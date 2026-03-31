Вопрос «какие смарт-часы купить» звучит просто, но ответить на него честно и развернуто — сложно. Рынок забит моделями на любой кошелёк, и большинство из них нормальные или даже хорошие. Вот только нормальные часы не подтолкнут человека к тому, чтобы продать ради этого те часы, которые уже есть и даже нравятся. И тем более они не заставят с ходу заплатить довольно большие деньги. Я отношусь к первой категории. Долгое время у меня были одни часы, которые время от времени обновлялись на актуальные поколения, потом я нашел для себя новый One Love. Сейчас прошло уже три года и я могу рассказать что встретил на этом пути.

Разброс цен на умные часы огромный. Есть модели за 5000 рублей, а есть за 70000 и больше. Но правильно выбирать часы мало кто умеет. Фото.

Разброс цен на умные часы огромный. Есть модели за 5000 рублей, а есть за 70000 и больше. Но правильно выбирать часы мало кто умеет.

Как правильно выбрать смарт-часы

За три года я перепробовал достаточно, чтобы сформулировать для себя простые критерии. Первый — материалы. Пластиковый корпус за полгода покрывается микроцарапинами, и часы начинают выглядеть уставшими. Сталь лучше, но тоже не вечная. По-настоящему живучими оказались только модели с титаном, керамикой или сплавами вроде циркония — они через год выглядят так же, как в день покупки.

Второй критерий — автономность. Часы, которые нужно заряжать каждый вечер, быстро превращаются в обязательство. Идеал — три-четыре дня без розетки при полноценном использовании с GPS, уведомлениями и датчиками здоровья. Всё, что меньше двух дней, на мой взгляд, несовместимо с комфортной жизнью.

Третий — экран. На улице в солнечный день половина смарт-часов превращается в чёрное зеркало. Если яркость ниже 2 000 нит, летом вы будете щуриться и прикрывать циферблат рукой. Хорошие часы должны быть читаемыми всегда — иначе зачем они на запястье.

Экран — важная часть любых смарт-часов. Фото.

Экран — важная часть любых смарт-часов.

И наконец — датчики. Пульс умеют мерить все, но точность отличается в разы. Отдельный разговор — ЭКГ и уровень кислорода в крови. Если производитель ставит эти функции не для галочки, а с дополнительными сенсорами и клинической валидацией, это сразу чувствуется в качестве данных.

Именно по этим критериям я в итоге и пришёл к HUAWEI — сначала к Watch 4 Pro Space Edition после Apple Watch Series 7, а потом к тому, что ношу сейчас.

Watch 4 Pro Space Edition — часы, к которым было не придраться. Титановый корпус с аэрокосмическим покрытием, сапфировое стекло, батарея на 4–5 дней, полноценный мониторинг здоровья. Я носил их почти каждый день, привык к весу, к тактильному отклику заводной головки, к тому, как они сидят на запястье. Но потом я увидел Ultimate 2 — и понял, что Watch 4 Pro пора отпускать. Разница между «хорошими часами» и «по-настоящему хорошими» оказалась ощутимой.

При этом, я видел первое поколение Watch Ultimate и даже попользовался ими несколько дней, но тогда не впечатлило, а второе поколение совсем другое дело. Вот только я не очень люблю синий цвет и поэтому долго ходил вокруг них, но по-настоящему захотел купить только когда вышла зеленая версия.

Watch Ultimate сохраняют свой стиль из поколения в поколение.. Фото.

Watch Ultimate сохраняют свой стиль из поколения в поколение..

Я не профессиональный дайвер и не бегаю марафоны через пустыню, поэтому я не использую все возможности новых часов, но все равно считаю их хорошими и на примере этой модели постараюсь объяснить что именно надо покупать и на что обращать внимание.

Большие смарт-часы, которые можно носить целый день

Первое, что бросается в глаза, — дизайн. Он настолько самодостаточный, что часы можно носить как украшение, а всё остальное воспринимать как приятный бонус. У меня новая зелёная версия, которая только-только появилась в продаже. Формально Huawei позиционирует эту серию часов как для любителей гольфа и дайверов, но давайте начистоту — зелёный с белым на запястье смотрится свежо и дорого вне зависимости от того, играете вы в гольф или нет.

Корпус остался тем же, что и у синей версии. Он большой: 47,8 мм в диаметре, жидкий металл на основе сплава циркония и сапфировое стекло. На практике это значит, что даже через несколько месяцев ношения на них не будет ни единой царапины, если специально не биться ими о камни и не валяться на пляже после погружений. Будем честны, городские жители делают так крайне редко, а значит надежность тут будет как у большого рамного пикапа, на котором ездят по магазинам два раза в неделю.

Корпус часов большой, но это скорее плюс, чем минус. Фото.

Корпус часов большой, но это скорее плюс, чем минус.

Безель выполнен из нанокерамики в двух тонах — зелёном и белом — с выгравированными цифрами-индексами в духе настоящих механических хронометров. Выглядит это как что-то среднее между дайверскими часами и аксессуаром с витрины ювелирного бутика. Все же время смарт-часов как исключительно спортивного аксессуара прошло. Теперь их можно носить с любым стилем одежды. И на это всегда важно обращать внимание при выборе носимой электроники.

Безель из нанокерамики. Фото.

Безель из нанокерамики.

Фторэластомерный ремешок тоже зелёный, с белыми вставками и декоративной строчкой белой нитью. Она не настоящая, но выглядит так, как будто ремешок действительно прошивали. Он мягкий, не вызывает раздражения и не впитывает пот. Правда, 80,5 грамма на запястье чувствуются — это не пушинка. Но я, как истинный фанат механики, люблю большие часы. Да и после Watch 4 Pro с титановым браслетом разница минимальна. Со временем вес начинает восприниматься как признак серьёзности, а не помеха. Да, для хрупкого женского запястья есть другие модели, но на серьезной руке настоящего мужика часы будут сидеть как влитые.

Ремешок — отдельная красота. Фото.

Ремешок — отдельная красота.

Такие вставки очень освежают. Фото.

Такие вставки очень освежают.

Если вам кажется, что к топовым часам могли бы дать в подарок не один ремешок, то вы думаете в правильную сторону. Только тут в комплекте их не два, а целых три. Один уже надет на часы, тот, что на фото выше. Второй ремешок для дайвинга — фторэластомерный, зеленый, удлиненный. И есть даже титановый браслет. Все они входят в комплект и делают часы готовым универсальным набором на каждый день. Я с ходу не могу назвать даже дорогие часы, которые предлагают такое разнообразие аксессуаров из коробки

Титановый браслет в комплекте. Фото.

Титановый браслет в комплекте.

Чтобы поменять ремешок, надо только нажать на кнопку в районе крепления. Кроме оригинальных могут подойти любые другие, так как проушины универсальные. Просто для своих ремешков HUAWEI решила упростить процесс замены.

Чтобы снять ремешок, надо просто нажать эту кнопку. Фото.

Чтобы снять ремешок, надо просто нажать эту кнопку.

Зачем нужны HUAWEI Watch Ultimate 2 в повседневной жизни

Когда читаешь про 150 метров погружения и подводный сонар, возникает логичный вопрос: а мне-то это зачем? На практике большинство возможностей Watch Ultimate 2 прекрасно работают на суше — и именно в городских сценариях раскрываются по-настоящему.

Экран яркостью 3 500 нит — самый яркий среди всех смарт-часов на рынке — читается на прямом солнце так, будто вы смотрите на него в помещении. Летом на улице это бесценно: не нужно прикрывать циферблат ладонью, чтобы разглядеть уведомление. LTPO2-матрица динамически меняет частоту обновления, поэтому always-on-режим не превращает батарею в расходный материал.

Если используете часы на улице, а не только в спортивном зале, имейте ввиду какая яркость у экрана. Смотрите на модели от 2000 нит. Фото.

Если используете часы на улице, а не только в спортивном зале, имейте ввиду какая яркость у экрана. Смотрите на модели от 2000 нит.

Отдельная радость — eSIM. Я, признаться честно, никогда не подключал часы к сети таким образом, но если вы хотите выходить на пробежку в парк без смартфона, этот вариант для вас. Звонки принимаются прямо с запястья, шумоподавление на основе ИИ отсекает уличный гул, и собеседник даже не догадается, что вы бежите вдоль набережной, а не сидите за столом. Тем более, обновленная антенна в серии Ultimate 2 реально держит сигнал стабильнее других моделей и это доказано различными тестированиями.

Наличие такой функции в смарт-часах очень актуально и лучше выбирать устройство именно с ней. Даже если не пользуетесь этим каждый день, такой бонус лишним точно не будет. Кроме eSIM есть еще и NFC для бесконтактной оплаты, который работает штатно, но с некоторыми ограничениями. Впрочем, большинство пользователей этого даже не заметит. Сейчас не буду тратить ваше время на рассказ о них. Если интересно, в отдельной статье мы рассказывали о том, как можно платить часами HUAWEI.

Ещё один городской сценарий, который я оценил, — это уведомления. Экран в 1,5 дюйма достаточно большой, чтобы прочитать сообщение в мессенджере целиком, а не только первую строку. Да, показывать уведомления могут даже трекеры за 3000 рублей, но вопрос тут исключительно в удобстве.

Это колесико крутится и нажимается, а всего кнопок три. Фото.

Это колесико крутится и нажимается, а всего кнопок три.

На совещании, когда доставать телефон неуместно, быстрый взгляд на запястье — и ты в курсе, можно ли отложить ответ. А вращающаяся заводная головка с тактильной отдачей делает навигацию по меню неожиданно приятной.

Все современные модели часов HUAWEI поддерживают такое управление. Это не только удобно, но и можно листать экран почти незаметно — небольшое движение пальца и сообщение прочитано. Это намного лучше, чем свайпать по экрану, частично перекрывая его пальцем. Жаль, что не все производители понимают удобство такого способа навигации.

Кстати, о навигации, но уже в прямом смысле слова. Она тоже пригодилась. Двухдиапазонный GPS с поддержкой пяти спутниковых систем фиксирует маршрут пробежки с точностью, которой я раньше не видел. Трек не «срезает» углы дворов и не путает сторону улицы — для тех, кто считает километраж, это важно. Плюс есть офлайн-карты, которые можно загрузить заранее и использовать без подключения к телефону.

Как HUAWEI Watch Ultimate 2 следят за здоровьем

Главная изюминка этого устройства — сенсор X-TAP, расположенный между кнопками на правой грани. Прикладываете указательный палец, и часы за несколько десятков секунд проверяют пульс, уровень кислорода в крови, ЭКГ, уровень стресса и ещё несколько показателей. Работает это в паре с оптическим датчиком на задней крышке, поэтому данные получаются точнее, чем при замере только с запястья. Такая функция уже применялась в часах HUAWEI и хорошо себя зарекомендовала.

Сенсор на боковой панели может считывать намного больше показателей и делать это намного более точно. Фото.

Сенсор на боковой панели может считывать намного больше показателей и делать это намного более точно.

Из-за того, что это очень просто и понятно, пока я запускаю эту проверку пару раз в день — утром после пробуждения и днём, когда чувствую, что рабочий стресс начинает накапливаться. Наверное, со временем я стану пользоваться ей реже, но если вы следите за здоровьем, то такой инструмент вам точно пригодится.

Часы честно показывают, когда уровень стресса зашкаливает, и предлагают дыхательные упражнения. Звучит как маркетинговая чепуха, но после нескольких недель начинаешь замечать паттерны: например, что после обеденного кофе стресс стабильно подскакивает.

Мониторинг сна тоже вышел на новый уровень. Часы отслеживают фазы сна, фиксируют нарушения дыхания и даже предупреждают о возможном апноэ. Честно говоря, спать с такими крупными часами не всем будет комфортно и я пока не привык, но часто дополнительная информация стоит лёгкого неудобства. Даже нескольких ночей в этих часах будет достаточно, чтобы понять базовые вещи, на которые надо обратить внимание.

Тыльная сторона корпуса прекрасна сама по себе. Фото.

Тыльная сторона корпуса прекрасна сама по себе.

Кстати, всю статистику по здоровью можно посмотреть на самих часах или даже в более продвинутом варианте в приложении HUAWEI Здоровье. Там составляются наглядные графики, тренды и настраивается отправка данных. Приложение можно скачать на любой смартфон, а не только на HUAWEI.

Смарт-часы, которые не надо часто заряжать

В начале я говорил, что часы, которые надо заряжать каждый день — это так себе идея. Именно поэтому Apple Watch, которыми я пользовался с первого поколения примерно до 2023 года, остались для меня в прошлом. Даже когда мои основным телефонов был iPhone, я отказался от часов Apple. Заряжать часы раз в 5-7 дней, а если не носишь их, то и раз в 1-1,5 недели — это и есть свобода от аккумулятора. HUAWEI нашла золотую середину между небольшой закрытостью платформы и удобством, с каждым поколением оттачивая это.

Батарея HUAWEI Watch Ultimate 2 получила емкость 867 мАч — это примерно в полтора раза больше, чем у Apple Watch Ultra или Samsung Galaxy Watch Ultra. Huawei обещает 4,5 дня при активном использовании с Android-смартфоном, и это близко к правде. У меня с включённым always-on-дисплеем и тренировками раз в пару дней часы живут около 6-7 дней. Если каждый день бегать с GPS, то на опыте можно предположить, что часы проработают около четырёх дней.

Даже в долгой велопрогулке или во время марафона вы не останетесь с пустой батареей, если она большая, а часы хорошо оптимизированы. Фото.

Даже в долгой велопрогулке или во время марафона вы не останетесь с пустой батареей, если она большая, а часы хорошо оптимизированы.

Не так давно я отправился на велопрогулку, маршрут которой проходил по Москве, Лосиному острову и паре городов Подмосковья в течение всего дня, с утра до самого вечера. Все это время часы у меня работали в режиме тренировки с отслеживанием местоположения. Они сели всего на 35-40%. Но для такого активного дня это отличный результат.

В теории, с часами можно даже уехать в отпуск и не брать с собой зарядку, ведь в энергосберегающем режиме HUAWEI Watch Ultimate 2 могут проработать до 11 дней, но тогда часы превращаются, по сути, в хронометр с шагомером. Зато есть быстрая зарядка: 15 минут на комплектной беспроводной зарядке хватает на день. Утром забыл зарядить — поставил, пока варишь кофе, и ушёл с полным запасом до вечера.

По сравнению с Watch 4 Pro автономность примерно на том же уровне — те тоже держали около четырёх-пяти дней в моём режиме. Но с учётом вдвое более яркого экрана и постоянно работающих дополнительных датчиков это достойный результат.

Стоит ли покупать HUAWEI Watch Ultimate 2 для жизни в городе

Если коротко — да. Можно найти несколько оговорок, но мы же выбираем хорошие часы без оглядки на бюджет, а не недорогое решение. Поэтому ответ получился однозначным. Это часы для тех, кто ценит премиальные материалы, хочет максимум датчиков здоровья и не боится крупного корпуса на запястье. Половину «экстремальных» функций вроде дайвинга и сонара вы, вероятно, никогда не используете — и это нормально.

Зато экран, автономность, eSIM, точный GPS и мгновенная проверка здоровья через X-TAP работают каждый день и реально упрощают жизнь. А если в отпуске решите понырять, часы дадут вам такой запас, которого нет ни у каких других. Не зря же некоторое время назад именно Ultimate поставили рекорд в погружении ну глубину.

Мои новые часы подходят для спорта и для стиля. Такие модели есть, но это редкое сочетание. Фото.

Мои новые часы подходят для спорта и для стиля. Такие модели есть, но это редкое сочетание.

Есть и минусы, которые стоит учитывать. Экосистема приложений у HarmonyOS по-прежнему уступает Wear OS и watchOS. Но это не недостаток, а полезный компромисс. Что лучше, иметь возможность установить любое приложение, но заряжать часы каждый или немного ограничить себя в этом, но забывать о зарядке на неделю. Для меня ответ очевиден. Да и большой корпус не является минусом. Это премиальные материалы и совершенно другой внешний вид. Не бойтесь, руку вам не оттянет, а будет ее приятно тяжелить.

Вот что я скажу из личного опыта: после перехода с Watch 4 Pro Space Edition я ни разу не пожалел, хотя, те часы мне очень нравились. Экран моих новых часов ярче, датчики точнее, дизайн — на голову выше. Каждый раз, когда бросаю взгляд на зелёный безель, понимаю, что решение продать старые часы было правильным. Так что если вы задаётесь вопросом, какие смарт-часы выбрать и хотите действительно лучшее, а не компромисс — HUAWEI Watch Ultimate 2 сейчас ближе всего к ответу.

Хорошие решения есть и у Apple, и у Samsung, но они немного в стороне. Сильные стороны есть и у них, но недостатков, как по мне, в них больше, чем достоинств.