карты, которые можно загрузить заранее и использовать без подключения к телефону.

Как HUAWEI Watch Ultimate 2 следят за здоровьем

Главная изюминка этого устройства — сенсор X-TAP, расположенный между кнопками на правой грани. Прикладываете указательный палец, и часы за несколько десятков секунд проверяют пульс, уровень кислорода в крови, ЭКГ, уровень стресса и ещё несколько показателей. Работает это в паре с оптическим датчиком на задней крышке, поэтому данные получаются точнее, чем при замере только с запястья. Такая функция уже применялась в часах HUAWEI и хорошо себя зарекомендовала.

Из-за того, что это очень просто и понятно, пока я запускаю эту проверку пару раз в день — утром после пробуждения и днём, когда чувствую, что рабочий стресс начинает накапливаться. Наверное, со временем я стану пользоваться ей реже, но если вы следите за здоровьем, то такой инструмент вам точно пригодится.

Часы честно показывают, когда уровень стресса зашкаливает, и предлагают дыхательные упражнения. Звучит как маркетинговая чепуха, но после нескольких недель начинаешь замечать паттерны: например, что после обеденного кофе стресс стабильно подскакивает.

Мониторинг сна тоже вышел на новый уровень. Часы отслеживают фазы сна, фиксируют нарушения дыхания и даже предупреждают о возможном апноэ. Честно говоря, спать с такими крупными часами не всем будет комфортно и я пока не привык, но часто дополнительная информация стоит лёгкого неудобства. Даже нескольких ночей в этих часах будет достаточно, чтобы понять базовые вещи, на которые надо обратить внимание.

Кстати, всю статистику по здоровью можно посмотреть на самих часах или даже в более продвинутом варианте в приложении HUAWEI Здоровье. Там составляются наглядные графики, тренды и настраивается отправка данных. Приложение можно скачать на любой смартфон, а не только на HUAWEI.

Смарт-часы, которые не надо часто заряжать

В начале я говорил, что часы, которые надо заряжать каждый день — это так себе идея. Именно поэтому Apple Watch, которыми я пользовался с первого поколения примерно до 2023 года, остались для меня в прошлом. Даже когда мои основным телефонов был iPhone, я отказался от часов Apple. Заряжать часы раз в 5-7 дней, а если не носишь их, то и раз в 1-1,5 недели — это и есть свобода от аккумулятора. HUAWEI нашла золотую середину между небольшой закрытостью платформы и удобством, с каждым поколением оттачивая это.

Батарея HUAWEI Watch Ultimate 2 получила емкость 867 мАч — это примерно в полтора раза больше, чем у Apple Watch Ultra или Samsung Galaxy Watch Ultra. Huawei обещает 4,5 дня при активном использовании с Android-смартфоном, и это близко к правде. У меня с включённым always-on-дисплеем и тренировками раз в пару дней часы живут около 6-7 дней. Если каждый день бегать с GPS, то на опыте можно предположить, что часы проработают около четырёх дней.

Не так давно я отправился на велопрогулку, маршрут которой проходил по Москве, Лосиному острову и паре городов Подмосковья в течение всего дня, с утра до самого вечера. Все это время часы у меня работали в режиме тренировки с отслеживанием местоположения. Они сели всего на 35-40%. Но для такого активного дня это отличный результат.

В теории, с часами можно даже уехать в отпуск и не брать с собой зарядку, ведь в энергосберегающем режиме HUAWEI Watch Ultimate 2 могут проработать до 11 дней, но тогда часы превращаются, по сути, в хронометр с шагомером. Зато есть быстрая зарядка: 15 минут на комплектной беспроводной зарядке хватает на день. Утром забыл зарядить — поставил, пока варишь кофе, и ушёл с полным запасом до вечера.

По сравнению с Watch 4 Pro автономность примерно на том же уровне — те тоже держали около четырёх-пяти дней в моём режиме. Но с учётом вдвое более яркого экрана и постоянно работающих дополнительных датчиков это достойный результат.

Стоит ли покупать HUAWEI Watch Ultimate 2 для жизни в городе

Если коротко — да. Можно найти несколько оговорок, но мы же выбираем хорошие часы без оглядки на бюджет, а не недорогое решение. Поэтому ответ получился однозначным. Это часы для тех, кто ценит премиальные материалы, хочет максимум датчиков здоровья и не боится крупного корпуса на запястье. Половину «экстремальных» функций вроде дайвинга и сонара вы, вероятно, никогда не используете — и это нормально.

Зато экран, автономность, eSIM, точный GPS и мгновенная проверка здоровья через X-TAP работают каждый день и реально упрощают жизнь. А если в отпуске решите понырять, часы дадут вам такой запас, которого нет ни у каких других. Не зря же некоторое время назад именно Ultimate поставили рекорд в погружении ну глубину.

Есть и минусы, которые стоит учитывать. Экосистема приложений у HarmonyOS по-прежнему уступает Wear OS и watchOS. Но это не недостаток, а полезный компромисс. Что лучше, иметь возможность установить любое приложение, но заряжать часы каждый или немного ограничить себя в этом, но забывать о зарядке на неделю. Для меня ответ очевиден. Да и большой корпус не является минусом. Это премиальные материалы и совершенно другой внешний вид. Не бойтесь, руку вам не оттянет, а будет ее приятно тяжелить.

Вот что я скажу из личного опыта: после перехода с Watch 4 Pro Space Edition я ни разу не пожалел, хотя, те часы мне очень нравились. Экран моих новых часов ярче, датчики точнее, дизайн — на голову выше. Каждый раз, когда бросаю взгляд на зелёный безель, понимаю, что решение продать старые часы было правильным. Так что если вы задаётесь вопросом, какие смарт-часы выбрать и хотите действительно лучшее, а не компромисс — HUAWEI Watch Ultimate 2 сейчас ближе всего к ответу.

Хорошие решения есть и у Apple, и у Samsung, но они немного в стороне. Сильные стороны есть и у них, но недостатков, как по мне, в них больше, чем достоинств.